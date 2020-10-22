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Заказать продукты с фермерских рынков теперь можно через «Яндекс.Еду»

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» сообщил о том, что жители Москвы теперь могут заказать продукты на дом в «Яндекс.Еде» не только из любимых магазинов, но и со столичных фермерских рынков. На доставку уже заработали Москворецкий и Ленинский рынки. В ближайшее время к платформе подключат Усачевский и Даниловский.

До сих пор продовольственные рынки были слабо представлены в доставке. Любителям свежих фермерских продуктов приходилось самим добираться до рынков, чтобы сделать покупки или довольствоваться магазинными фруктами, мясом или молоком. В «Яндекс.Еде» быстрая доставка в течение часа доступна в 6-8 километрах от каждого рынка. Это позволит рынкам расширить свою аудиторию, а пользователям заказывать фермерское, даже если рынок не в пешеходной доступности.

Заказать с доставкой с рынков можно мясо, рыбу, икру, овощи и фрукты, молочные продукты, орехи и сухофрукты. Покупателям не нужно искать каждую отдельную торговую точку – их ассортимент собран на единой странице рынка в сервисе.

Сборкой заказов на Москворецком и Ленинском рынках займется их официальный партнер - компания FreshEcoFood. На Усачевском и Даниловском все заказы будут собираться и упаковываться сотрудниками рынков. Доставку заказов возьмут на себя курьеры, сотрудничающие с «Яндекс.Едой», и водители-партнеры Яндекс Go.

Стоимость доставки составит от 0 до 199 рублей, в зависимости от размера корзины. Сделать заказ можно на сайте и через приложения «Яндекс», «Яндекс.Еда» и Яндекс Go для iOS и Android.

В дальнейшем «Яндекс.Еда» планирует сотрудничать и с другими рынками, в том числе и в регионах. Для них, как и для других партнеров сервиса по доставке продуктов, будет доступна функция сборки заказов специально обученными мастерами покупок «Яндекс.Еды».

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