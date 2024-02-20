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Открытые технологии
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СОБЫТИЯ
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|20.02.2024
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Страховая компания «Югория» при поддержке GlowByte внедрила корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях
Группа страховых компаний «Югория» внедрила корпоративную ModelOps-платформу в среду применения. Проект реализован на открытых технологиях компанией GlowByte. Созданное пространство представляет собой единую платформу, объединяющую сотрудников, занимающихся разработкой и внедрением ML-моделей во всей компании.
|09.03.2023
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«Ашан» внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях
Компания GlowByte завершила проект по внедрению корпоративной ModelOps-платформы на открытых технологиях в торговой сети «Ашан ритейл Россия». Решение позволило специалистам Data Science создать среду для проектирования и ввода в промышленную эксплуатацию ML-моделей. Об этом C
|21.02.2023
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«Открытые Технологии» примут участие в конференции CNews «Информационная безопасность 2023»
Компания «Открытые Технологии» – российский системный интегратор – 21 февраля примет участие в конферен
|02.02.2023
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Создан отечественный программно-аппаратный комплекс для промышленной автоматизации
Что умеет ПАК? Российский системный интегратор — компания «Открытые Технологии» — заявила о готовности к созданию систем автоматизированного диспетчерск
|24.11.2022
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Nokia и Ericsson больше не нужны. В России начнут собирать базовые станции на открытых технологиях
радиочасти». Однако в ноябре 2022 г. стало известно, что «Ростех» намерен избавиться от 75% компании «Спектр». Также в сентябре 2022 г. ВМТС и «Сколтех» исключили из альянса OpenRAN, разрабатывающего открытые технологии для 5G-сетей. Теперь Россия не может принимать участие в разработке стандартов, но может пользоваться ими, так как они открыты.
|05.06.2020
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«Ред софт» и «Открытые технологии виртуализации» подтвердили совместимость продуктов
«Ред софт» и «Открытые технологии виртуализации» в рамках технологического партнерства провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы гиперконвергентной и
|05.02.2020
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«Открытые технологии виртуализации» представили поддержку NFS и RPC
«Открытые технологии виртуализации» завершила реализацию широко используемых в настоящее время протоколов NFS (Network File System) версии 2 и 3, а также ряда низкоуровневых протоколов, лежащих,
|02.10.2019
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Россияне создали платформу машинного обучения для тех, кто не умеет программировать
«ОТ.Платформа» от «Открытых технологий» Компания «Открытые технологии» представила собственную платформу для искусственного интеллекта «ОТ.Плат
|28.08.2018
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Dell EMC представила 100 Гбит/с Ethernet-коммутатор для ЦОДа на открытых технологиях
ла новейший коммутатор фабрики серии Z с поддержкой 100GbE — Z9264F-ON. Новое устройство предлагает современным предприятиям и провайдерам услуг вдвое большую портовую емкость и полноценную поддержку открытых технологий. Оснащенный чипом Ethernet-коммутации Broadcom StrataXGS Tomahawk II с пропускной способностью 6,4 терабит в секунду, новый коммутатор создан для обеспечения высокоскоростно
|01.12.2016
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«Открытые Технологии» начали сотрудничество с Inoventica
Inoventica объявила о заключении ее дочерней компании Inoventica Services соглашения с компанией «Открытые Технологии» на поставку оборудования систем хранения данных (СХД) производства NetApp для выполнения ряда крупных контрактов с заказчиками сегментов B2G, B2B. Как рассказали CNews в ко
|05.07.2016
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«Аванпост» и «Открытые Технологии» стали партнерами
Компания «Аванпост» заключила партнерское соглашение с системным интегратором «Открытые Технологии». Сотрудничество компаний развивается стремительно — уже запущен первый п
|04.04.2016
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«Открытые Технологии» получили право инсталлировать и конфигурировать Oracle Exadata в России
Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, получила от корпорации Oracle право ин
|14.10.2015
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«Открытые Технологии» и «Рикор» протестировали российскую СХД для облачных сервисов
Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, и российский разработчик серверов «Рик
|02.09.2015
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«Черкизово» объединила все 200 производственных площадок в единое информационное пространство
Компания «Открытые Технологии» и группа «Черкизово» объявили о завершении проекта по созданию корпорати
|08.07.2015
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«Рикор» и «Открытые Технологии» испытали российский сервер на готовность к комплексной обработке данных
Российский производитель серверного оборудования «Рикор» и системный интегратор «Открытые Технологии» завершили комплексные испытания аппаратного решения на базе отечественного ARM-сервера EcoServer R314 с широким спектром открытого ПО для обработки данных. Об этом CNews со
|29.06.2015
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«Открытые Технологии» ввели в эксплуатацию высокопроизводительный кластер для «РН-Красноярскнипинефти»
Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, внедрила высокопроизводительный вычисл
|09.06.2015
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Николай Рыжов назначен руководителем Комитета АПКИТ по развитию и локализации ИТ
Николай Рыжов, вице-президент по работе со стратегическими заказчиками компании «Открытые Технологии», на заседании «Ассоциации предприятий компьютерных и информационных техн
|05.03.2015
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Экс-гендиректор «Стэп Лоджик» назначен главой «Открытых технологий»
«Открытые технологии» объявили о назначении на пост своего генерального директора Сергея Полов
|05.03.2015
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В «Открытых Технологиях» — новый генеральный директор
Компания «Открытые Технологии» расширила свою команду топ-менеджеров. 5 марта 2015 г. генеральным дирек
|27.11.2014
