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Открытые технологии

Открытые технологии

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 172 дела, на cумму 40 039 730 624 ₽*

Судебные дела (172) на сумму 40 039 730 624 ₽*
в качестве истца (86) на сумму 39 437 695 288 ₽*
в качестве ответчика (67) на сумму 374 914 363 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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20.02.2024 Страховая компания «Югория» при поддержке GlowByte внедрила корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях

Группа страховых компаний «Югория» внедрила корпоративную ModelOps-платформу в среду применения. Проект реализован на открытых технологиях компанией GlowByte. Созданное пространство представляет собой единую платформу, объединяющую сотрудников, занимающихся разработкой и внедрением ML-моделей во всей компании.
09.03.2023 «Ашан» внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях

Компания GlowByte завершила проект по внедрению корпоративной ModelOps-платформы на открытых технологиях в торговой сети «Ашан ритейл Россия». Решение позволило специалистам Data Science создать среду для проектирования и ввода в промышленную эксплуатацию ML-моделей. Об этом C
21.02.2023 «Открытые Технологии» примут участие в конференции CNews «Информационная безопасность 2023»

Компания «Открытые Технологии» – российский системный интегратор – 21 февраля примет участие в конферен
02.02.2023 Создан отечественный программно-аппаратный комплекс для промышленной автоматизации

Что умеет ПАК? Российский системный интегратор — компания «Открытые Технологии» — заявила о готовности к созданию систем автоматизированного диспетчерск
24.11.2022 Nokia и Ericsson больше не нужны. В России начнут собирать базовые станции на открытых технологиях

радиочасти». Однако в ноябре 2022 г. стало известно, что «Ростех» намерен избавиться от 75% компании «Спектр». Также в сентябре 2022 г. ВМТС и «Сколтех» исключили из альянса OpenRAN, разрабатывающего открытые технологии для 5G-сетей. Теперь Россия не может принимать участие в разработке стандартов, но может пользоваться ими, так как они открыты.
05.06.2020 «Ред софт» и «Открытые технологии виртуализации» подтвердили совместимость продуктов

«Ред софт» и «Открытые технологии виртуализации» в рамках технологического партнерства провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы гиперконвергентной и
05.02.2020 «Открытые технологии виртуализации» представили поддержку NFS и RPC

«Открытые технологии виртуализации» завершила реализацию широко используемых в настоящее время протоколов NFS (Network File System) версии 2 и 3, а также ряда низкоуровневых протоколов, лежащих,
02.10.2019 Россияне создали платформу машинного обучения для тех, кто не умеет программировать

«ОТ.Платформа» от «Открытых технологий» Компания «Открытые технологии» представила собственную платформу для искусственного интеллекта «ОТ.Плат
28.08.2018 Dell EMC представила 100 Гбит/с Ethernet-коммутатор для ЦОДа на открытых технологиях

ла новейший коммутатор фабрики серии Z с поддержкой 100GbE — Z9264F-ON. Новое устройство предлагает современным предприятиям и провайдерам услуг вдвое большую портовую емкость и полноценную поддержку открытых технологий. Оснащенный чипом Ethernet-коммутации Broadcom StrataXGS Tomahawk II с пропускной способностью 6,4 терабит в секунду, новый коммутатор создан для обеспечения высокоскоростно
01.12.2016 «Открытые Технологии» начали сотрудничество с Inoventica

Inoventica объявила о заключении ее дочерней компании Inoventica Services соглашения с компанией «Открытые Технологии» на поставку оборудования систем хранения данных (СХД) производства NetApp для выполнения ряда крупных контрактов с заказчиками сегментов B2G, B2B. Как рассказали CNews в ко
05.07.2016 «Аванпост» и «Открытые Технологии» стали партнерами

Компания «Аванпост» заключила партнерское соглашение с системным интегратором «Открытые Технологии». Сотрудничество компаний развивается стремительно — уже запущен первый п
04.04.2016 «Открытые Технологии» получили право инсталлировать и конфигурировать Oracle Exadata в России

Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, получила от корпорации Oracle право ин
14.10.2015 «Открытые Технологии» и «Рикор» протестировали российскую СХД для облачных сервисов

Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, и российский разработчик серверов «Рик
02.09.2015 «Черкизово» объединила все 200 производственных площадок в единое информационное пространство

Компания «Открытые Технологии» и группа «Черкизово» объявили о завершении проекта по созданию корпорати
08.07.2015 «Рикор» и «Открытые Технологии» испытали российский сервер на готовность к комплексной обработке данных

Российский производитель серверного оборудования «Рикор» и системный интегратор «Открытые Технологии» завершили комплексные испытания аппаратного решения на базе отечественного ARM-сервера EcoServer R314 с широким спектром открытого ПО для обработки данных. Об этом CNews со
29.06.2015 «Открытые Технологии» ввели в эксплуатацию высокопроизводительный кластер для «РН-Красноярскнипинефти»

Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, внедрила высокопроизводительный вычисл
09.06.2015 Николай Рыжов назначен руководителем Комитета АПКИТ по развитию и локализации ИТ

Николай Рыжов, вице-президент по работе со стратегическими заказчиками компании «Открытые Технологии», на заседании «Ассоциации предприятий компьютерных и информационных техн
05.03.2015 Экс-гендиректор «Стэп Лоджик» назначен главой «Открытых технологий»

«Открытые технологии» объявили о назначении на пост своего генерального директора Сергея Полов
05.03.2015 В «Открытых Технологиях» — новый генеральный директор

Компания «Открытые Технологии» расширила свою команду топ-менеджеров. 5 марта 2015 г. генеральным дирек
27.11.2014 «Открытые Технологии» обеспечили безопасную работу гидравлического пресса на «Суходольском заводе специального тяжелого машиностроения»

Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, и НПО «Тяжпромарматура» завершили прое
31.10.2014 «Открытые Технологии» внедрили услугу мониторинга информационных систем в ДИТ Москвы

Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, и Департамент информационных технологий г. Москвы сообщили о завершении проекта по внедрению системы мониторинга информационных систем, за
25.09.2014 «Открытые Технологии» представили ПАК персонифицированного учета уровня боевой подготовки вооруженных сил

Компания «Открытые Технологии» совместно с компанией «Кронштадт Технологии» в рамках военно-практическо
06.05.2014 «Открытые Технологии» построили вычислительную сеть для нового ЦОДа «Восточного экспресс банка»

Компания «Открытые Технологии» российский системный интегратор, завершила проект по построению вычислит
22.04.2014 Сеть гастрономов «Красный Яр» обновила систему хранения данных

Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, завершила проект по модернизации систе
23.12.2013 С7 ИТ консолидировала свои серверные ресурсы на единой платформе

Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила о завершении проекта по разра
02.10.2013 «Открытые Технологии» представили комплексное решение для региональной безопасности

Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила о разработке и выводе на рыно
23.09.2013 «Открытые Технологии» нацелены на внедрение интеллектуальных технологий для информатизации медицины

Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщил о создании выделенного подразд
16.09.2013 «Башинформсвязь» построила коммерческий центр обработки данных

Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, и компания «Башинформсвязь» сообщили о
20.12.2012 В Красноярском государственном педагогическом университете появился суперкомпьютер

Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила о завершении проекта построен
13.12.2012 Объявлен конкурс на лучшую идею использования открытых технологий для контроля над ядерным вооружением

блеме». Совершеннолетним гражданам США и РФ предлагается поразмыслить на тему того, как современные открытые технологии - социальные сети, мобильные приложения, платформы для краудсорсинга, общ
25.09.2012 В компании «Открытые Технологии» назначен новый директор по сервису

Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила о назначении на пост руководителя дирекции сервиса и аутсорсинга Максима Темнова. Ранее он 6 лет работал в компании на должности

16.05.2012 «Открытые Технологии» обеспечивает ИТ-поддержку открытия магазинов сети «Детский мир»

Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила о проведении работ по ИТ-подд
25.04.2012 «Открытые Технологии» и Институт математики и механики УрО РАН модернизировали суперкомпьютер «Уран»

Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила о завершении проекта по модер
02.04.2012 «Открытые Технологии» разработали для «ВымпелКома» систему GSM-позиционирования «Поиск»

Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила об успешном окончании проекта по созданию системы GSM-позиционирования, на основе которой «Билайн Бизнес» запустил для своих корп
20.03.2012 «Открытые Технологии» приступили к проектированию «Безопасной республики» в Северной Осетии

Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила о начале работ по проекту «Бе
29.02.2012 Новый сайт британского правительства целиком построен на открытых технологиях

, Gill Sans, разработанный fonts.com. Бета-версия сервиса была запущена в августе 2011 г. – в ней уже были исправлены ошибки, обнаруженные пользователями альфа-версии, которая также была построена на открытых технологиях. Бюджет, выделенный на разработку бета-версии Gov.uk, составляет £1.7 млн, и в настоящий момент над проектом продолжаются активные работы.
05.10.2011 «Открытые Технологии» и «ЦРТ Сервис» объединяют усилия в сферах ИТ-аутсорсинга и системной интеграции

Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, и «ЦРТ Сервис», российская высокотехно
29.09.2011 «Открытые Технологии» защитили АК «Алроса» от спама

Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила об окончании проекта по постр
21.09.2011 «Открытые Технологии» переехали в новый офис

Компания «Открытые Технологии» сообщила о переезде в новый офис, располагающийся в бизнес-центре «Омега
01.08.2011 «Открытые Технологии» предложат вычислительные кластеры в комплекте с ПО от Bright Computing

Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила о заключении партнерского сог

