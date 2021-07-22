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Открытые технологии


22.07.2021 В «Самараэнерго» развернута сеть SD-WAN на основе решений Cisco 4
19.05.2021 В России построят гигантскую государственную базу данных о здоровье граждан 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
02.10.2019 Россияне создали платформу машинного обучения для тех, кто не умеет программировать 6
31.05.2019 Магазины смартфонов требовали от Samsung приструнить МТС, «Связной» и «Евросеть» за снижение договорных цен 1
23.04.2019 Samsung признана виновной в завышении цен на смартфоны в России 1
12.11.2018 В России поменяли «главных по отечественному ПО». Кого убрали? Кого добавили? 1
30.10.2018 В России запущен колбасный завод, где на производстве работают только роботы. Фото 1
12.12.2017 Вьетнамские силовики заинтересованы в российских ИБ-разработках 1
29.09.2017 Pure Storage принесла на рынок «вечные» СХД 1
13.09.2017 Конференция «Pure//Russia. Начало» состоится в Москве 19 сентября 2
07.09.2017 Pure Storage проведет в Москве мероприятие «Pure//Russia. Начало» 1
14.06.2017 Schneider Electric объявляет результаты ежегодной аттестации партнеров 1
21.04.2017 На базе Ямальского МФЦ создан центр телефонной обработки вызовов 1
02.02.2017 Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за 2016 год 1
01.12.2016 «Открытые Технологии» начали сотрудничество с Inoventica 1
07.10.2016 Максим Темнов возглавил сервисное направление «Информзащиты» 1
05.07.2016 «Аванпост» и «Открытые Технологии» стали партнерами 1
04.04.2016 «Открытые Технологии» получили право инсталлировать и конфигурировать Oracle Exadata в России 5
20.10.2015 «Искра» запустила облачную платформу дата-центра DataPool 3
14.10.2015 «Рикор» создал российскую распределенную СХД для облачных сервисов 1
14.10.2015 «Открытые Технологии» и «Рикор» протестировали российскую СХД для облачных сервисов 4
02.09.2015 «Черкизово» объединила все 200 производственных площадок в единое информационное пространство 5
08.07.2015 «Рикор» и «Открытые Технологии» испытали российский сервер на готовность к комплексной обработке данных 1
29.06.2015 «Открытые Технологии» ввели в эксплуатацию высокопроизводительный кластер для «РН-Красноярскнипинефти» 5
09.06.2015 Николай Рыжов назначен руководителем Комитета АПКИТ по развитию и локализации ИТ 4
24.03.2015 ИТ-рынок России 2009–2014: старые сложности в новых условиях 1
05.03.2015 Экс-гендиректор «Стэп Лоджик» назначен главой «Открытых технологий» 6
05.03.2015 В «Открытых Технологиях» — новый генеральный директор 4
26.12.2014 Вышел 74 номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 2
25.12.2014 «Пост Модерн Текнолоджи» внедряет МИС в ГКБ им. С.П. Боткина 1
15.12.2014 Российский ИТ-рынок 2005–2009: от подъема к спаду 1
27.11.2014 «Открытые Технологии» обеспечили безопасную работу гидравлического пресса на «Суходольском заводе специального тяжелого машиностроения» 6
31.10.2014 «Открытые Технологии» внедрили услугу мониторинга информационных систем в ДИТ Москвы 1
25.09.2014 «Открытые Технологии» представили ПАК персонифицированного учета уровня боевой подготовки вооруженных сил 3
15.09.2014 Руководством Республики Коми принята концепция развития системы «Безопасный город» 2
30.07.2014 Банки и розница модернизируют СХД 2
25.06.2014 20 лет ИТ-рынка России: как отрасль стала цивилизованной 4
19.05.2014 В «Самараэнерго» введена в промышленную эксплуатацию биллинговая система 4
06.05.2014 «Открытые Технологии» построили вычислительную сеть для нового ЦОДа «Восточного экспресс банка» 5

Публикаций - 204, упоминаний - 435

Открытые технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 20
Microsoft Corporation 10997 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 8
SAP SE 3207 7
Cisco Systems 2035 6
IBM 3524 6
iTeco - Ай-Теко 713 4
Микротест 174 4
Ростелеком Связьинвест 692 4
Синтерра - Synterra 562 4
Verysell - Верисел 90 4
Apple Inc - Эппл Рус 7669 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 4
АйТи 748 3
Рикор Холдинг - Rikor 70 3
Intel Corporation 4143 3
Крок 1219 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Samsung Electronics 5627 3
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 3
Navteq 109 2
Brocade Communications Systems 141 2
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 2
Verysell Проекты - Verysell Project 41 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 2
Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 61 2
NeXus 204 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Белый Ветер Цифровой 113 2
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 53 2
Diasoft - Диасофт 353 2
Стэп лоджик - Step Logic 103 2
Ланит ГК 1154 2
InfoWatch - Инфовотч 600 2
3726 2
Астерос - Asteros 531 2
Хомнет Лизинг 25 1
Metacommerce - Метакоммерс - Метахаус 5 1
Ростелеком Сибирьтелеком 298 1
Google LLC 7124 1
Связной ГК 875 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
ConocoPhillips 10 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 2
Черкизово ГК 73 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Связной Логистика 11 1
LinkedIn 520 1
Роснефть НК 367 1
Евросеть 882 1
Tesla Motors 241 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
Сибур Химпром 16 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 2
ARM64 - Архитектура процессора 1017 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
ARMv7 - Архитектура процессора 40 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 16 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
FOD - Fingerprint-On Display - Биометрический сканер отпечатка пальца, встроенный в дисплей 10 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 317 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
Nvidia GeForce GTX 2048 3
SAP for Utilities - SAP IS-U - SAP Industry-Specific Solution for the Utilities Industry - SAP Cloud for Utilities 9 3
Рикор EcoServer 21 3
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 2
Apple iOS 5741 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 502 2
HPE ProLiant - Серия серверов 99 2
Samsung Galaxy 345 2
Samsung Galaxy Tab A - Серия планшетов 27 2
Microsoft Excel 435 2
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 36 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 2
SAP Solutions - SAP Solution Manager 26 1
HPE 3PAR 87 1
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 274 1
Google Android 10750 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 61 1
Cisco SD-WAN 15 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
IBM Storwize 16 1
Oracle VM VirtualBox 94 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 79 1
Microsoft Windows 849 1
Fujitsu FlexFrame 6 1
Apple CarPlay 28 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Apple iPhone 6 547 1
Apple iPhone 7 246 1
SAP S4/ERP 1 1
SAP S4/MES 1 1
Cisco Kinetic 4 1
Samsung Galaxy Tab E - Серия планшетов 7 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Pure Storage FlashStack 8 1
Иванов Борис 49 3
Никифоров Николай 1126 2
Путин Владимир 1820 2
Медведев Дмитрий 1433 1
Мамлин Сергей 1 1
Кузьменко Иван 2 1
Волков Павел 2 1
Болотин Павел 1 1
Давыдова Анна 3 1
Мещерякова Анна 3 1
Гольдштейн Борис 3 1
Савенко Вера 10 1
Волков Владимир 44 1
Зубарев Максим 12 1
Эренбург Михаил 33 1
Маньковский Андрэ 8 1
Баласанян Владимир 31 1
Соловьев Алексей 60 1
Волож Аркадий 181 1
Рудычева Наталья 81 1
Кагарманова Мария 1 1
Нагорный Алексей 2 1
Генцис Александр 12 1
Ильин Александр 10 1
Ивакин Роман 49 1
Островский Владимир 22 1
Сапельников Сергей 100 1
Степанов Антон 56 1
Юрченко Евгений 75 1
Андреев Сергей 39 1
Массух Илья 192 1
Горчаков Дмитрий 1 1
Горбунов Денис 14 1
Бокова Людмила 80 1
Касперская Наталья 197 1
Соколов Алексей 121 1
Носков Константин 201 1
Нуралиев Борис 204 1
Матвеева Татьяна 83 1
Рубанов Владимир 61 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 92
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 5
Прибалтика - Балтия 589 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 3
Казахстан - Республика 2618 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 2
Россия - Иркутск 461 2
Беларусь - Белоруссия 2079 2
Черкизон - Черкизовский рынок 60 2
Восточная Европа 1667 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 2
Япония 2752 2
Россия - СФО - Новосибирск 1954 2
Индия - Республика 2156 1
Россия - ПФО - Казань 1507 1
Германия - Федеративная Республика 3606 1
Россия - Хабаровск 617 1
Украина 3344 1
Бразилия - Федеративная Республика 1120 1
Россия - Арзамас 57 1
Россия - Восточная Сибирь 188 1
Россия - Нижегородская область 736 1
Россия - Барнаул 359 1
Россия - Красноярск 843 1
Ближний Восток 1466 1
Африка 1480 1
США - Кремниевая долина 397 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 756 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 1
Европа 3725 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 3
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 11 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics 1988 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 3
IDC - International Data Corporation 2708 2
Gartner 2187 1
Fortune Global 500 160 1
Frost & Sullivan 101 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 37 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755032, в очереди разбора - 658722.
Создано именных указателей - 46354.
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