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«Открытые Технологии» обеспечили безопасную работу гидравлического пресса на «Суходольском заводе специального тяжелого машиностроения»
Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, и НПО «Тяжпромарматура» завершили прое
|31.10.2014
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«Открытые Технологии» внедрили услугу мониторинга информационных систем в ДИТ Москвы
Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, и Департамент информационных технологий г. Москвы сообщили о завершении проекта по внедрению системы мониторинга информационных систем, за
|25.09.2014
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«Открытые Технологии» представили ПАК персонифицированного учета уровня боевой подготовки вооруженных сил
Компания «Открытые Технологии» совместно с компанией «Кронштадт Технологии» в рамках военно-практическо
|06.05.2014
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«Открытые Технологии» построили вычислительную сеть для нового ЦОДа «Восточного экспресс банка»
Компания «Открытые Технологии» российский системный интегратор, завершила проект по построению вычислит
|22.04.2014
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Сеть гастрономов «Красный Яр» обновила систему хранения данных
Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, завершила проект по модернизации систе
|23.12.2013
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С7 ИТ консолидировала свои серверные ресурсы на единой платформе
Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила о завершении проекта по разра
|02.10.2013
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«Открытые Технологии» представили комплексное решение для региональной безопасности
Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила о разработке и выводе на рыно
|23.09.2013
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«Открытые Технологии» нацелены на внедрение интеллектуальных технологий для информатизации медицины
Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщил о создании выделенного подразд
|16.09.2013
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«Башинформсвязь» построила коммерческий центр обработки данных
Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, и компания «Башинформсвязь» сообщили о
|20.12.2012
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В Красноярском государственном педагогическом университете появился суперкомпьютер
Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила о завершении проекта построен
|13.12.2012
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Объявлен конкурс на лучшую идею использования открытых технологий для контроля над ядерным вооружением
блеме». Совершеннолетним гражданам США и РФ предлагается поразмыслить на тему того, как современные открытые технологии - социальные сети, мобильные приложения, платформы для краудсорсинга, общ
|25.09.2012
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В компании «Открытые Технологии» назначен новый директор по сервису
Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила о назначении на пост руководителя дирекции сервиса и аутсорсинга Максима Темнова. Ранее он 6 лет работал в компании на должности
|16.05.2012
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«Открытые Технологии» обеспечивает ИТ-поддержку открытия магазинов сети «Детский мир»
Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила о проведении работ по ИТ-подд
|25.04.2012
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«Открытые Технологии» и Институт математики и механики УрО РАН модернизировали суперкомпьютер «Уран»
Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила о завершении проекта по модер
|02.04.2012
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«Открытые Технологии» разработали для «ВымпелКома» систему GSM-позиционирования «Поиск»
Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила об успешном окончании проекта по созданию системы GSM-позиционирования, на основе которой «Билайн Бизнес» запустил для своих корп
|20.03.2012
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«Открытые Технологии» приступили к проектированию «Безопасной республики» в Северной Осетии
Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила о начале работ по проекту «Бе
|29.02.2012
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Новый сайт британского правительства целиком построен на открытых технологиях
, Gill Sans, разработанный fonts.com. Бета-версия сервиса была запущена в августе 2011 г. – в ней уже были исправлены ошибки, обнаруженные пользователями альфа-версии, которая также была построена на открытых технологиях. Бюджет, выделенный на разработку бета-версии Gov.uk, составляет £1.7 млн, и в настоящий момент над проектом продолжаются активные работы.
|05.10.2011
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«Открытые Технологии» и «ЦРТ Сервис» объединяют усилия в сферах ИТ-аутсорсинга и системной интеграции
Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, и «ЦРТ Сервис», российская высокотехно
|29.09.2011
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«Открытые Технологии» защитили АК «Алроса» от спама
Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила об окончании проекта по постр
|21.09.2011
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«Открытые Технологии» переехали в новый офис
Компания «Открытые Технологии» сообщила о переезде в новый офис, располагающийся в бизнес-центре «Омега
|01.08.2011
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«Открытые Технологии» предложат вычислительные кластеры в комплекте с ПО от Bright Computing
Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила о заключении партнерского сог
Открытые технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Калин Сергей 31 19
|Медведев Дмитрий 1665 19
|Шевченко Григорий 18 18
|Путин Владимир 3454 18
|Гизатуллин Олег 16 16
|Кожевников Михаил 25 13
|Хетеева Этери 13 13
|Рейман Леонид 1065 10
|Северов Дмитрий 41 9
|Рудычева Наталья 95 8
|Щеголев Игорь 699 8
|Глазов Алексей 7 7
|Рыжов Николай 9 7
|Шнейдер Мария 7 7
|Шадаев Максут 1210 7
|Серова Елена 320 7
|Гнездилов Андрей 18 6
|Никифоров Николай 1138 6
|Адмиральский Сергей 39 5
|Переверзев Михаил 19 5
|Панкратов Александр 18 5
|Андрианов Иван 11 5
|Кузнецов Сергей 163 5
|Генс Георгий 79 5
|Белокрылов Александр 27 5
|Захаров Павел 60 5
|Массух Илья 239 5
|Солдатов Алексей 104 5
|Шевченко Владимир 153 5
|Закрепин Евгений 62 5
|Щербаков Борис 47 5
|Юсупов Ренат 125 5
|Гуральников Сергей 164 4
|Аншина Марина 79 4
|Сафронов Юрий 68 4
|Мардер Наум 116 4
|Кузовкин Алексей 155 4
|Ивакин Роман 57 4
|Юрченко Евгений 133 4
|Жебенев Константин 5 4
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