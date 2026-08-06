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Индексная книга (каталог) CNews*
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Accelerometer Акселерометр

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.08.2026 Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция 1
29.07.2026 Российский навигатор научился ориентироваться без сотовой связи, GPS и ГЛОНАСС. Он работает «по приборам», которые есть даже в самых дешевых смартфонах 1
17.07.2026 Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье 1
02.07.2026 Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM 1
29.06.2026 Гигантский российский геосервис научился видеть города и дороги там, где не работает GPS 1
02.06.2026 Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях 1
20.04.2026 Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья 1
24.02.2026 В «Ситилинке» стартовали продажи умных браслетов HealBe GoBe U 1
21.11.2025 «ЭвоКарго» разработала новый режим локализации беспилотного транспорта 1
29.10.2025 Как работают беспилотники с искусственным интеллектом «под капотом» 1
27.10.2025 Исследователи из T-Bank AI Research, ИТМО и центра робототехники «Сбера» разработали метод точной визуальной локализации по одному изображению 1
19.09.2025 Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим 1
18.09.2025 Не прошло и года. Сбербанк готовит замену фитнес-трекерам и смарт-часам. Такого нет даже у Apple 1
09.09.2025 Healbe вывел на рынок новое поколение браслетов GoBe U 1
16.07.2025 Линейка устройств ОС «Аврора» пополнилась смартфоном OKO Phone 5 с качественным экраном и мощным процессором 1
05.06.2025 Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM 1
28.05.2025 Студент НГУ разработал систему мониторинга жизненных показателей и двигательной активности для людей с ограничениями здоровья 1
12.05.2025 Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья 1
22.01.2025 Создан супермощный смартфон на Linux. Памяти в нем в четыре раза больше, чем в самом дорогом iPhone. Опрос 1
15.01.2025 Xiaomi выпустила «убийцу» Apple Watch. Часы работают 24 дня от одной зарядки. Ожидаются продажи в России 1
25.12.2024 Baseus представил новые полноразмерные наушники Bowie 30 Max 1
17.12.2024 Как «умные» каски и видеоаналитика помогают добиться нулевого травматизма 1
12.09.2024 Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности 1
14.08.2024 Андрей Чибуничев, Лаборатория Умного Вождения: Российские и китайские автобренды активно интересуются нашей телематикой 1
10.07.2024 Создается квантовая замена GPS. Связь со спутниками ей не нужна вовсе 2
03.05.2024 Ученые ТПУ разрабатывают отечественное ПО для проектирования МЭМС-сенсоров для беспилотников 1
24.04.2024 ЭКБ «Ростеха» заменит импортные аналоги в приборах машинного зрения и радиолокации 1
12.04.2024 В России хотят запретить полеты БПЛА без спецмодемов на борту 1
26.03.2024 Ученые НГТУ НЭТИ преобразуют энергетический мусор в электроэнергию 1
18.03.2024 Ученые Пермского Политеха повысили стабильность и точность навигационных систем 1
15.12.2023 Резидент «Сколково» представил бионический протез нового поколения 1
02.11.2023 Линейка DMR-радиостанций «Росэлектроники» получила статус ТОРП 1
29.09.2023 Станут ли революцией твердотельные драйверы в наушниках? 1
09.02.2023 Умные каски «Ростелекома» будут следить за безопасностью сотрудников зауральского предприятия «Далур» 1
08.02.2023 Как выбрать хорошие TWS-наушники в 2023 году 1
14.12.2022 Строитель офисов «Ростелекома», HPE и Headhunter «следит» за рабочими через умные часы. КПД вырос на треть 1
15.08.2022 Вышла новая версия SDK для мобильной ОС «Аврора» 1
25.04.2022 В чем разница между VR и AR: история технологий другой реальности 1