Публикаций - 732, упоминаний - 937

Открытые технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 100
Microsoft Corporation 25775 80
IBM - International Business Machines Corp 9699 80
Cisco Systems 5372 69
HP Inc. 5883 57
Крок - Croc 1964 53
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 51
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 48
Ростелеком 10948 45
SAP SE 5601 42
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 41
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 40
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 39
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 36
HP - Hewlett-Packard 3662 35
Dell EMC 5180 34
Intel Corporation 12811 34
Восход ФГБУ НИИ 721 31
Ростелеком - Связьинвест 1719 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 30
Broadcom - VMware 2610 28
9594 26
Red Hat 1378 26
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 26
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 24
Google LLC 12688 21
МегаФон 10742 20
Huawei 4675 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 19
NVision Group - Энвижн Груп 699 19
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 18
Softline - Софтлайн 3743 17
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 17
AMD - Advanced Micro Devices 4641 16
АйТи 1519 15
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 14
ФОРС - Центр разработки 703 14
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 13
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 18
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 12
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 11
Почта России ПАО 2370 10
Альфа-Банк 1979 10
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 10
Самараэнерго 19 9
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 9
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 7
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-9 - Территориальная генерирующая компания №9 - ВоТГК, Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 33 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 6
Транснефть 335 6
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 6
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Газпром ПАО 1493 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
АльфаСтрахование СГ 394 5
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Белый Ветер 365 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 4
Связной ГК 1401 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 82
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 36
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 34
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 29
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 27
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 22
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 20
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 14
Федеральное казначейство России 1949 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 11
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 5
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 5
OSI - Open Source Initiative 80 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 4
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 3
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Московская ассоциация предпринимателей 9 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Открытые Сетевые Технологии - Open Net Association - ассоциация 3 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
Международная академия связи - МАС 46 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 275
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 196
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 140
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 135
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 114
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 114
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 105
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 94
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 89
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 87
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 85
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 72
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 72
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 71
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 71
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 69
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 64
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 59
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 56
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 49
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 49
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 46
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 46
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 45
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 45
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 45
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 44
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 41
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 40
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 39
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 39
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 36
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 32
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 30
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 30
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 29
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 29
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 28
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 28
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 27
Linux OS 11533 55
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 31
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 28
Oracle Java - язык программирования 3469 26
Microsoft Windows 16882 25
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 21
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 20
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 19
Microsoft Windows 2000 8678 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 16
Google Android 15243 14
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 14
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 14
Intel x86 - архитектура процессора 2151 13
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 12
Microsoft Office 4170 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 11
Apple iOS 8583 10
Microsoft Azure 1526 10
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 10
HPE ProLiant 409 10
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 8
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 8
Apple iPhone 6 4861 8
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 8
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 7
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 7
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 7
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 7
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 7
Apache Hadoop 470 7
Oracle Java Development Kit - JDK 207 7
Broadcom - VMware vSphere 614 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
МВД РФ - ФМС РФ - ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 48 6
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 6
Axiom JDK - LiberCat 67 6
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 6
Калин Сергей 31 19
Медведев Дмитрий 1665 19
Шевченко Григорий 18 18
Путин Владимир 3454 18
Гизатуллин Олег 16 16
Кожевников Михаил 25 13
Хетеева Этери 13 13
Рейман Леонид 1065 10
Северов Дмитрий 41 9
Рудычева Наталья 95 8
Щеголев Игорь 699 8
Глазов Алексей 7 7
Рыжов Николай 9 7
Шнейдер Мария 7 7
Шадаев Максут 1210 7
Серова Елена 320 7
Гнездилов Андрей 18 6
Никифоров Николай 1138 6
Адмиральский Сергей 39 5
Переверзев Михаил 19 5
Панкратов Александр 18 5
Андрианов Иван 11 5
Кузнецов Сергей 163 5
Генс Георгий 79 5
Белокрылов Александр 27 5
Захаров Павел 60 5
Массух Илья 239 5
Солдатов Алексей 104 5
Шевченко Владимир 153 5
Закрепин Евгений 62 5
Щербаков Борис 47 5
Юсупов Ренат 125 5
Гуральников Сергей 164 4
Аншина Марина 79 4
Сафронов Юрий 68 4
Мардер Наум 116 4
Кузовкин Алексей 155 4
Ивакин Роман 57 4
Юрченко Евгений 133 4
Жебенев Константин 5 4
Россия - РФ - Российская федерация 166164 532
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 159
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 101
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 75
Европа 24963 61
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 45
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 35
Россия - СФО - Новосибирск 4875 29
Германия - Федеративная Республика 13221 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 20
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 19
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 18
Беларусь - Белоруссия 6289 16
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 16
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 14
Казахстан - Республика 6047 13
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 13
Азия - Азиатский регион 5920 12
Япония 13807 12
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 11
Индия - Bharat 5869 11
Израиль 2856 11
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 11
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 11
Россия - ПФО - Самарская область 1577 11
Украина 7928 11
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 11
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 11
Европа Восточная 3138 10
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 10
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 10
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 9
Франция - Французская Республика 8177 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 249
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 173
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 89
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 78
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 72
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 63
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 60
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 56
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 53
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 51
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 47
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 45
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 39
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 36
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 35
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 34
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 34
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 29
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 28
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 19
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 17
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 16
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 16
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 3
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 3
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ТГУ - Томский государственный университет 233 3
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U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 2
Минпромторг РФ - Центр ВНИИ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт судостроительной промышленности 8 2
РАН УрО ИММ - Институт математики и механики Уральского отделения Российской академии наук 9 2
РАН УрО ИМСС - Институт механики сплошных сред 6 2
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 19
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 15
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 14
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
CNews AWARDS - награда 571 5
Oracle AppsForum 24 4
Oracle TechForum 25 4
День молодёжи - 27 июня 1087 4
HP - Программные миры HP 12 4
Oracle OpenWorld 65 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
CeBIT 614 3
Docflow 148 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 2
CNews FORUM Кейсы 313 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
CNews APPWards 36 1
Trimble - Tekla 2 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
SAP HANA Council - SAP HANA Startup Focus 10 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Связь-Экспокомм 276 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
La Biennale di Venezia - Венецианская биеннале современного искусства 4 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - Future Tech 5 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
CDO/CDTO Summit & Awards 6 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Black Hat - Конференция 120 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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