HPE представила 5G Lab для ускорения внедрения открытых мультивендорных 5G решений

Hewlett Packard Enterprise (HPE) представила HPE 5G Lab – лабораторию для тестирования и разработки, в которой телеком-операторы и их партнеры могут проверять и интегрировать сетевые 5G-решения. С помощью HPE 5G Lab телекоммуникационные компании могут ускорить внедрение 5G и увеличить свои доходы благодаря практическому опыту работы с последними 5G-инновациями и их тестированию в реальном времени. HPE 5G Lab уже завоевала доверие лидеров отрасли, включая Affirmed Networks, Casa Systems, Intel, Metaswitch, Openet и Red Hat.

Растущий портфель 5G-услуг HPE раскрывает потенциал 5G от ядра сети до ее периферии. В этом году компания HPE уже представила HPE 5G Core Stack – открытый программный стек для ядра сети 5G с поддержкой облачных технологий; HPE Resource Aggregator for Open Distributed Infrastructure Management, упрощающий управление вычислительной телекоммуникационной инфраструктурой для 5G расположенной во множестве ЦОД; а такжеHPE Edge Orchestrator, позволяющий операторам связи предоставлять новые услуги пограничных вычислений для клиентов на границе телекоммуникационных сетей. HPE 5G Lab помогает телекоммуникационным компаниям проверить работу 5G технологий и подготовиться к их массовому внедрению для защиты инвестиций в эти технологии.

Стандарты 5G разработаны таким образом, что телекоммуникационные компании могут строить свои 5G сети с помощью открытых, cloud-native платформ, использующих модульные программные и аппаратные компоненты различных производителей. Это позволяет телеком-операторам более быстро, безопасно и гибко развертывать новые сервисы 5G. Такой подход отражает новый запрос телеком рынка, которому ранее приходилось полагаться на закрытые вертикально интегрированные системы. Чтобы освоить и убедиться в таких новых технологиях, телекоммуникационные компании ищут надежных и проверенных партнеров, которые могут продемонстрировать производительность и функциональную совместимость в тестовой среде в реальном времени.

«Правительства и операторы связи по всему миру ищут открытые 5G технологии как возможностью отойти от работы с поставщиками, вызывающими опасения с точки зрения безопасности, устойчивости и диверсификации рынка», – сказал Фил Моттрем, вице-президент и руководитель подразделения коммуникаций и медиа-решений HPE. «Однако, несмотря на многочисленные успешные внедрения, все еще остаются сомнения в способности открытых технологий 5G полноценно заменить старый способ построения сетей. С запуском HPE 5G Lab телекоммуникационные компании, поставщики решений и заинтересованные стороны могут протестировать новые инновационные решения и убедиться в том, что они готовы к массовому внедрению».

Благодаря открытому подходу операторы связи теперь могут работать практически с любым независимым поставщиком программного обеспечения для создания специализированных сетевых решений, настроенных на конкретные вертикали и варианты использования. HPE 5G Lab рекомендует телекоммуникационным компаниям, производителям и поставщикам платформ попробовать протестировать и проверить свои технологии как единое решение.

На начальном этапе основное внимание HPE 5G Lab будет сосредоточено на внедрении инноваций в ранее монолитное ядро сотовой сети. Для полного раскрытия преимуществ и мощности 5G, первоначальное развертывание сетей радиодоступа 5G, в настоящее время использующих инфраструктуру ядра 4G сетей, должно быть переведено на standalone 5G-ядро. Это позволит обеспечить целостное управление, совместное использование данных и нарезку (slicing) виртуальныx сетей 5G с характеристиками, оптимальными для конкретного варианта использования. Благодаря своей открытости, HPE 5G Core Stack позволяет телекоммуникационным компаниям менять сетевые функции по мере необходимости, опережая конкурентов. HPE 5G Lab позволяет телекоммуникационным компаниям тестировать и проверять различные сетевые функции от разных производителей, опираясь на HPE для интеграции с HPE 5G Core Stack.

HPE 5G Lab, расположенная в г. Форт-Коллинз, штат Колорадо, доступна для всех клиентов и партнеров HPE через удаленный доступ. Она включает в себя предоставление персонала для управления и эксплуатации лабораторной средой, а также помощь в интеграции и тестировании.

Лаборатория базируется на портфеле решений HPE 5G и будет включать в себя несколько продуктов и решений, связанных с 5G.

HPE 5G Core Stack – включает сетевые функции 5G от HPE и партнеров, HPE Shared Data Environment (SDE) и уровень оркестрации; HPE Telco Cloud – включает серверы отраслевого стандарта, компоненты хранения и сетевую инфраструктуру для работы 5G сетей, а также программное обеспечение для облачных и контейнерных платформ, таких как HPE Ezmeral Container Platform, RedHat OpenShift, RedHat OpenStack и VMware Tanzu; HPE Telco Blueprints for Core and Edge – включает инфраструктуру и стеки виртуальных машин, поддерживающие как решения сторонних производителей, так и решения HPE, такие как HPE 5G Core Stack и HPE Edge Orchestrator; Aruba networking equipment – поддержка телекоммуникационных услуг для взаимодействия с предприятиями и Wi-Fi 6/5G.

Чтобы получить доступ к HPE 5G Lab и пройти проверку с помощью 5G Core Stack, независимым поставщикам программного обеспечения необходимо присоединиться к программе HPE Partner Ready. Это позволит продемонстрировать соответствие стандартам 3GPP и извлечь выгоду из растущей экосистемы 5G HPE, включая глобальные продажи HPE, поддержку при выходе на рынок и инновационные модели оказания услуг с помощью HPE GreenLake и HPE Financial Services.

Благодаря HPE GreenLake телекоммуникационные компании могут приобретать ядро 5G сети в качестве предварительно интегрированной программно-аппаратной платформы по модели «как услуга». Развертывая HPE 5G Core Stack с помощью HPE GreenLake, операторы связи приобретают специально созданную, открытую 5G-платформу с минимальными предварительными инвестициями и возможностью масштабирования в соответствии с потребностями. Такая модель идеально подходит для неминуемого, но плохо прогнозируемого с точки зрения темпов роста, перехода к 5G.

HPE и партнеры компании уже продемонстрировали несколько весьма успешных развертываний ядра 5G с использованием облачных технологий с участием многих поставщиков, например, в Корее и Франции.

HPE 5G Lab полностью готова к работе и на данный момент используется для окончательной интеграции функций партнерской сети в рамках HPE 5G Core Stack.

«Мы, сотрудники компании Affirmed Networks, считаем, что cloud-native архитектура, обеспечивающая постоянную работу сетей на самом высоком уровне производительности и доступности, является ключом к быстрому переходу к использованию 5G. Инициатива HPE по созданию этой открытой мультивендороной эко-системы для предварительной интеграции своих решений является долгожданным шагом на пути к ускоренному массовому развертыванию и монетизации сетей 5G» – сказал Амит Тивари, директор по стратегическим союзам, Affirmed Networks.

«От периферийных вычислений до массовых развертываний IoT, VR и AR, 5G станет основой нового поколения коммуникаций, управляемых услуг и приложений для потребителей и бизнеса. Ключом к тому, чтобы это стало реальностью, является переход операторов связи от привязки к закрытым интегрированным сетям от монолитных поставщиков к новой модели открытых, облачных и мульти-вендорных 5G решений. Как показали некоторые из наших технических испытаний с ведущими телекоммуникационными компаниями, такой подход приводит к созданию более гибких и экономичных сетей 5G. Поэтому мы рады быть партнером-учредителем HPE 5G Lab и сотрудничать с HPE, телекоммуникационными компаниями и другими ведущими вендорами в области решений 5G» – сказал Джерри Го, генеральный директор Casa Systems.

«Перспектива распространения открытых инноваций 5G возможна только благодаря тесному сотрудничеству внутри индустрии. Благодаря нашей работе с HPE в 5G Labs, где используются процессоры Intel Xeon Scalable на базе HPE Telco Blueprints, и постоянным инвестициям в наш портфель сетевой инфраструктуры 5G, мы стремимся помочь нашим клиентам ускорить развертывание их 5G решений от ядра сети до ее периферии» – отметил Алекс Квач, вице-президент подразделения сетевых платформ Intel.