Публикаций - 394, упоминаний - 401

Accelerometer и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 75
Apple Inc 13154 67
Google LLC 12688 60
Microsoft Corporation 25775 43
HTC Corporation 1512 33
Sony 6739 28
Nvidia Corp 4002 28
Qualcomm Technologies 1974 26
Huawei 4676 25
LG Electronics 3735 24
Intel Corporation 12811 24
Meta Platforms - Facebook 4621 20
X Corp - Twitter 2938 19
Acer Group - Acer Inc 2776 19
Lenovo Group 2446 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 18
Toshiba Corporation 2980 13
MediaTek - Ralink 595 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
HP Inc. 5883 10
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 9
Dell EMC 5180 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 9
Lenovo Motorola 3566 9
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 9
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Xiaomi - Сяоми 2231 8
ZTE Corporation 800 8
AT&T Inc 1725 7
Garmin - Гармин 233 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
AKG 66 6
МегаФон 10742 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
X5 Group - Перекрёсток 640 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
Kickstarter 136 4
Carl Zeiss AG 307 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Связной ГК 1401 3
Adidas - Адидас 170 3
BMW Group 482 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Nike 195 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
101Hotels.com 456 3
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Далур 10 2
Norwest Venture Partners 11 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
Volkswagen Group - VW 308 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Airbnb 101 2
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 34 2
JD.com - Jingdong Mall 101 2
Intel Capital 148 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Dyson 157 2
Цезарь Сателлит 43 2
Mayfield Fund 10 2
Талант и успех - Сириус-Арена Развлекательный спортивный центр - Адлер-Арена - Олимпийский овал - Конькобежный центр 8 1
Pridex Group - Прайдекс констракшн 19 1
Multispace - Мультиспейс динамо - Сеть сервисных офисов 4 1
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК 4 1
Цветной - Универмаг - Московский торговый центр 4 1
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 1
Рапид Био 102 1
Carphone Warehouse 43 1
Stellantis - Maserati 14 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 2
РНФ - Российский научный фонд 201 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 13 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
ФРИИ Акселератор 59 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 35
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 208
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 188
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 184
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 182
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 151
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 151
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 147
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 146
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 322 136
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 129
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 118
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 110
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 105
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 101
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 96
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 94
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 88
Наушники - Headphones 4478 87
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 82
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 77
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 75
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 67
USB micro 974 67
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 65
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 62
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 61
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 58
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 57
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 57
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 54
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1973 52
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 50
Микрофон - Microphone 2808 50
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 50
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 50
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 49
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 48
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 46
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 45
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 45
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 157
Google Android 15243 153
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 58
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 54
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 52
Microsoft Windows 16882 43
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 43
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 42
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 42
Samsung Galaxy 1035 40
Apple iOS 8583 38
Apple iPad 4011 33
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 33
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 31
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 29
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 29
Samsung Galaxy Note 702 26
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 26
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 23
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 22
Google YouTube - Видеохостинг 3002 21
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 19
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 18
Samsung Electronics TouchWiz 202 18
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 17
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 17
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 16
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 16
Imagination Technologies - PowerVR - серия видеокарт 220 15
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 15
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 15
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 15
Microsoft Windows 2000 8678 15
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 14
Google Android 3 - Android Honeycomb 208 14
Linux OS 11533 12
Nokia Symbian OS 1411 12
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 12
Nuance Swype Keyboard 58 12
Apple - App Store 3109 11
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Francone Jeremie - Фрэнкон Джереми 2 2
Nigay Laurence - Нигэй Лоуренс 2 2
Cliff Dave - Клифф Дейв 2 2
Brin Sergey - Сергей Брин 193 2
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
Песков Дмитрий 129 2
Халин Дмитрий 56 2
Лысенко Алексей 7 2
Hurai Kazuo - Хираи Кадзуо 38 2
Глуховченко Михаил 3 2
Демиденко Матвей 1 1
Евдокимов Михаил 4 1
Кошель Евгений 1 1
Пирмагомедов Нурутдин 1 1
Зверев Ярослав 1 1
Dylan Bob - Дилан Боб 12 1
Берент Владислав 4 1
Сологуб Федор 1 1
Кулешов Антон 3 1
Michael Emil - Майкл Эмиль 3 1
Gueguen Philippe - Гюго Филипп 1 1
Бренев Кирилл 1 1
Постников Михаил 2 1
Оников Владимир 1 1
Короленко Владимир 1 1
Аксенова Вероника 2 1
Исхизова Александра 100 1
Carlaw Stuart - Карлоу Стюарт 8 1
Чалышева Екатерина 1 1
Никитина Ксения 1 1
Rassweiler Andrew - Рэссвейлер Эндрю 7 1
Коледа Алексей 1 1
Карамзин Николай 2 1
Pogue David - Пог Дэвид 16 1
Cearley David - Кирли Дэвид 5 1
Mossberg Walter - Моссберг Уолтер 25 1
Sculley John - Скалли Джон 14 1
Wallace Michael - Уоллес Майкл 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 157
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 89
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 56
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 30
Южная Корея - Республика 7052 27
Европа 24964 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 25
Япония 13807 22
Земля - планета Солнечной системы 10865 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 18
Франция - Французская Республика 8177 13
Китай - Тайвань 4245 12
Азия - Азиатский регион 5920 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 10
Канада 5081 10
Финляндия - Финляндская Республика 3697 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Индия - Bharat 5869 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
США - Калифорния 4829 7
США - Калифорния - Купертино 281 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
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