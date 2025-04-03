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Поршнев Альберт
Поршнев Альберт и организации, системы, технологии, персоны:
|Лента - Сеть розничной торговли 2110 2
|Лента - Лента Онлайн 30 1
|Лента - Монетка - торговая сеть 55 1
|Лента - Утконос 177 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2950 1
|Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3385 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146892 2
|Москва - ЮВАО - Марьино 67 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17272 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43727 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17631 1
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