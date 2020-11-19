Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Началось массовое производство смартфона на Debian Linux «для параноиков»

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Смартфон Librem 5 на базе модифицированного дистрибутива Debian Linux поступил в массовое производство и доедет до первых покупателей к концу ноября 2020 г. В мобильнике стоимостью от $799 реализованы аппаратные выключатели камер, микрофона, модулей связи, GPS, сотового модема и даже акселерометра с датчиком приближения.

Начало производства и продаж

Компания Purism сообщила о начале полноценного серийного производства смартфона Librem 5 для тех, кто ценит свою приватность. Разработка устройства длилась на протяжении трех лет, и компания несколько раз выпускала первые пробные партии.

Безопасность в Librem 5 улучшена по сравнению с обычными смартфонами как на программном, так и на аппаратном уровне. Например, у него есть переключатели, физически выключающие микрофон, камеру, модем сотовой связи, GPS-ресивер и беспроводные модули.

Librem 5 доступен в двух комплектациях – обычной стоимостью, как и у нового Apple iPhone 12, $799 (61,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 19 ноября 2020 г.) и USA Edition, оцененной в $1499 (114,6 тыс. руб.). С точки зрения спецификаций устройства никак не различаются – американская версия стоит дороже, поскольку полностью собрана из американских комплектующих. Первые покупатели получат свои Librem 5 до конца ноября 2020 г.

lib601.jpg

Итоговый дизайн смартфона

Важно отметить, что за три года работы над смартфоном Purism не внесла в список его основных характеристик ни единого изменения, то есть по своим возможностям Librem 5 остался на уровне мобильников 2017 г. Единственное, что поменялось, за исключением внешнего вида – это батарея, получившая емкость 4500 мАч вместо прежних 3500 мАч. При этом цена существенно выросла – изначально Librem 5 оценивался в $649 (49,6 тыс. руб.), и разработчики не раскрывают причины столь значительного подорожания.

Аппаратные спецификации

Список характеристик Librem 5 открывает IPS-экран с очень широкими рамками, диагональю 5,7 дюйма и разрешением HD+ или 1440х720 точек. Над ним расположена 8-мегапиксельная фронтальная камера без дополнительных модулей.

lib602.jpg
Так выглядел бы Librem 5, если бы вышел в 2017 году

В основе смартфона лежит процессор i.MX8M на четырех ядрах ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,5 ГГц. В наличии 3 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на базе медленного модуля еММС объемом 32 ГБ. Другие комплектации не предусмотрены, но есть слот под накопители microSD.

Смартфон имеет при себе одномодульную камеру на 13 Мп со светодиодной вспышкой, дискретный модем сотовой связи (Broadmobi BM818 или Gemalto PLS8 на выбор), такой же ресивер (Teseo LIV3F GNSS), слот под смарт-карты, разъем 3,5 мм для наушников и съемный аккумулятор на 4500 мАч. Зарядка осуществляется по USB-С, притом в данном случае это стандарт USB 3.0, позволяющий не только заряжать АКБ и передавать данные, но подключать внешний монитор.

lib606.jpg
Съемный аккумулятор дополнительно повышает безопасность смартфона

В смартфоне есть Wi-Fi 802.11n 2,4/5 ГГц на базе чипа Redpine Signals RS9116, Bluetooth 4.2, дискретный ЦАП Wolfson Media WM8962 для более качественного звука, но в то же время в нем отсутствуют FM-тюнер для приема сигнала радиостанций и NFC-модуль для бесконтактной оплаты. Размеры и вес Librem 5 разработчики не раскрывают.

Программное обеспечение

Purism Librem 5 работает на базе программной платформы PureOS, которая в свою очередь построена на Debian – дистрибутиве Linux. В качестве оболочки используется модифицированная и адаптированная под сенсорные дисплеи среда GNOME Shell.

lib604.jpg
Librem 5 может заменить системный блок на Linux

Прошивка смартфона позволяет превращать его в своего рода карманный настольный компьютер – при подключении к нему монитора и средств ввода (клавиатуры и мыши) на экране будет отображаться тот же набор приложений, что и в мобильном режиме, но выглядеть ОС будет как обычный десктопный Linux с графической средой GNOME.

Дополнительная безопасность

Упомянутые «переключатели безопасности» Purism вынесла на левую грань корпуса своего смартфона. Их здесь три, и первый выключает Wi-Fi и Bluetooth. Второй требуется для деактивации модема сотовой связи, а третий препятствует работе микрофона и обеих камер. Если активировать все три переключателя, в смартфоне заблокируются все имеющиеся датчики (гироскоп, акселерометр, сенсоры освещенности и приближения и др.). Помимо этого, перестанут работать компас и модули навигации.

lib600.jpg
Аппаратные переключатели для настоящих параноиков

Дополнительно в смартфоне реализована проприетарная децентрализованная система обмена сообщениями на основе протокола Matrix. Для обмена сообщениями по умолчанию предложена система децентрализованных коммуникаций на базе протокола Matrix.

Другие материалы рубрики

Крошечная ИТ-компания одолела «Росэнергоатом» в многомиллионном споре о Cisco в России

Apple призналась: У новых iPhone 12 массовая проблема с дисплеями

YouTube начал крутить рекламу, за которую авторам видео не достается ни копейки

Десятилетний разработчик выпустил «убийцу» Chrome OS

В России запретили рекламу счетчиков электричества, с которыми можно меньше платить

Компания бывшего замминистра связи России выйдет на биржу по хитрой схеме без IPO

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM

Кондиционеры с функцией обогрева при низких температурах: выбор ZOOM

Техноблог

Что такое сертификат Power Delivery (PD)?

Как выбрать хорошие TWS-наушники: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи

Ловушка для антиматерии: тайна Вселенной близка к разгадке как никогда

Новый ядерный двигатель поможет долететь до Марса всего за 3 месяца

Изучать океан будет проще: подводный GPS запитается от звука
Показать еще
ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию