Началось массовое производство смартфона на Debian Linux «для параноиков»

Смартфон Librem 5 на базе модифицированного дистрибутива Debian Linux поступил в массовое производство и доедет до первых покупателей к концу ноября 2020 г. В мобильнике стоимостью от $799 реализованы аппаратные выключатели камер, микрофона, модулей связи, GPS, сотового модема и даже акселерометра с датчиком приближения.

Начало производства и продаж

Компания Purism сообщила о начале полноценного серийного производства смартфона Librem 5 для тех, кто ценит свою приватность. Разработка устройства длилась на протяжении трех лет, и компания несколько раз выпускала первые пробные партии.

Безопасность в Librem 5 улучшена по сравнению с обычными смартфонами как на программном, так и на аппаратном уровне. Например, у него есть переключатели, физически выключающие микрофон, камеру, модем сотовой связи, GPS-ресивер и беспроводные модули.

Librem 5 доступен в двух комплектациях – обычной стоимостью, как и у нового Apple iPhone 12, $799 (61,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 19 ноября 2020 г.) и USA Edition, оцененной в $1499 (114,6 тыс. руб.). С точки зрения спецификаций устройства никак не различаются – американская версия стоит дороже, поскольку полностью собрана из американских комплектующих. Первые покупатели получат свои Librem 5 до конца ноября 2020 г.

Итоговый дизайн смартфона

Важно отметить, что за три года работы над смартфоном Purism не внесла в список его основных характеристик ни единого изменения, то есть по своим возможностям Librem 5 остался на уровне мобильников 2017 г. Единственное, что поменялось, за исключением внешнего вида – это батарея, получившая емкость 4500 мАч вместо прежних 3500 мАч. При этом цена существенно выросла – изначально Librem 5 оценивался в $649 (49,6 тыс. руб.), и разработчики не раскрывают причины столь значительного подорожания.

Аппаратные спецификации

Список характеристик Librem 5 открывает IPS-экран с очень широкими рамками, диагональю 5,7 дюйма и разрешением HD+ или 1440х720 точек. Над ним расположена 8-мегапиксельная фронтальная камера без дополнительных модулей.

Так выглядел бы Librem 5, если бы вышел в 2017 году

В основе смартфона лежит процессор i.MX8M на четырех ядрах ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,5 ГГц. В наличии 3 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на базе медленного модуля еММС объемом 32 ГБ. Другие комплектации не предусмотрены, но есть слот под накопители microSD.

Смартфон имеет при себе одномодульную камеру на 13 Мп со светодиодной вспышкой, дискретный модем сотовой связи (Broadmobi BM818 или Gemalto PLS8 на выбор), такой же ресивер (Teseo LIV3F GNSS), слот под смарт-карты, разъем 3,5 мм для наушников и съемный аккумулятор на 4500 мАч. Зарядка осуществляется по USB-С, притом в данном случае это стандарт USB 3.0, позволяющий не только заряжать АКБ и передавать данные, но подключать внешний монитор.

Съемный аккумулятор дополнительно повышает безопасность смартфона

В смартфоне есть Wi-Fi 802.11n 2,4/5 ГГц на базе чипа Redpine Signals RS9116, Bluetooth 4.2, дискретный ЦАП Wolfson Media WM8962 для более качественного звука, но в то же время в нем отсутствуют FM-тюнер для приема сигнала радиостанций и NFC-модуль для бесконтактной оплаты. Размеры и вес Librem 5 разработчики не раскрывают.

Программное обеспечение

Purism Librem 5 работает на базе программной платформы PureOS, которая в свою очередь построена на Debian – дистрибутиве Linux. В качестве оболочки используется модифицированная и адаптированная под сенсорные дисплеи среда GNOME Shell.

Librem 5 может заменить системный блок на Linux

Прошивка смартфона позволяет превращать его в своего рода карманный настольный компьютер – при подключении к нему монитора и средств ввода (клавиатуры и мыши) на экране будет отображаться тот же набор приложений, что и в мобильном режиме, но выглядеть ОС будет как обычный десктопный Linux с графической средой GNOME.

Дополнительная безопасность

Упомянутые «переключатели безопасности» Purism вынесла на левую грань корпуса своего смартфона. Их здесь три, и первый выключает Wi-Fi и Bluetooth. Второй требуется для деактивации модема сотовой связи, а третий препятствует работе микрофона и обеих камер. Если активировать все три переключателя, в смартфоне заблокируются все имеющиеся датчики (гироскоп, акселерометр, сенсоры освещенности и приближения и др.). Помимо этого, перестанут работать компас и модули навигации.

Аппаратные переключатели для настоящих параноиков

Дополнительно в смартфоне реализована проприетарная децентрализованная система обмена сообщениями на основе протокола Matrix. Для обмена сообщениями по умолчанию предложена система децентрализованных коммуникаций на базе протокола Matrix.