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Индексная книга (каталог) CNews*
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Орехи Nuts

Орехи - Nuts


28.03.2025 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов? 1
25.09.2024 Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM 1
13.09.2024 Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире 1
17.07.2024 «Магнит» тестирует «умные» весы в магазинах «у дома» 1
27.03.2024 Utrace выходит на рынок цифровой маркировки консервной продукции 1
25.01.2024 Аналитика «МТС Банка» и Ozon fresh ко Дню студента 1
28.11.2023 МТС обеспечила связью села кедровых шишкарей в Забайкалье 1
26.10.2023 Россияне создали мощный ноутбук в металлическом корпусе без переплаты за Windows. Цена 1
28.09.2023 Вырастить бизнес на ягодах: новый ИТ-сервис для оптимизации сбора дикоросов в России 1
22.06.2023 «Сбермаркет» внедряет «плиточную» онлайн-витрину ретейлера 1
18.08.2022 «Яндекс маркет» начал выпускать детские товары под собственной торговой маркой 1
16.07.2022 Лучшие беспроводные блендеры-смузимейкеры: выбор ZOOM 1
22.04.2022 Лучшие хлебопечки с замесом теста: выбор ZOOM 1
07.04.2022 Старейший российский интернет-магазин устроит россиянам серийное импортозамещение 1
28.03.2022 «Яндекс Маркет» выпустил под собственной торговой маркой аксессуары для смартфонов 1
06.03.2022 8 гаджетов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1
07.12.2021 Лучшие хлебопечки: хиты продаж 1
30.06.2021 Что можно и нельзя ставить в микроволновую печь: советы ZOOM 1
04.06.2021 Восполняем витамины: гаджеты для здорового образа жизни 1
26.05.2021 Торговая сеть «Бегемаг» протестировала «умные» весы 1
07.04.2021 Лучшие стационарные блендеры 2021 года: выбор ZOOM 1
22.10.2020 Заказать продукты с фермерских рынков теперь можно через «Яндекс.Еду» 1
23.09.2020 ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле 1
24.03.2020 Как и где хранить запас продуктов в городской квартире: лучшие гаджеты 1
22.08.2018 Кухонная техника для заготовок. Выбор ZOOM 1
18.07.2018 Лучшие шнековые соковыжималки. Выбор ZOOM 1
15.11.2016 BQ не стоит на месте 1
15.08.2016 Простой путь к здоровью: обзор кухонной техники RawMID 1
15.07.2016 Выпущен «пуленепробиваемый» смартфон за $70. Видео 1
01.09.2015 Выбор ZOOM: хлебопечки. Принцип работы и хит-парад лучших моделей 1
24.06.2015 Кулинарное веб-приложение «Шеф-повар Watson» теперь доступно для пользователей по всему миру 1
05.05.2015 Обзор Samsung Galaxy S6 Edge: дорого-богато 1
30.04.2015 ZOOM рекомендует: умные кухонные гаджеты на все случаи жизни 1
31.03.2015 В 2015 в Москве появится 20 торговых автоматов "Все сам" 1
13.12.2013 Новый год настаёт. «Бытовые» подарки под ёлку. Выбор ZOOM.CNews 1
18.07.2013 Здоровые закуски снижают аппетит 1
10.04.2012 Ученые выяснили, почему исчезают пчелы 1
29.06.2011 Рыбы умеют пользоваться инструментами 1
04.10.2010 2% всей энергии США уходит на свалку 1
05.05.2010 Роспотребнадзор вводит ограничения на реализацию продовольствия из Таджикистана 1

Публикаций - 56, упоминаний - 56

Орехи и организации, системы, технологии, персоны:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 7
Kitfort 60 7
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 119 6
LG Electronics 3627 5
Xiaomi 1773 5
Yandex - Яндекс 7529 4
Philips 2058 4
JVC Kenwood 416 4
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 471 3
Midea 36 3
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Apple Inc 12197 2
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Binatone 20 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12961 2
Dr.Web - Доктор Веб 1257 1
SAP SE 5305 1
X Corp - Twitter 2872 1
Meta Platforms - Facebook 4449 1
Intel Corporation 12246 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 393 1
Oracle Corporation 6735 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 863 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 868 1
Sharp Corporation 1041 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 333 1
H2O 20 1
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 36 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 107 1
Ракурс НПФ 162 1
ASKO 35 1
Spider Project Team - Спайдер Проджект - Технологии управления Спайдер 11 1
Dell EMC 5038 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2059 1
Nvidia Corp 3530 1
Toshiba Corporation 2934 1
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 1
Braun GmbH 76 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 875 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
UPS 206 2
Лента - Сеть розничной торговли 2103 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1397 2
Whirlpool KitchenAid 23 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 701 1
Visa International 1953 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 240 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2734 1
Unilever - Юнилевер Русь 158 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 1
IKEA - ИКЕА 158 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 174 1
Верный - торговая сеть 291 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
Бегемаг - Сеть универсамов 5 1
Фасоль - сеть магазинов 13 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 57 1
Dyson 125 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
Hansa - Ханса 114 1
Groupe SEB - Tefal 93 1
Daikin Industries 46 1
Gaggenau 34 1
Правительство Москвы - Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения 1 1
Kärcher - Karcher - Керхер 72 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 48 1
Beurer - Бойрер 18 1
Ozon Sports 1 1
Ozon Pets 1 1
Ozon Baby 1 1
Ozon Home 3 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 286 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 468 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2545 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5524 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 64 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 33 1
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 24 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2941 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 56 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 547 11
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12576 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6081 10
Блендер 96 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24436 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13918 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51682 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7707 8
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Тестомешалка 67 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9728 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар - Мультиварка-скороварка 96 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Соковыжималка - Juicer - устройство для выжимания сока из фруктов, ягод и овощей 63 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20982 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14517 6
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 318 6
Аксессуары 3935 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6061 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12630 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9428 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25689 5
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24461 5
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 309 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 351 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10058 4
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UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
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Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 52 1
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CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 90 1
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 316 1
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Samsung Galaxy Buds - Наушники 52 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 245 1
Gameloft Tetris 25 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 77 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5004 1
Samsung Electronics TouchWiz 201 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 126 1
EA - Firemonkeys Studios - Real Racing - Компьютерная игра (автосимулятор) 32 1
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Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 9 1
LG G Flex - серия смартфонов 17 1
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Jobs Steve - Джобс Стив 1010 1
Казак Максим 162 1
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Сирота Владислав 1 1
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Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 1
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Молоховец Елена 4 1
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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2297 3
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Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 264 2
CNews - ZOOM.CNews 1849 3
Nature 813 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11278 2
Physical Review Letters 113 2
TerraDaily 141 2
Bloomberg 1305 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1918 1
Cosmopolitan 25 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 96 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 184 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 86 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 122 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 101 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 161 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 537 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 37 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 15 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2461 1
CeBIT 612 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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