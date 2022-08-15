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Accelerometer Акселерометр



15.08.2022 Вышла новая версия SDK для мобильной ОС «Аврора» 1
25.04.2022 В чем разница между VR и AR: история технологий другой реальности 1
23.03.2022 МТС обеспечила интернетом станцию «Новолазаревская» в Антарктиде 1
21.01.2022 Google оживляет свой мертворожденный гаджет в погоне за Apple и Meta 1
22.12.2021 Илья Черкасов, «МаксимаТелеком»: Платформы объективного контроля помогают управлять городом и производством 1
10.12.2021 7 неочевидных способов использования GPS 1
09.11.2021 В России стартовали продажи новых TWS-наушников с расширенными функциями мониторинга состояния здоровья 1
15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 1
06.09.2021 Россияне создали решение, наблюдающее за каждым шагом сотрудников на работе 1
06.09.2021 Solut контролирует производительность сотрудников с помощью Samsung Watch Active 1
30.06.2021 «Билайн» поддержал разработку браслета AutismCare для детей с расстройством аутистического спектра 1
21.06.2021 Lenovo представляет новый смартфон Lenovo K13 Note 1
14.05.2021 «Магнит» начал тестировать робота-уборщика 1
02.03.2021 Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
19.02.2021 Шаг к полноценному андроиду: нюансы телодвижений отследят электронити 1
16.02.2021 В Android 12 больше не будет привычного дизайна. Google откажется от Material Design 1
22.01.2021 Как работают умные часы с функцией измерения давления 1
17.12.2020 Microsoft и МТС придумали, как добиться «отзывчивости» умных устройств без 5G 1
26.11.2020 Приборы Galileosky контролируют машины в сервисе каршеринга 1
19.11.2020 Началось массовое производство смартфона на Debian Linux «для параноиков» 1
17.11.2020 Хрестоматийное качество российских дорог изучит искусственный интеллект 1
22.10.2020 Oppo представила высокоточный алгоритм определения местоположения смартфона 1
15.10.2020 Почему GPS в городе не может быть идеально точным? 1
13.10.2020 Как ваш фитнес-браслет определяет тип вашего занятия и ведет учет активности и калорий? 1
05.10.2020 Как и что измеряют фитнес-браслеты во время сна? 1
01.10.2020 Как смартфоны считают ваши шаги 1
22.09.2020 Создан сверхзащищенный телефон, который невозможно взломать. Он распространяется по принципу свободного ПО 1
22.09.2020 Как настроить датчики в смартфоне 1
21.09.2020 В России стартовали продажи новых игровых смартфонов nubia Red Magic 5Gs. Цены 1
04.09.2020 Garmin выводит на рынок РФ «цифрового тренера» для автоспортcменов 1
28.08.2020 Смартфон может предупреждать о переборе с алкоголем 1
29.05.2020 МТС выпустила комплект оборудования для разработки устройств интернета вещей 1
08.04.2020 Как Россия потратит 7,5 млрд руб. на развитие квантовых сенсоров 2
06.02.2020 Россияне запускают производство «железа» для управления механизмами силой мысли 1
24.12.2019 Начались продажи сверхдешевого неубиваемого смартфона с подводной съемкой. Цены для России 1
13.11.2019 Евгений Абакумов, ИТ-директор Росатома — в интервью CNews -

Хорошо относимся к российскому ИТ-рынку и развиваем инсорс-разработку

 1
21.10.2019 Huawei начинает российские продажи фитнес-трекера Band 4. Цена 1
18.10.2019 Huawei представила умные часы Huawei Watch GT 2 в России. Цена. Фото 1
27.09.2019 Garmin начинает российские продажи ручного навигатора GPSMAP 86s 1

Публикаций - 357, упоминаний - 363
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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