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Орехи Nuts
Орехи и организации, системы, технологии, персоны:
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 912 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1010 1
|Казак Максим 162 1
|Павлов Алексей 20 1
|Пузанов Владимир 14 1
|Попова Мария 141 1
|Лебедев Артемий 100 1
|Ковалев Виктор 40 1
|Онищенко Геннадий 35 1
|Вараксина Ольга 9 1
|Сирота Владислав 1 1
|Воронцова Кира 4 1
|Снесарева Елена 1 1
|Онищенко Григорий 1 1
|Симонов Игорь 102 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Вольфсон Борис 15 1
|Тимкина Александра 10 1
|Смагин Дмитрий 38 1
|Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 1
|Сумишевская Ольга 1 1
|Молоховец Елена 4 1
|Ирышков Эдуард 12 1
|CNews - ZOOM.CNews 1849 3
|Nature 813 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11278 2
|Physical Review Letters 113 2
|TerraDaily 141 2
|Bloomberg 1305 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1918 1
|Cosmopolitan 25 1
|PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 96 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 184 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 171813.
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