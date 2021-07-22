Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Открытые технологии
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 204, упоминаний - 435
Открытые технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 1
|Иванов Борис 49 3
|Никифоров Николай 1126 2
|Путин Владимир 1820 2
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Мамлин Сергей 1 1
|Кузьменко Иван 2 1
|Волков Павел 2 1
|Болотин Павел 1 1
|Давыдова Анна 3 1
|Мещерякова Анна 3 1
|Гольдштейн Борис 3 1
|Савенко Вера 10 1
|Волков Владимир 44 1
|Зубарев Максим 12 1
|Эренбург Михаил 33 1
|Маньковский Андрэ 8 1
|Баласанян Владимир 31 1
|Соловьев Алексей 60 1
|Волож Аркадий 181 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Кагарманова Мария 1 1
|Нагорный Алексей 2 1
|Генцис Александр 12 1
|Ильин Александр 10 1
|Ивакин Роман 49 1
|Островский Владимир 22 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Степанов Антон 56 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Андреев Сергей 39 1
|Массух Илья 192 1
|Горчаков Дмитрий 1 1
|Горбунов Денис 14 1
|Бокова Людмила 80 1
|Касперская Наталья 197 1
|Соколов Алексей 121 1
|Носков Константин 201 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Матвеева Татьяна 83 1
|Рубанов Владимир 61 1
|CNews Analytics 1988 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 3
|IDC - International Data Corporation 2708 2
|Gartner 2187 1
|Fortune Global 500 160 1
|Frost & Sullivan 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755032, в очереди разбора - 658722.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755032, в очереди разбора - 658722.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru