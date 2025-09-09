Healbe вывел на рынок новое поколение браслетов GoBe U

Российский разработчик Healbe в сентябре 2025 г. вывел на рынок новое поколение браслетов GoBe U с разработкой для автоматического подсчета калорий и комплексного контроля за здоровьем.

Браслет GoBe U автоматически контролирует количество калорий, полученных и потраченных организмом. Сейчас Healbe представляет четвертое поколение браслета, а также впервые выводит на рынок сопутствующее устройство — умные весы с биоимпедансным анализом.

Браслет GoBe U 4 стал результатом более чем 11 лет работы российских инженеров. Его работа основана на собственной запатентованной технологии автоподсчета усвоенных калорий — Healbe Flow.

В GoBe U встроен комплекс датчиков — датчики кожно-гальванической реакции и биоимпеданса, гироскоп с магнитометром, пьезосенсор и акселерометр. Данные, которые они получают, можно отслеживать прямо в браслете или в приложении. Технология Flow отслеживает динамику жидкости и другие сигналы, показывая, сколько калорий поступило в кровь, уровень стресса, гидратацию, физическую активность и качество сна. В новой версии GoBe U поддерживается 37 параметров здоровья. В сочетании с умными весами число показателей увеличивается до 48.

В новом браслете зарядка стала быстрой и магнитной, батарея держит дольше.

Браслеты используют для личного контроля здоровья и в медицинской практике, включая эндокринологию, гинекологию и наблюдение за подростками с особенностями развития в рамках деятельности Красного Креста.

«Мы создали российский технологический стандарт в области носимых устройств, не имеющий аналогов в мире, — сказал Дмитрий Полторак, генеральный директор Healbe. — GoBe U — результат многолетних научных и технических разработок, подтвержденных международной медицинской экспертизой. Это не просто гаджет, а надежный помощник в управлении здоровьем на основе точных данных».