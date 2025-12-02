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Linux Debian GNU

Linux - Debian GNU

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.12.2025 Продукты «СерчИнформ» защитили ПК на SberOS 3.4, Debian 12.11 и Alt Linux 11

л поддержку операционных систем на базе Linux в своих продуктах. DLP-система «СерчИнформ КИБ» и DCAP-платформа «СерчИнформ FileAuditor» теперь контролируют рабочие станции под управлением SberOS 3.4, Debian 12.11 и Alt Linux 11. При этом агент обоих систем автоматически адаптируется под версию ядра ОС, что упрощает развертывание и обслуживание периметра защиты. Об этом CNews сообщили предст
08.07.2025 В Linux найдены две «дыры» в Sudo, которые делают сисадмином всех желающих. Под ударом Ubuntu, Debian, Gentoo, Red Hat, SUSE

тчики ряда дистрибутивов выпустили свои собственные бюллетени безопасности по поводу этих двух «багов»: в частности, CVE-2025-32462 затрагивает Alma Linux 8, Alma Linux 9, Alpine Linux, Amazon Linux, Debian, Gentoo, Oracle Linux, Red Hat, SUSE и Ubuntu; CVE-2025-32463 присутствует (или присутствовала, если последние обновления уже установлены) в Alpine Linux, Amazon Linux, Debian, Ge
16.05.2025 Выпущен «антиiPhone», смартфон с большой батареей, процессором от компьютера и полноценным Linux Debian. Фото

о, что есть на рынке. Как пишет портал Liliputing, на него установили модифицированную версию Linux Debian, а в качестве процессора разработчики использовали процессор от персонального одноплат
06.05.2025 Из-за недостатка госфинансирования на грани коллапса хостинг Linux Debian, Fedora и Gentoo

L говорится, что в настоящее время лаборатория предоставляет услуги хостинга более чем 500 проектам по разработке программного обеспечения с открытым исходным кодом. Среди них популярные дистрибутивы Linux Debian, Fedora и Gentoo, система управления содержимым Drupal, веб-форум phpBB, децентрализованная система аутентификации OpenID, компактный набора UNIX-утилит BusyBox, векторный графичес
09.12.2024 Легендарный создатель Raspberry выпустил полноценный компьютер на Debian Linux внутри клавиатуры. Цена

онная система, но этот накопитель поставляется в комплекте, пишет портал TechCrunch. На эту карту объемом 32 ГБ установлена операционная система Raspberry Pi OS, представляющая собой модифицированный Linux-дистрибутив Debian. Raspberry Pi Foundation Внутри Raspberry Pi 500 В то же время оперативной памяти у компьютера много – 8 ГБ, и это LPDDR4X-4267. По сути, внутри него находится топовая

15.11.2024 Выпущена особая версия Linux Debian для детей до 12 лет. Ее даже не нужно устанавливать. Видео

Приучать к Linux с детского сада Проект Debian Junior сообщил о выпуске первой Live-сборки одноименного дистрибутива Linux. Эта ОС со
13.11.2024 Программа Handy Backup 8.5.8: поддержка файлового бэкапа Debian и резервного копирования PostgreSQL 17

ости для работы в гетерогенных средах Windows и Linux, включая нового агента для рабочих станций на Debian 11 и 12. Пользователи могут выполнять резервное копирование файлов, а также работать с
26.08.2024 В Китае создана суверенная Windows на базе Debian Linux. Дизайн один в один, как у Windows 11, но никакой телеметрии Microsoft

то есть на доработку дистрибутива у разработчиков ушло два года. Сама система развивается с 2004 г. и представляет собой бесплатную версию другой китайской системы – UOS. В основе каждой из них лежит Debian, все базовые apt-комманды поддерживаются. Deepin Интерфейс Windows 11 скопирован с поразительным вниманием к деталям По данным компании Uniontech, развивающей UOS, к ноябрю 2023 г. колич
22.07.2024 Crowdstrike ломал системы на Debian Linux прежде чем устроить всемирный разгром ОС Windows. Выводы сделаны не были

r ИБ-компании Crowdstrike, которая вызывала «синий экран смерти» (BSoD) Microsoft Windows. Инцидент Debian-машинами Как рассказал пользователь портала Hacker News под псевдонимом JackC, серьезн
03.07.2024 Российским программистам объявлен бойкот. Известный разработчик закрыл доступ к своим пакетам PHP, Ubuntu и Debian

известный в сообществе свободного программного обеспечения чешский разработчик Онджей Суры (Ondrej Sury) закрыл им доступ к своим репозиториям, в которых хранит различные PHP-пакеты, в том числе для Debian и Ubuntu. Первым внимание на это обратил пользователь «Хабра» под псевдонимом Tannenfels. Речь о так называемых «персональных архивах пакетов» (Personal Package Archive, PPA). Под этим т
04.04.2024 В Linux 11 лет скрывалась уязвимость, позволяющая красть чужие пароли. Особенно уязвимы Debian и Ubuntu

уатация уязвимости возможна при условии, что в системе активна утилита mesg, а для команды wall выставлены разрешения setgid. Оба условия по умолчанию соблюдены в Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) и Debian 12.5 (Bookworm). Ферранте уже опубликовал демонстрационный эксплойт, а заодно описал сразу несколько сценариев, при которых уязвимость может сработать. Например, поддельный SUDO-запрос в
26.02.2024 Debian, Ubuntu, Red Hat и другие Linux под ударом из-за критической «дыры» в загрузчике

является критической (9,8 балла по шкале CVSS). При определённых условиях этот «баг», получивший оценку CVE-2023-40547, позволяет запускать произвольный код удалённо. Проблема затрагивает как минимум Debian, Red Hat, SUSE и Ubuntu. «Поддерживаемая shim функция загрузки через http (httpboot.c) при парсинге HTTP-ответа принимает на веру величины, задаваемые потенциальным злоумышленником, тем

02.02.2024 Критическая «дыра» в фундаментальной библиотеке позволяет взломать Ubuntu, Fedora и Debian и другие дистрибутивы Linux

условий, таких как «необычайно длинные» аргументы argv[o] или opnlog(), однако проблема усугубляется распространенностью уязвимой библиотеки. На данный момент подтверждено, что уязвимость затрагивает Debian 12 и 13, Ubuntu 23.04 и 23.10 и Fedora 37-39. Как показали эксперименты с эксплойтом, любой неавторизованный пользователь может добиться административных (root) привилегий. Эксперты Qual
06.10.2023 В Linux Ubuntu, Debian и Fedora есть огромная дыра, которая пряталась годами. В миллионах систем можно получить root-доступ, эксплойты уже готовы

а найдена в целом списке Linux-дистрибутивов, включая Ubuntu 22.04 и 23.04, Fedora 37 и 38, а также Debian 12 и 13. «Дыру» выявили ИБ-эксперты из команды Qualys Threat Research Unit (TRU), нагл
26.08.2022 «Импортонезависимый» китайский Linux отлучают от Debian

Deepin «отвяжут» от Debian Популярный Linux-дистрибутив Deepin. лежащий в основе «импортонезависимой» китайской операционной системы UOS, станет полностью независимым от «материнского» Debian, пишет The Reg
26.07.2022 Разработчики Debian Linux отобрали сайт у своего последовательного критика

Debian отбирает домен у своего критика Проект Debian заполучил в свое распоряжение домен сайта debian.community, который представлял
18.02.2022 Брешь в популярном ПО открыла путь к захвату ПК на Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora

ей части дистрибутивов Linux. Многие из них контейнированы, чтобы избежать проблем с безопасностью. Ошибка в системе Snap под Linux позволяла повышать привилегии в системе Snap используется в Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora, Kali Linux и некоторых других дистрибутивах. Только локально Эксперты компании Qualys, выявившие уязвимость CVE-2021-44731, указывают, что ее удаленная эксплуатация нево
21.07.2021 Гигантские «дыры» в Linux вызывают крах системы и позволяют запускать любой код. Под угрозой Debian, Ubuntu, Red Hat

