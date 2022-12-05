Закрывается популярный бесплатный хостинг для любителей свободного ПО. Его гендиректор таинственно и внезапно исчез

Сервис бесплатного хостинга Fosshost для разработчиков свободного ПО закрылся без предварительного объявления. Его основатель пропал около полугода назад, а только у него есть доступ к счетам, с которых ведется оплата всех расходов сервиса. Без хостинга остались сотни проектов, но бывшие работники Fosshost уже запустили сайд-проект на замену оригинальному Fosshost.

Был сервис, и нет сервиса

Некоммерческий провайдер Fosshost, с лета 2020 г. на бесплатной основе предоставлявший виртуальные серверы (VPS) и другие услуги проектам с открытым исходным кодом, закрывается, пишет Bleeping Computer. Его руководство не выходит на связь, в том числе и его внезапно пропавший из поля зрения генеральный директор Томас Марки (Thomas Markey), что и послужило одной из причин его закрытия. Марки не выходит на связь месяцами.

Fosshost – это британская некоммерческая организация. Она на полностью безвозмездной основе предоставляет услуги многочисленным проектам с открытым исходным кодом, а также организациям включая и те, которые на слуху у миллионов адептов свободного программного обеспечения. Это, в том числе, GNOME, Armbian, Debian и Free Software Foundation Europe (FSFE).

Владельцам Open Source проектов придется искать новый хостинг, вероятно, платный

Проект Fosshost уже начал перестал работать. Об этом сказано на его официальном сайте, который на момент выхода материала продолжал функционировать, но содержал лишь сообщение о закрытии сервиса.

Которая жизнь и большие достижения

Fosshost начал работу в конце июня 2020 г. и все два с половиной года существовал на пожертвования и поддерживался волонтерами. Чтобы получить бесплатный хостинг, разработчики открытого ПО должны были подать заявку. Доподлинно неизвестно, сколько в итоге было таких заявок, но авторы Fosshost сразу отметили, что принимать будут не всех.

Список критериев отбора был полностью публичным. Исходный код проекта, под который планировался бесплатный хостинг, должен был быть полностью открытым. Также у него должен был быть или отдельный сайт, или хотя бы страница на GitHub, а также «живое» сообщество, в котором разработчики общаются, взаимодействуют и работают над проектом сообща. Кроме того публикуемый проект должен был в той или иной степени помогать продвижению свободного и открытого ПО.

Сайт Fosshost

Число проектов, которые за все эти годы обрели бесплатный хостинг благодаря Fosshost, еще подлежит уточнению. Однако в концу 2021 г. их уже было 250 по всему миру. Они использовали сервис Fosshost для разработки, сборки, тестирования и компиляции программного обеспечения.

Ничего не длится вечно

В настоящее время неизвестно, остались ли у Fosshost работающие серверы, как долго они будут функционировать. Однако из заявления на официальном сайте можно сделать вывод, что, по крайней мере, часть парка серверов еще поддерживается. «Сейчас мы находимся в ситуации, когда мы не можем гарантировать, что наши серверы останутся в сети, и фактически ожидаем, что они скоро отключатся», – говорится на сайте Fosshost.

Авторы проекта настоятельно рекомендуют всем пользователям без промедления сделать резервную копию своих данных, чтобы не потерять их. Также они советуют в кратчайшие сроки сменить хостинг-провайдера.

Когда все зависит от одного человека

Вероятнее всего, скоропостижная «смерть» Fosshost связана именно с исчезновением Томаса Марки. Об этом говорят и сами волонтеры, которые поддерживали проект. «Мы не можем оплачивать расходы сервиса, и поэтому наши серверы отключатся, поскольку Томас Марки, наш генеральный директор недоступен», – заявил один пользователь портала YCombinator Hacker News под псевдонимом samip537. предполагаемый волонтер Fosshost.

Пост samip537

По словам samip537, Марки не отвечает на сообщения в течение последних шести месяцев. Он добавил также, что гендиректор Fosshost является единственным человеком, имеющим доступ к банковским счетам со средствами, необходимыми для работы сервиса.

Уподобиться Фениксу

Как пишет Bleeping Computer, в последнее время в руководстве и управлении Fosshost царили хаос и неразбериха, в том числе из-за зависимости всего сервиса от одного-единственного человека – в данном случае Томаса Марки. Например, в августе 2022 г. Fosshost оказался в «неприемлемой ситуации со своими текущими обязательствами и обязательствами перед поставщиками». К сентябрю 2022 г. Fosshost приостановил работу своих приложений, сославшись на проблемы с масштабируемостью. В ноябре 2022 г. специалисты по сопровождению сервиса зашли в тупик, пытаясь управлять чикагским узлом, который больше не был доступен и не загружался. «К сожалению, текущая ситуация с узлом заключается в том, что мы не можем перезагрузить его, поскольку наш генеральный директор никому не предоставил доступ к контроллеру домена», – написал один из специалистов.

Возможная замена Fosshost

Судя по всему, волонтеры Fosshost решили не дать ему умереть окончательно. Они построили на его руинах новый сервис, получивший название The Radix Project и тоже предоставляющий бесплатный хостинг разработчикам свободного ПО.

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«Когда Fosshost начал подавать признаки провала, бывшие добровольцы и другие люди, глубоко заботящиеся об устойчивости свободного программного обеспечения, начали создавать альтернативы; новые дома для проектов, которые ранее полагались на Fosshost», – говорится на сайте Fosshost.

У истоков The Radix Project стоит одним из первых архитекторов Fosshost Джанни Розато (Gianni Rosato). Помогает ему бывший соучредитель Fosshost Нейт Сэйлс (Nate Sales).