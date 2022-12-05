Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

FSFE Free Software Foundation Europe Европейский фонд свободного программного обеспечения

СОБЫТИЯ


05.12.2022 Закрывается популярный бесплатный хостинг для любителей свободного ПО. Его гендиректор таинственно и внезапно исчез 2
15.05.2020 Туда, сюда, обратно. Мюнхен по третьему кругу меняет ПО Microsoft на СПО 3
08.01.2019 Чиновники Европы заплатят хакерам за выявление ошибок в VLC, Notepad++ и 7-zip 3
24.12.2014 ЕС вложил ?1,5 млн. в безопасность открытого ПО 3
17.10.2014 Мюнхен едва не отказался от Linux 1
23.11.2012 Октябрь 2012: объем спама в почте снизился до 68%, число атак на пользователей платежных систем вновь возросло 1
21.11.2012 Попытка миграции на OpenOffice в Германии признана неудачной 1
17.04.2012 Free Software Foundation возражает финским чиновникам 2
05.12.2011 Open Source-проекты, финансируемые ЕС, потеряют свободу распространения 2
02.12.2011 Вышел новый поисковик с открытым кодом YaCy 2
17.11.2011 Немецкий производитель маршрутизаторов проиграл спор с разработчиками свободного ПО 1
21.06.2011 Немецкий производитель маршрутизаторов оспаривает применимость GPL 1
26.05.2011 Microsoft оспаривает штраф Еврокомиссии в размере 899 млн евро 4
24.12.2010 Европейский свод требований по совместимости – “великое поражение” для СПО? 2
21.12.2010 Европейский фонд свободного ПО обвиняет Еврокомиссию в неоправданных предпочтениях проприетарному ПО 1
21.10.2010 Поставщики ПО попросили не выгонять их с европейского рынка 2
21.10.2010 Американские лоббисты против открытых стандартов столкнулись с противодействием Фонда свободного ПО 3
30.04.2010 Германия оценила заслуги основателя ЕФСПО 2
26.05.2009 Пакт о свободном ПО поддержали 96 будущих Европарламентариев 1
30.04.2009 Microsoft защитила IE на 250 страницах 2
17.04.2009 IBM, Nokia, Sun и Oracle против Internet Explorer 2
09.12.2008 Создано руководство по работе с нарушениями свободных лицензий 2
14.04.2006 Сообщество Linux призвали к DRM 1
04.04.2006 Microsoft почти договорилась с Еврокомиссией? 1
29.11.2005 Сообщество открытого кода поможет Microsoft? 2

Публикаций - 26, упоминаний - 49

FSFE и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Oracle Corporation 7074 6
Adobe Systems 1597 5
Google LLC 12690 5
Dell EMC 5180 4
Red Hat 1378 4
SAP SE 5601 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
X Corp - Twitter 2938 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Intel Corporation 12811 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 2
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 2
Netscape Communications Corporation 426 2
Otello Corporation - Opera Software 340 2
Box inc - box.com - box.net 375 1
Alfresco Software 156 1
RealNetworks Products and Services 355 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Adaptavist 1 1
AVM GmbH - AVM Computersysteme Vertiebs GmbH 1 1
SFLC - Software Freedom Law Center - Юридический центр свободы 20 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
LG Electronics 3735 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
HP Inc. 5883 1
Autodesk 639 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 1
Microsoft Corporation - GitHub 1075 1
Sony 6739 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Visa International 1993 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 5
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 2
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 14
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 4
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 2
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 2
Стандартизация - Standardization 2339 2
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 305 2
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 583 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 325 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
Кибербезопасность - OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 113 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 207 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 619 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1124 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 1
Linux OS 11533 9
Microsoft Windows 16882 9
Apache OpenOffice 490 4
Microsoft Office 4170 3
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 3
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 3
Google Chrome - браузер 1701 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Mozilla Firefox - браузер 1951 2
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 2
Opera Browser - Браузер 1050 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 2
LiMux - Проект Мюнхена 2004 года перехода от Windows к собственной настольной Linux-инфраструктуре - Linux flagship Munich's U-turn 30 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
Microsoft Windows NT 890 2
Linux - Debian GNU 567 2
Diaspora - социальная сеть 5 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 129 1
Microsoft Office 2000 116 1
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 81 1
Linux iptables 15 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Apple Safari - браузер 896 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 1
Linux - Debian LinEx 5 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 300 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Greve Georg - Греве Георг 5 3
Welte Harald - Вельте Харальд 4 2
Piana Carlo - Пиана Карло 4 2
Reda Julia - Реда Джулия 6 2
Andersson Max - Андерссон Макс 2 2
Simmons Timothy - Симмонс Тимоти 1 1
Гудкова Дарья 11 1
Sullivan John - Салливан Джон 3 1
Rosato Gianni - Розато Джанни 1 1
Holleyman Robert - Холлиман Роберт 13 1
Kogan Lawrence - Коган Лоуренс 1 1
Silver Michael - Сильвер Майкл 22 1
Vinje Thomas - Винже Томас 9 1
Raitio Markku - Раитио Маркку 1 1
Kirschner Matthias - Киршнер Маттиас 2 1
Jacob Robin - Джакоб Робин 2 1
Kroes Neelie - Кроес Нили - Кроэс Нейли 35 1
Reiter Dieter - Рейтер Дитер 3 1
Smith Brad - Смит Брэд 104 1
Sander Alex - Сандер Алекс 1 1
Hubner Anne - Хюбнер Энн 5 1
Европа 24964 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Германия - Бавария - Мюнхен 485 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Испания - Королевство 3840 2
Германия - Берлин 732 2
Германия - Баден-Вюртемберг - Фрайбург-им-Брайсгау 18 1
Финляндия - Лаппеэнранта - Лаппенранта - Вильманстранд 12 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Нидерланды 3746 1
Финляндия - Хельсинки 253 1
Словакия - Словацкая Республика 482 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 315 1
США - Массачусетс - Бостон 384 1
Испания - Эстремадура 9 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 2
Патент - FRAND - Fair, Reasonable and Non Discriminatory - принцип лицензирования - Разумное и недискриминационное лицензирование 12 2
НКО - Некоммерческая организация 636 2
OpenSource software - FOSSA - Free and Open Source Software Audit - Аудит свободного и открытого программного обеспечения 6 1
Цифровое право - Цифровые права 141 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Английский язык 7030 1
Физика - Physics - область естествознания 2940 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 522 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 697 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Информатика - computer science - informatique 1195 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 1
Лоббизм - Lobbying 95 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
РС Рro 91 2
CNET Networks - CNET News 1643 1
Groklaw 20 1
YCombinator Hacker News 1 1
Linux-Magazin 1 1
ZDnet 663 1
NYT - The New York Times 1100 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Gartner - Гартнер 3658 2
Net Applications 127 1
University of Hamburg - Universität Hamburg - Гамбургский университет 9 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще