Linux - Debian GNU

Продукты «СерчИнформ» защитили ПК на SberOS 3.4, Debian 12.11 и Alt Linux 11 л поддержку операционных систем на базе Linux в своих продуктах. DLP-система «СерчИнформ КИБ» и DCAP-платформа «СерчИнформ FileAuditor» теперь контролируют рабочие станции под управлением SberOS 3.4, Debian 12.11 и Alt Linux 11. При этом агент обоих систем автоматически адаптируется под версию ядра ОС, что упрощает развертывание и обслуживание периметра защиты. Об этом CNews сообщили предст

В Linux найдены две «дыры» в Sudo, которые делают сисадмином всех желающих. Под ударом Ubuntu, Debian, Gentoo, Red Hat, SUSE тчики ряда дистрибутивов выпустили свои собственные бюллетени безопасности по поводу этих двух «багов»: в частности, CVE-2025-32462 затрагивает Alma Linux 8, Alma Linux 9, Alpine Linux, Amazon Linux, Debian, Gentoo, Oracle Linux, Red Hat, SUSE и Ubuntu; CVE-2025-32463 присутствует (или присутствовала, если последние обновления уже установлены) в Alpine Linux, Amazon Linux, Debian, Ge

Выпущен «антиiPhone», смартфон с большой батареей, процессором от компьютера и полноценным Linux Debian. Фото о, что есть на рынке. Как пишет портал Liliputing, на него установили модифицированную версию Linux Debian, а в качестве процессора разработчики использовали процессор от персонального одноплат

Из-за недостатка госфинансирования на грани коллапса хостинг Linux Debian, Fedora и Gentoo L говорится, что в настоящее время лаборатория предоставляет услуги хостинга более чем 500 проектам по разработке программного обеспечения с открытым исходным кодом. Среди них популярные дистрибутивы Linux Debian, Fedora и Gentoo, система управления содержимым Drupal, веб-форум phpBB, децентрализованная система аутентификации OpenID, компактный набора UNIX-утилит BusyBox, векторный графичес

Легендарный создатель Raspberry выпустил полноценный компьютер на Debian Linux внутри клавиатуры. Цена онная система, но этот накопитель поставляется в комплекте, пишет портал TechCrunch. На эту карту объемом 32 ГБ установлена операционная система Raspberry Pi OS, представляющая собой модифицированный Linux-дистрибутив Debian. Raspberry Pi Foundation Внутри Raspberry Pi 500 В то же время оперативной памяти у компьютера много – 8 ГБ, и это LPDDR4X-4267. По сути, внутри него находится топовая

Выпущена особая версия Linux Debian для детей до 12 лет. Ее даже не нужно устанавливать. Видео Приучать к Linux с детского сада Проект Debian Junior сообщил о выпуске первой Live-сборки одноименного дистрибутива Linux. Эта ОС со

Программа Handy Backup 8.5.8: поддержка файлового бэкапа Debian и резервного копирования PostgreSQL 17 ости для работы в гетерогенных средах Windows и Linux, включая нового агента для рабочих станций на Debian 11 и 12. Пользователи могут выполнять резервное копирование файлов, а также работать с

В Китае создана суверенная Windows на базе Debian Linux. Дизайн один в один, как у Windows 11, но никакой телеметрии Microsoft то есть на доработку дистрибутива у разработчиков ушло два года. Сама система развивается с 2004 г. и представляет собой бесплатную версию другой китайской системы – UOS. В основе каждой из них лежит Debian, все базовые apt-комманды поддерживаются. Deepin Интерфейс Windows 11 скопирован с поразительным вниманием к деталям По данным компании Uniontech, развивающей UOS, к ноябрю 2023 г. колич

Crowdstrike ломал системы на Debian Linux прежде чем устроить всемирный разгром ОС Windows. Выводы сделаны не были r ИБ-компании Crowdstrike, которая вызывала «синий экран смерти» (BSoD) Microsoft Windows. Инцидент Debian-машинами Как рассказал пользователь портала Hacker News под псевдонимом JackC, серьезн

Российским программистам объявлен бойкот. Известный разработчик закрыл доступ к своим пакетам PHP, Ubuntu и Debian известный в сообществе свободного программного обеспечения чешский разработчик Онджей Суры (Ondrej Sury) закрыл им доступ к своим репозиториям, в которых хранит различные PHP-пакеты, в том числе для Debian и Ubuntu. Первым внимание на это обратил пользователь «Хабра» под псевдонимом Tannenfels. Речь о так называемых «персональных архивах пакетов» (Personal Package Archive, PPA). Под этим т

В Linux 11 лет скрывалась уязвимость, позволяющая красть чужие пароли. Особенно уязвимы Debian и Ubuntu уатация уязвимости возможна при условии, что в системе активна утилита mesg, а для команды wall выставлены разрешения setgid. Оба условия по умолчанию соблюдены в Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) и Debian 12.5 (Bookworm). Ферранте уже опубликовал демонстрационный эксплойт, а заодно описал сразу несколько сценариев, при которых уязвимость может сработать. Например, поддельный SUDO-запрос в

Debian, Ubuntu, Red Hat и другие Linux под ударом из-за критической «дыры» в загрузчике является критической (9,8 балла по шкале CVSS). При определённых условиях этот «баг», получивший оценку CVE-2023-40547, позволяет запускать произвольный код удалённо. Проблема затрагивает как минимум Debian, Red Hat, SUSE и Ubuntu. «Поддерживаемая shim функция загрузки через http (httpboot.c) при парсинге HTTP-ответа принимает на веру величины, задаваемые потенциальным злоумышленником, тем

Критическая «дыра» в фундаментальной библиотеке позволяет взломать Ubuntu, Fedora и Debian и другие дистрибутивы Linux условий, таких как «необычайно длинные» аргументы argv[o] или opnlog(), однако проблема усугубляется распространенностью уязвимой библиотеки. На данный момент подтверждено, что уязвимость затрагивает Debian 12 и 13, Ubuntu 23.04 и 23.10 и Fedora 37-39. Как показали эксперименты с эксплойтом, любой неавторизованный пользователь может добиться административных (root) привилегий. Эксперты Qual

В Linux Ubuntu, Debian и Fedora есть огромная дыра, которая пряталась годами. В миллионах систем можно получить root-доступ, эксплойты уже готовы а найдена в целом списке Linux-дистрибутивов, включая Ubuntu 22.04 и 23.04, Fedora 37 и 38, а также Debian 12 и 13. «Дыру» выявили ИБ-эксперты из команды Qualys Threat Research Unit (TRU), нагл

«Импортонезависимый» китайский Linux отлучают от Debian Deepin «отвяжут» от Debian Популярный Linux-дистрибутив Deepin. лежащий в основе «импортонезависимой» китайской операционной системы UOS, станет полностью независимым от «материнского» Debian, пишет The Reg

Разработчики Debian Linux отобрали сайт у своего последовательного критика Debian отбирает домен у своего критика Проект Debian заполучил в свое распоряжение домен сайта debian.community, который представлял

Брешь в популярном ПО открыла путь к захвату ПК на Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora ей части дистрибутивов Linux. Многие из них контейнированы, чтобы избежать проблем с безопасностью. Ошибка в системе Snap под Linux позволяла повышать привилегии в системе Snap используется в Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora, Kali Linux и некоторых других дистрибутивах. Только локально Эксперты компании Qualys, выявившие уязвимость CVE-2021-44731, указывают, что ее удаленная эксплуатация нево

Гигантские «дыры» в Linux вызывают крах системы и позволяют запускать любой код. Под угрозой Debian, Ubuntu, Red Hat ли проэксплуатировать ее сразу в нескольких популярных дистрибутивах. Их затея увенчалась успехом в Debian 11, Fedora 34, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6, 7 и 8. а также в Ubuntu версий 20.04

Началось массовое производство смартфона на Debian Linux «для параноиков» для бесконтактной оплаты. Размеры и вес Librem 5 разработчики не раскрывают. Программное обеспечение Purism Librem 5 работает на базе программной платформы PureOS, которая в свою очередь построена на Debian – дистрибутиве Linux. В качестве оболочки используется модифицированная и адаптированная под сенсорные дисплеи среда GNOME Shell. Librem 5 может заменить системный блок на Linux Прошивка

Разработчики Debian Linux создали «убийц» Instagram, YouTube и Twitter Соцсервисы «для своих» Разработчики Linux-дистрибутива Debian анонсировали набор социальных сервисов, созданных специально для других участников про

Найден способ взлома крупнейших дистрибутивов Linux. Под ударом Ubuntu, Debian, FreeBSD и другие аторов и файловых браузеров. CVE-2019-18408 затрагивает крупнейшие дистрибутивы Linux, в том числе, Debian, Ubuntu, ArchLinux, а также FreeBSD и NetBSD. Библиотека используется и в Windows, и в

Рассекречен смартфон на Debian Linux с защитой от «большого брата». Цена за его владельцем путем принудительного выключения целого ряда компонентов. Purism Librem 5, пишет портал SlashGear, работает на базе программной платформы PureOS, которая в свою очередь построена на Debian – дистрибутиве Linux. В качестве оболочки используется модифицированная и адаптированная под сенсорные дисплеи среда GNOME Shell. На левом боковом торце корпуса Purism Librem 5 расположе

Red Hat, CentOS и Debian десять лет разрешали нелегально стать администратором позволяет рядовому пользователю повысить свои привилегии в системе до уровня администратора системы root. Уязвимость, получившая название Mutagen Astronomy, затрагивает дистрибутивы Red Hat, CentOS и Debian. Уязвимость CVE-2018-14634 обнаружили эксперты компании Qualys, которые опубликовали и технические подробности, и два экспериментальных эксплойта к этому «багу». Проблема затрагивает вер

Разработчики процессоров «Байкал» отказались от Debian в пользу российского «Альт Линукс» тив ОС «Альт линукс», развиваемый компанией «Базальт СПО». В «Байкале» объяснили CNews, что ранее базовым дистрибутивом для разработчиков ориентированного на процессор ПО был международно развиваемый Debian Linux, но в компании решили поддержать общероссийский курс на импортозамещение и сделать ставку на отечественный продукт. В «Базальте» считают, что за счет этого шага техподдержка пользо

Выпущен «сверхзащищенный» смартфон под управлением Debian Linux. Фото налогичных «антишпионских» разработок на базе Android, поскольку смартфон Librem 5 будет функционировать под управлением операционной системы PureOS собственной разработки Purism, выполненной на базе Debian Linux. Теоретически, говорят в компании, смартфон Librem 5 сможет работать под управлением почти любого дистрибутива Linux.По словам разработчиков, смартфон Librem 5 станет первым в мире

Платформа бизнес-аналитики Alpha BI протестирована на совместимость с Debian Компания «Барс Груп» завершила тестовые испытания на совместимость решений Alpha BI и Debian Linux. Об этом CNews сообщили в «Барс Груп». «В последнее время системы с открытым исх

Разработку Debian Linux возглавил араб из-под Парижа Новый лидер Debian Избран новый лидер проекта Debian Linux. 17 апреля 2016 г. это место занял 32-л

Разработчик Linux Debian пригрозил соратнику физической расправой Один из разработчиков открытого ПО Маас Верри (Maas Verri) разместил в профильной рассылке lists.debian.org предложение физически расправиться с другим участником сообщества - Адрианом (Adri

Международная космическая станция перешла с Windows XP на Linux Alliance, организации, по контракту выполняющей обслуживание вычислительных операций Международной космической станции, принял решение перевести десятки ноутбуков, работающих на МКС, с Windows XP на Debian 6. Linux используется в компьютерной инфраструктуре МКС с самого запуска станции в 1998 г., а также обеспечивает работу вычислительных систем центра управления полетами МКС в NASA. Однак

Raspbian - Debian для Raspberry Pi и создатели сверхкомпактного и сверхдешёвого компьютера Raspberry Pi Foundation представили для него финальную версию оптимизированной ОС. Операционная система Raspbian основана на GNU/Linux системе Debian, которая использовалась ранее как основная для Raspberry Pi. Новинка доступна на сайте компании в виде образа для загрузки с флэш-карты формата SD. По утверждению разработчика, оптимизац

Разработку новой Linux Debian оценили в $19 млрд Стоимость разработки седьмой версии открытой операционной системы Debian GNU/Linux под кодовым названием Wheezy, выпуск которой назначен на 2012 г., оценена в $19,07 млрд. Такая цифра получилась в результате расчетов, выполненных Джеймсом Промбергером (James

Вышел Debian GNU/Linux и Debian GNU/kFreeBSD 6.0 Сообщество Debian представило очередной релиз популярного дистрибутива Debian GNU/Linux 6.0 под кодовым названием Squeeze. Важной особенностью этого релиза стал одновременный выпуск операционных си

Изменены критерии, предъявляемые к участникам проекта Debian Крупнейший международный некоммерческий проект по созданию свободной операционной системы Debian изменил требования, предъявляемые к лицам, желающим стать официальными участниками проекта. Отныне ими могут стать не только разработчики, но и активные члены сообщества, не участвующие

Debian создает справочную службу для дочерних дистрибутивов Дистрибутив Debian GNU/Linux пользуется заслуженной популярностью как один из наиболее функциональных, стабильных и независимых – в отличие от других крупных проектов по созданию дистрибутивов Linux, De

Вышел Debian 5.0 (Lenny) Разработчики Debian выпустили новый релиз своего дистрибутива - Debian GNU/Linux 5.0, (кодовое имя

Анонсирован выход Debian GNU/Linux 4.0 r7 Разработчики Debian GNU/Linux объявили о выходе очередного обновления стабильного дистрибутива. В Debian 4.0 r7 традиционно вошли исправления ошибок, связанных с безопасностью. Кроме того, внесен ряд

Вышла первая бета-версия Debian GNU/Linux Live CD Команда разработчиков проекта Debian Live анонсировала после двух с половиной лет разработки первую бета-версию Live CD для

Проекту Debian исполнилось 15 лет 16 августа исполнилось 15 лет проекту Debian. С момента своего основания Яном Мердоком (Ian Murdock) в 1993 г. Debian существенно прогрессировал. В настоящий момент проект имеет более 1000 разработчиков и 23 тыс. пакетов на

Freespire поменял Ubuntu на Debian Возврат Freespire к базированию на Debian стал одним из следствий июльского приобретения активов Linspire канадским Linux-производителем Xandros. Как сообщается, релиз Freespire 5, готовящийся к выходу в четвертом квартале текущ