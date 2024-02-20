Страховая компания «Югория» при поддержке GlowByte внедрила корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях Группа страховых компаний «Югория» внедрила корпоративную ModelOps-платформу в среду применения. Проект реализован на открытых технологиях компанией GlowByte. Созданное пространство представляет собой единую платформу, объединяющую сотрудников, занимающихся разработкой и внедрением ML-моделей во всей компании.

«Ашан» внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях Компания GlowByte завершила проект по внедрению корпоративной ModelOps-платформы на открытых технологиях в торговой сети «Ашан ритейл Россия». Решение позволило специалистам Data Science создать среду для проектирования и ввода в промышленную эксплуатацию ML-моделей. Об этом C

«Открытые Технологии» примут участие в конференции CNews «Информационная безопасность 2023» Компания «Открытые Технологии» – российский системный интегратор – 21 февраля примет участие в конферен

Создан отечественный программно-аппаратный комплекс для промышленной автоматизации Что умеет ПАК? Российский системный интегратор — компания «Открытые Технологии» — заявила о готовности к созданию систем автоматизированного диспетчерск

Nokia и Ericsson больше не нужны. В России начнут собирать базовые станции на открытых технологиях радиочасти». Однако в ноябре 2022 г. стало известно, что «Ростех» намерен избавиться от 75% компании «Спектр». Также в сентябре 2022 г. ВМТС и «Сколтех» исключили из альянса OpenRAN, разрабатывающего открытые технологии для 5G-сетей. Теперь Россия не может принимать участие в разработке стандартов, но может пользоваться ими, так как они открыты.

«Ред софт» и «Открытые технологии виртуализации» подтвердили совместимость продуктов «Ред софт» и «Открытые технологии виртуализации» в рамках технологического партнерства провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы гиперконвергентной и

«Открытые технологии виртуализации» представили поддержку NFS и RPC «Открытые технологии виртуализации» завершила реализацию широко используемых в настоящее время протоколов NFS (Network File System) версии 2 и 3, а также ряда низкоуровневых протоколов, лежащих,

Россияне создали платформу машинного обучения для тех, кто не умеет программировать «ОТ.Платформа» от «Открытых технологий» Компания «Открытые технологии» представила собственную платформу для искусственного интеллекта «ОТ.Плат

Dell EMC представила 100 Гбит/с Ethernet-коммутатор для ЦОДа на открытых технологиях ла новейший коммутатор фабрики серии Z с поддержкой 100GbE — Z9264F-ON. Новое устройство предлагает современным предприятиям и провайдерам услуг вдвое большую портовую емкость и полноценную поддержку открытых технологий. Оснащенный чипом Ethernet-коммутации Broadcom StrataXGS Tomahawk II с пропускной способностью 6,4 терабит в секунду, новый коммутатор создан для обеспечения высокоскоростно

«Открытые Технологии» начали сотрудничество с Inoventica Inoventica объявила о заключении ее дочерней компании Inoventica Services соглашения с компанией «Открытые Технологии» на поставку оборудования систем хранения данных (СХД) производства NetApp для выполнения ряда крупных контрактов с заказчиками сегментов B2G, B2B. Как рассказали CNews в ко

«Аванпост» и «Открытые Технологии» стали партнерами Компания «Аванпост» заключила партнерское соглашение с системным интегратором «Открытые Технологии». Сотрудничество компаний развивается стремительно — уже запущен первый п

«Открытые Технологии» получили право инсталлировать и конфигурировать Oracle Exadata в России Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, получила от корпорации Oracle право ин

«Открытые Технологии» и «Рикор» протестировали российскую СХД для облачных сервисов Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, и российский разработчик серверов «Рик

«Черкизово» объединила все 200 производственных площадок в единое информационное пространство Компания «Открытые Технологии» и группа «Черкизово» объявили о завершении проекта по созданию корпорати

«Рикор» и «Открытые Технологии» испытали российский сервер на готовность к комплексной обработке данных Российский производитель серверного оборудования «Рикор» и системный интегратор «Открытые Технологии» завершили комплексные испытания аппаратного решения на базе отечественного ARM-сервера EcoServer R314 с широким спектром открытого ПО для обработки данных. Об этом CNews со

