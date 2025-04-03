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БТиЭ Гаджеты кухонные Умные весы Smart Scales устройство автоматически распознает весовой товар, включая фрукты, овощи и конфеты

БТиЭ - Гаджеты кухонные - Умные весы - Smart Scales - устройство автоматически распознает весовой товар, включая фрукты, овощи и конфеты


03.04.2025 «Супер Лента» и «Сервис Плюс» протестировали платформу для видеораспознавания весовых товаров 1
13.08.2024 Бренд ttec теперь на российском рынке 1
01.08.2024 «Перекрёсток» запустил пилотный проект по внедрению весов с искусственным интеллектом 1
03.05.2024 Лучшие умные весы 2024 года: хиты продаж 1
18.04.2023 Аналитика МТС: Жители Курской области стали в три раза чаще покупать умные устройства для дома 1
17.03.2023 9 гаджетов для домашних тренировок: выбор ZOOM 1
27.12.2022 Глаз да глаз: как «умные» весы стали частью антифрод-систем в ритейле, или Как вежливо сообщать о том, что кто-то не прав 1
19.02.2022 Умные напольные весы: хиты продаж 1
18.01.2022 Тренды умного дома в 2022 году 1
10.12.2021 Дмитрий Гостев, realme Россия: вы увидите инновации, реально нужные людям 1
26.07.2021 Как оборудовать умную ванную комнату 1
26.05.2021 Торговая сеть «Бегемаг» протестировала «умные» весы 1
26.05.2021 Huawei представляет в России умные весы Huawei Scale 3 1
19.03.2021 Лучшие умные весы в 2021 году: выбор ZOOM 1
26.02.2021 Как умные весы определяют процент мышц и жира? 1
17.11.2020 Huawei продает Honor в угоду США 1
23.04.2020 X5 Retail Group разработала «умные весы» 1
29.11.2019 Что подарить на Новый год 2020: лучшие гаджеты для спорта 1
09.07.2019 Умные весы: хиты продаж 1
19.12.2018 Новогодние подарки для поклонников здорового образа жизни: выбор ZOOM 1
30.08.2018 Гаджеты для спорта и здорового образа жизни 1
17.10.2017 Huawei представила флагманские смартфоны Mate 10 и Mate 10 Pro. Цены 1
20.06.2017 Nokia начала продавать гаджеты для похудения 1
26.04.2017 Xiaomi привезла в Россию три новых смартфона: дешевый, флагман и гигант 1
07.03.2017 «Умные» женские подарки: рекомендация ZOOM 1
05.03.2015 Что подарить девушке на 8 марта? ZOOM рекомендует 1
12.12.2013 7 новогодних подарков, на которые стоит обратить внимание 1
12.08.2013 Конференция «Оборудование для розничной торговли 2013» 1
25.03.2013 Покупателям не нужны инновации 1
18.03.2013 «Магазин будущего» не торопится в Россию 1
22.02.2008 Bugatti в подарок 1