ли проэксплуатировать ее сразу в нескольких популярных дистрибутивах. Их затея увенчалась успехом в Debian 11, Fedora 34, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6, 7 и 8. а также в Ubuntu версий 20.04
19.11.2020 Началось массовое производство смартфона на Debian Linux «для параноиков»

для бесконтактной оплаты. Размеры и вес Librem 5 разработчики не раскрывают. Программное обеспечение Purism Librem 5 работает на базе программной платформы PureOS, которая в свою очередь построена на Debian – дистрибутиве Linux. В качестве оболочки используется модифицированная и адаптированная под сенсорные дисплеи среда GNOME Shell. Librem 5 может заменить системный блок на Linux Прошивка
20.03.2020 Разработчики Debian Linux создали «убийц» Instagram, YouTube и Twitter

Соцсервисы «для своих» Разработчики Linux-дистрибутива Debian анонсировали набор социальных сервисов, созданных специально для других участников про
11.11.2019 Найден способ взлома крупнейших дистрибутивов Linux. Под ударом Ubuntu, Debian, FreeBSD и другие

аторов и файловых браузеров. CVE-2019-18408 затрагивает крупнейшие дистрибутивы Linux, в том числе, Debian, Ubuntu, ArchLinux, а также FreeBSD и NetBSD. Библиотека используется и в Windows, и в
30.07.2019 Рассекречен смартфон на Debian Linux с защитой от «большого брата». Цена

за его владельцем путем принудительного выключения целого ряда компонентов. Purism Librem 5, пишет портал SlashGear, работает на базе программной платформы PureOS, которая в свою очередь построена на Debian – дистрибутиве Linux. В качестве оболочки используется модифицированная и адаптированная под сенсорные дисплеи среда GNOME Shell. На левом боковом торце корпуса Purism Librem 5 расположе
28.09.2018 Red Hat, CentOS и Debian десять лет разрешали нелегально стать администратором

позволяет рядовому пользователю повысить свои привилегии в системе до уровня администратора системы root. Уязвимость, получившая название Mutagen Astronomy, затрагивает дистрибутивы Red Hat, CentOS и Debian. Уязвимость CVE-2018-14634 обнаружили эксперты компании Qualys, которые опубликовали и технические подробности, и два экспериментальных эксплойта к этому «багу». Проблема затрагивает вер
25.07.2018 Разработчики процессоров «Байкал» отказались от Debian в пользу российского «Альт Линукс»

тив ОС «Альт линукс», развиваемый компанией «Базальт СПО». В «Байкале» объяснили CNews, что ранее базовым дистрибутивом для разработчиков ориентированного на процессор ПО был международно развиваемый Debian Linux, но в компании решили поддержать общероссийский курс на импортозамещение и сделать ставку на отечественный продукт. В «Базальте» считают, что за счет этого шага техподдержка пользо
28.08.2017 Выпущен «сверхзащищенный» смартфон под управлением Debian Linux. Фото

налогичных «антишпионских» разработок на базе Android, поскольку смартфон Librem 5 будет функционировать под управлением операционной системы PureOS собственной разработки Purism, выполненной на базе Debian Linux. Теоретически, говорят в компании, смартфон Librem 5 сможет работать под управлением почти любого дистрибутива Linux.По словам разработчиков, смартфон Librem 5 станет первым в мире
28.06.2016 Платформа бизнес-аналитики Alpha BI протестирована на совместимость с Debian

Компания «Барс Груп» завершила тестовые испытания на совместимость решений Alpha BI и Debian Linux. Об этом CNews сообщили в «Барс Груп». «В последнее время системы с открытым исх
18.04.2016 Разработку Debian Linux возглавил араб из-под Парижа

Новый лидер Debian Избран новый лидер проекта Debian Linux. 17 апреля 2016 г. это место занял 32-л
12.02.2014 Разработчик Linux Debian пригрозил соратнику физической расправой

Один из разработчиков открытого ПО Маас Верри (Maas Verri) разместил в профильной рассылке lists.debian.org предложение физически расправиться с другим участником сообщества - Адрианом (Adri
13.05.2013 Международная космическая станция перешла с Windows XP на Linux

Alliance, организации, по контракту выполняющей обслуживание вычислительных операций Международной космической станции, принял решение перевести десятки ноутбуков, работающих на МКС, с Windows XP на Debian 6. Linux используется в компьютерной инфраструктуре МКС с самого запуска станции в 1998 г., а также обеспечивает работу вычислительных систем центра управления полетами МКС в NASA. Однак
20.07.2012 Raspbian - Debian для Raspberry Pi

и создатели сверхкомпактного и сверхдешёвого компьютера Raspberry Pi Foundation представили для него финальную версию оптимизированной ОС. Операционная система Raspbian основана на GNU/Linux системе Debian, которая использовалась ранее как основная для Raspberry Pi. Новинка доступна на сайте компании в виде образа для загрузки с флэш-карты формата SD. По утверждению разработчика, оптимизац
16.02.2012 Разработку новой Linux Debian оценили в $19 млрд

Стоимость разработки седьмой версии открытой операционной системы Debian GNU/Linux под кодовым названием Wheezy, выпуск которой назначен на 2012 г., оценена в $19,07 млрд. Такая цифра получилась в результате расчетов, выполненных Джеймсом Промбергером (James

07.02.2011 Вышел Debian GNU/Linux и Debian GNU/kFreeBSD 6.0

Сообщество Debian представило очередной релиз популярного дистрибутива Debian GNU/Linux 6.0 под кодовым названием Squeeze. Важной особенностью этого релиза стал одновременный выпуск операционных си
20.10.2010 Изменены критерии, предъявляемые к участникам проекта Debian

Крупнейший международный некоммерческий проект по созданию свободной операционной системы Debian изменил требования, предъявляемые к лицам, желающим стать официальными участниками проекта. Отныне ими могут стать не только разработчики, но и активные члены сообщества, не участвующие

13.07.2010 Debian создает справочную службу для дочерних дистрибутивов

Дистрибутив Debian GNU/Linux пользуется заслуженной популярностью как один из наиболее функциональных, стабильных и независимых – в отличие от других крупных проектов по созданию дистрибутивов Linux, De
16.02.2009 Вышел Debian 5.0 (Lenny)

Разработчики Debian выпустили новый релиз своего дистрибутива - Debian GNU/Linux 5.0, (кодовое имя

12.02.2009 Анонсирован выход Debian GNU/Linux 4.0 r7

Разработчики Debian GNU/Linux объявили о выходе очередного обновления стабильного дистрибутива. В Debian 4.0 r7 традиционно вошли исправления ошибок, связанных с безопасностью. Кроме того, внесен ряд
29.08.2008 Вышла первая бета-версия Debian GNU/Linux Live CD

Команда разработчиков проекта Debian Live анонсировала после двух с половиной лет разработки первую бета-версию Live CD для
19.08.2008 Проекту Debian исполнилось 15 лет

16 августа исполнилось 15 лет проекту Debian. С момента своего основания Яном Мердоком (Ian Murdock) в 1993 г. Debian существенно прогрессировал. В настоящий момент проект имеет более 1000 разработчиков и 23 тыс. пакетов на

07.08.2008 Freespire поменял Ubuntu на Debian

Возврат Freespire к базированию на Debian стал одним из следствий июльского приобретения активов Linspire канадским Linux-производителем Xandros. Как сообщается, релиз Freespire 5, готовящийся к выходу в четвертом квартале текущ
28.07.2008 Анонсировано обновление Debian Etch с поддержкой нового «железа»

Проект Debian анонсировал выход очередного обновления своего свободного дистрибутива Debian GNU/Linux 4.0 (etch). Обновление беспрецедентно для истории стабильного дистрибутива Debian, т

Публикаций - 567, упоминаний - 629

Linux и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 125
Red Hat 1378 118
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 109
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 107
Intel Corporation 12811 63
Google LLC 12688 36
AMD - Advanced Micro Devices 4641 35
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 34
Oracle Corporation 7074 32
Microsoft Corporation - GitHub 1075 30
IBM - International Business Machines Corp 9699 29
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 29
Apple Inc 13154 25
Huawei 4676 24
Canonical 221 24
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 22
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 18
9594 17
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 17
Qualys 73 16
Broadcom - VMware 2610 15
OpenText - Micro Focus - Novell 880 15
Almalinux Open Source Foundation 46 14
Samsung Electronics 11064 14
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 14
Ред Софт - Red Soft 1236 13
Telegram Group 2940 13
Cisco Systems 5372 12
Yandex - Яндекс 9216 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 12
TrueConf - ТруКонф 454 12
Amazon Inc - Amazon.com 3277 11
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 11
HP - Hewlett-Packard 3662 11
Код Безопасности 812 11
НППКТ - Кибертехника НПП - Kibertechnika 56 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 10
HP Inc. 5883 10
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 10
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 19 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 6
Microsoft - LinkedIn 699 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Газпром ПАО 1493 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Транснефть 335 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Агентство Финансовой Поддержки 10 2
101Hotels.com 456 2
Kickstarter 136 2
Visa International 1993 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Физприбор - Московский завод 8 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 25 2
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 48 2
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 42 2
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 2
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ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 2
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SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Marillion - Мариллион аудит - Mazars - Мазар Аудит 7 1
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СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 52 1
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 4
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 4
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 3
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 2
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 14
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 8
SoGo - Open Source Groupware 8 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
Apache Software Foundation - ASF 231 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 3
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 2
OLPC - One Laptop per Child 82 2
OSA - Open Source for America 5 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
DLC - Desktop Linux Consortium - Консорциум поставщиков Linux-решений 5 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 2
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
ГосИнформСистемы 160 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
OIN - Open Invention Network 24 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 390
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 231
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 166
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 140
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 137
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 133
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 124
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 86
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 81
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 76
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 74
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 72
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 68
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 67
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 59
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 56
Repository - Репозиторий 1176 54
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 53
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 49
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 48
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 47
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 44
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 43
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 43
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 43
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 43
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 41
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 40
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 39
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 39
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 39
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 38
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 38
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 37
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 37
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 37
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 33
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 32
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 31
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 31
Linux OS 11533 425
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 280
Microsoft Windows 16882 207
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 108
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 104
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 80
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 76
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 70
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 63
Google Android 15243 61
Apple macOS 2419 55
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 49
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 47
Intel x86 - архитектура процессора 2151 46
Mozilla Firefox - браузер 1951 44
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 41
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 38
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 38
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 37
Microsoft Windows 10 1938 34
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 33
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 224 33
Linux KDE Plasma 265 32
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 27
Apple iOS 8583 25
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 140 25
Microsoft Office 4170 22
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 22
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 22
Oracle Java - язык программирования 3469 21
Linux GNU - Gentoo 47 21
Google Chrome - браузер 1701 20
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 20
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 20
Apache OpenOffice 490 20
Linux Slackware 30 20
UnionTech - Deepin Linux - Hiweed Linux - Hiwix 40 19
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 19
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 177 19
Microsoft Windows 11 827 18
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 16
Новодворский Алексей 114 12
Мельникова Анастасия 440 8
Смирнов Алексей 269 8
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 8
Murdock Ian - Мердок Ян - Мердок Иан 9 7
Зайцев Михаил 345 7
Трандин Сергей 128 6
Одинцов Дмитрий 119 6
Рамендик Михаил 19 5
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 5
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 5
McGovern Neil - Макговерн Нил 8 5
Brockschmidt Marc - Брокшмидт Марк 4 4
Гребнев Егор 41 4
Векшин Евгений 12 4
Самборский Дмитрий 7 4
Hocevar Sam - Хосевар Сэм 4 4
Трушкин Константин 60 4
Готальский Михаил 95 3
Hertzog Raphael - Херцог Рафаэль 3 3
McIntyre Steve - Макинтайр Стив 3 3
Шор Андрей 16 3
Million Holly - Миллион Холли 4 3
Мишустин Михаил 787 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Рубанов Владимир 76 3
Дмитриев Кирилл 120 3
Шашкин Алексей 61 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Сизоненко Григорий 45 3
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 31 3
Левин Дмитрий 47 3
Upton Eben - Аптон Эбен 12 3
Новиков Иван 10 2
Алкснис Виктор 70 2
Поносов Александр 69 2
Славин Борис 37 2
Шетухин Андрей 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 245
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 86
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 67
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 28
Германия - Федеративная Республика 13221 22
Европа 24964 20
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 17
Франция - Французская Республика 8177 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
Китай - Тайвань 4245 10
Испания - Королевство 3840 10
Финляндия - Финляндская Республика 3697 9
Южная Корея - Республика 7052 8
Азия - Азиатский регион 5920 8
Япония 13807 8
Россия - ЮФО - Севастополь 613 8
Канада 5081 7
Германия - Бавария - Мюнхен 485 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 273 7
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 7
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 46 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Индия - Bharat 5869 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 5
Нидерланды 3746 5
Испания - Эстремадура 9 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Польша - Республика 2031 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 4
Украина 7928 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 4
США - Калифорния 4829 4
Казахстан - Республика 6048 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 125
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 93
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 59
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 52
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 47
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 27
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 25
Английский язык 7030 23
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 19
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 18
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 17
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 16
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 14
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 14
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 13
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 13
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 11
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 11
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 11
НКО - Некоммерческая организация 636 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 9
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 8
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 8
Образование в России 2893 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 7
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 7
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 7
Аренда 2687 7
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 7
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 7
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 6
The Register - The Register Hardware 1784 23
Liliputing 76 14
DistroWatch 13 8
Tom’s Hardware 600 8
CNX Software 18 7
BleepingComputer - Издание 458 6
Vnunet 224 4
Reddit 398 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
ZDnet 663 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 4
Phoronix 59 4
The Verge - Издание 619 3
ITHome 46 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Hacker News 92 3
CVE Details 4 2
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 2
Huawei Central 19 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
Forbes - Форбс 1002 2
WikiLeaks 120 2
Wikipedia - Википедия 650 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
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Ведомости 1466 2
Ars Technica 450 2
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China Daily 71 2
cnTechPost 7 2
CNBeta 4 1
GizmoChina 171 1
Pangnote 1 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Silicon 494 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 14
IDC - International Data Corporation 4975 6
Gartner - Гартнер 3658 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Top10VPN 6 1
Evans Data 12 1
Juniper Research 131 1
Forrester Research 834 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Gartner Peer Insights - Gartner Peer Reviews 8 1
CNews Инновация года - награда 155 1
G2 Crowd: Grid Report for Server Backup 1 1
CNews Mobile - рейтинг 23 1
CNews Мишень 186 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 29 1
MIT CSAIL - Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory - Лаборатория компьютерных наук и искусственного интеллекта - научно-исследовательский институт при Массачусетском технологическом институте 4 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 5 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 1
CALT - China Academy of Launch Vehicle Technology - Китайский исследовательский институт ракетной техники 4 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
ИвГУ - Ивановский государственный университет 7 1
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 5 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
Helsingin yliopisto - University of Helsinki - Университет Хельсинки 21 1
Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Якова Алксниса 3 1
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 21
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
Microsoft Build - конференция 39 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
Цифровые Вершины - премия 12 2
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
CNews AWARDS - награда 571 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
Free Software Awards 3 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Микроэлектроника - международный форум 22 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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