«Открытые Технологии» ввели в эксплуатацию высокопроизводительный кластер для «РН-Красноярскнипинефти» Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, внедрила высокопроизводительный вычисл

Николай Рыжов назначен руководителем Комитета АПКИТ по развитию и локализации ИТ Николай Рыжов, вице-президент по работе со стратегическими заказчиками компании «Открытые Технологии», на заседании «Ассоциации предприятий компьютерных и информационных техн

Экс-гендиректор «Стэп Лоджик» назначен главой «Открытых технологий» «Открытые технологии» объявили о назначении на пост своего генерального директора Сергея Полов

В «Открытых Технологиях» — новый генеральный директор Компания «Открытые Технологии» расширила свою команду топ-менеджеров. 5 марта 2015 г. генеральным дирек

«Открытые Технологии» обеспечили безопасную работу гидравлического пресса на «Суходольском заводе специального тяжелого машиностроения» Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, и НПО «Тяжпромарматура» завершили прое

«Открытые Технологии» внедрили услугу мониторинга информационных систем в ДИТ Москвы Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, и Департамент информационных технологий г. Москвы сообщили о завершении проекта по внедрению системы мониторинга информационных систем, за

«Открытые Технологии» представили ПАК персонифицированного учета уровня боевой подготовки вооруженных сил Компания «Открытые Технологии» совместно с компанией «Кронштадт Технологии» в рамках военно-практическо

«Открытые Технологии» построили вычислительную сеть для нового ЦОДа «Восточного экспресс банка» Компания «Открытые Технологии» российский системный интегратор, завершила проект по построению вычислит

Сеть гастрономов «Красный Яр» обновила систему хранения данных Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, завершила проект по модернизации систе

С7 ИТ консолидировала свои серверные ресурсы на единой платформе Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила о завершении проекта по разра

«Открытые Технологии» представили комплексное решение для региональной безопасности Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила о разработке и выводе на рыно

«Открытые Технологии» нацелены на внедрение интеллектуальных технологий для информатизации медицины Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщил о создании выделенного подразд

«Башинформсвязь» построила коммерческий центр обработки данных Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, и компания «Башинформсвязь» сообщили о

В Красноярском государственном педагогическом университете появился суперкомпьютер Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила о завершении проекта построен

Объявлен конкурс на лучшую идею использования открытых технологий для контроля над ядерным вооружением блеме». Совершеннолетним гражданам США и РФ предлагается поразмыслить на тему того, как современные открытые технологии - социальные сети, мобильные приложения, платформы для краудсорсинга, общ

В компании «Открытые Технологии» назначен новый директор по сервису Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила о назначении на пост руководителя дирекции сервиса и аутсорсинга Максима Темнова. Ранее он 6 лет работал в компании на должности

«Открытые Технологии» обеспечивает ИТ-поддержку открытия магазинов сети «Детский мир» Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила о проведении работ по ИТ-подд

«Открытые Технологии» и Институт математики и механики УрО РАН модернизировали суперкомпьютер «Уран» Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила о завершении проекта по модер

«Открытые Технологии» разработали для «ВымпелКома» систему GSM-позиционирования «Поиск» Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила об успешном окончании проекта по созданию системы GSM-позиционирования, на основе которой «Билайн Бизнес» запустил для своих корп

«Открытые Технологии» приступили к проектированию «Безопасной республики» в Северной Осетии Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила о начале работ по проекту «Бе

Новый сайт британского правительства целиком построен на открытых технологиях , Gill Sans, разработанный fonts.com. Бета-версия сервиса была запущена в августе 2011 г. – в ней уже были исправлены ошибки, обнаруженные пользователями альфа-версии, которая также была построена на открытых технологиях. Бюджет, выделенный на разработку бета-версии Gov.uk, составляет £1.7 млн, и в настоящий момент над проектом продолжаются активные работы.

«Открытые Технологии» и «ЦРТ Сервис» объединяют усилия в сферах ИТ-аутсорсинга и системной интеграции Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, и «ЦРТ Сервис», российская высокотехно

«Открытые Технологии» защитили АК «Алроса» от спама Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила об окончании проекта по постр

«Открытые Технологии» переехали в новый офис Компания «Открытые Технологии» сообщила о переезде в новый офис, располагающийся в бизнес-центре «Омега