Публикаций - 31, упоминаний - 31

БТиЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1778 7
Huawei 3981 5
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 119 5
Sony 6561 4
Samsung Electronics 10324 4
Picooc 8 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12984 3
Tanita 7 3
Polar - Полар 97 3
Withings 17 3
Apple Inc 12203 2
Intel Corporation 12252 2
Amazon Inc - Amazon.com 3027 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 2
Garmin - Гармин 203 2
Best Buy 216 2
Fitbit 57 2
Microsoft Corporation 24746 2
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 71 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 414 2
LG Electronics 3631 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 727 2
X Corp - Twitter 2874 2
Meta Platforms - Facebook 4451 2
Kitfort 61 2
IBM - International Business Machines Corp 9459 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
МегаФон 9105 1
Cisco Systems 5137 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 916 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
ELARI 36 1
Leica Camera 263 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
PocketBook International 92 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 1
X5 Group - Перекрёсток 556 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1048 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 468 2
Связной ГК 1372 2
Tesco 82 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 2
Верный - торговая сеть 291 2
Dyson 125 2
Groupe SEB - Tefal 94 2
ЦентрОбувь ТД 28 2
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2442 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Adidas - Адидас 162 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 286 1
Лента - Утконос 177 1
TÜV Rheinland Group 147 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 469 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 1
Бегемаг - Сеть универсамов 5 1
Магнолия - сеть супермаркетов 19 1
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 29 1
Почта России ПАО 2137 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 877 1
Bentley Motors 72 1
Beurer - Бойрер 18 1
Whirlpool KitchenAid 23 1
UMA - United Music Agency 40 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Braun GmbH 76 1
Bugatti 17 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 57 1
Лента - Сеть розничной торговли 2112 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 753 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 64 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24459 21
Умные платформы 1726 15
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7716 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9736 12
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12584 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12637 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7370 10
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1172 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8704 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6083 8
Аксессуары 3940 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67697 7
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3460 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2984 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14021 6
Наушники - Headphones 4066 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11350 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21001 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25732 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12310 5
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 180 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3188 5
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1799 5
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1219 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12139 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10062 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14231 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51782 4
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1379 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5531 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24748 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9441 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4462 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13930 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5400 4
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4763 4
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2182 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7227 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10204 4
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 171 4
Google Android 14157 10
Apple iOS 7903 7
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 494 5
Huawei Mate - серия смартфонов 365 4
Xiaomi Mi Fit 13 4
Redmond Skybalance 6 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7135 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 3
Xiaomi Mi Body Composition Scale 5 3
Procter&Gamble - Oral-B 18 3
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 77 3
Xiaomi Mi Smart Scale 5 3
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 407 2
Apple iPad 3875 2
Apple iPhone 5 773 2
Apple Siri - Голосовой помощник 401 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 245 2
Huawei Health - Huawei Breathing Training 12 2
Huawei Scale - умные весы 4 2
Tanita BC - умные весы 3 2
Polaris IQ Home 28 2
Honor - серия смартфонов 209 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1148 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 443 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 429 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 209 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 2
Apple iPhone 4 786 2
Samsung Gear Fit - фитнес-браслет 20 2
HTC One - серия смартфонов 186 1
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Slim - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 72 1
Lenovo Vibe - серия смартфонов 60 1
Apple iPad mini 420 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 438 1
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 239 1
Apple iPhone 6 4862 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1122 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 269 1
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 779 1
Попов Сергей 137 1
Клягин Максим 29 1
Сусов Михаил 29 1
Махов Геннадий 11 1
Семенова Ирина 43 1
Павлов Алексей 20 1
Сорокин Константин 15 1
Филиппов Александр 15 1
Нестеров Андрей 20 1
Порубов Виталий 6 1
Гостев Дмитрий 22 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 466 1
Starck Philippe - Старк Филипп 10 1
Wang Xiang - Ванг Сян 11 1
Никонов Владислав 1 1
Гвоздев Сергей 1 1
Bugatti Ettore - Бугатти Этторе 1 1
Гурков Игорь 3 1
Erdoğan Salikh - Эрдоган Салих 1 1
Полоновская Ольга 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 146907 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17273 6
Германия - Федеративная Республика 12745 4
Франция - Французская Республика 7883 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17633 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43730 3
Япония 13333 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52380 3
Европа 21861 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4018 2
Италия - Итальянская Республика 4369 2
Земля - планета Солнечной системы 10431 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3542 1
Испания - Королевство 3727 1
Сингапур - Республика 1864 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1058 1
Саудовская Аравия - Королевство 596 1
Малайзия 871 1
Таиланд - Королевство 830 1
Россия - СФО - Кемеровская область 918 1
Нидерланды 3544 1
Африка - Африканский регион 3507 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5215 1
Китай - Тайвань 4014 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1009 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14200 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1596 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 1
Индия - Bharat 5501 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1130 1
Чили - Республика 472 1
Финляндия - Финляндская Республика 3619 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 161 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
Москва - ЗАО - Рублёвское шоссе - Рублёво-Успенское шоссе А106 - Рублёвка - Звенигородский тракт - Царская дорога или дорога царей богоизбранных 47 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 161 1
Беларусь - Белоруссия 5768 1
Армения - Республика 2306 1
Россия - ЦФО - Курская область 658 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 371 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24468 11
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 703 9
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1263 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8894 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4083 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5022 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10004 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5962 6
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1215 5
Сон - Somnus 435 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5605 4
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 521 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2460 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1596 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2301 3
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 184 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1080 3
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 822 3
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 215 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10074 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3684 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 680 2
Ergonomics - Эргономика 1612 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1769 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 577 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1392 2
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 444 2
Металлы - Золото - Gold 1147 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 592 2
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 420 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4952 1
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 72 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 201 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 847 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3066 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14719 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3575 1
Орехи - Nuts 57 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18912 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5158 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 6
The Guardian - Британская газета 367 1
VentureBeat 90 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5938 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11283 1
Counterpoint Research 91 2
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 865 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1226 1
Международный женский день - 8 марта 351 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 649 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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