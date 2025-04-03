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Поршнев Альберт



03.04.2025 «Супер Лента» и «Сервис Плюс» протестировали платформу для видеораспознавания весовых товаров 1
13.05.2024 «Лента» закупает роботов-уборщиков для своей сети супермаркетов 1
08.05.2024 «Лента» трудоустроит роботов-уборщиков в новые супермаркеты 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Поршнев Альберт и организации, системы, технологии, персоны:

SPI robotics 2 2
Лента - Сеть розничной торговли 2110 2
Лента - Лента Онлайн 30 1
Лента - Монетка - торговая сеть 55 1
Лента - Утконос 177 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2950 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3385 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13478 2
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 641 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2922 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5400 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5528 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1379 1
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 234 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1147 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8703 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9735 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 125 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 542 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 975 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20069 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31327 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2994 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot 96 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67688 1
PUDU Robotics 5 2
Сердюк Алексей 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 146892 2
Москва - ЮВАО - Марьино 67 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17272 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43727 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17631 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24468 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51899 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7713 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5021 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4952 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 988 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350857, в очереди разбора - 760778.
Создано именных указателей - 172222.
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