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Ритейл Софт
|03.04.2025
|«Супер Лента» и «Сервис Плюс» протестировали платформу для видеораспознавания весовых товаров 1
|27.12.2022
|Глаз да глаз: как «умные» весы стали частью антифрод-систем в ритейле, или Как вежливо сообщать о том, что кто-то не прав 1
Ритейл Софт и организации, системы, технологии, персоны:
|ДатаПринт 1 1
|Сервис Плюс 184 1
|Сервис Плюс - СуперМаг 72 1
|Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1147 1
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