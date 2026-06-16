«М.Видео» запускает категорию чипсов и орехов во время Чемпионата Мира по футболу 2026

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, расширяет ассортимент собственного маркетплейса и запускает в продажу новую категорию, включающую чипсы, орехи и сопутствующие товары для перекуса. В ассортимент уже вошли популярные виды картофельных, кокосовых и овощных чипсов, а также различные виды орехов с оригинальными вкусами. Запуск новой категории состоялся в преддверии Чемпионата мира по футболу 2026 г., который стартовал 11 июня. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Руководитель категории «Товары повседневного спроса» компании «М.Видео» Екатерина Стригина: «Футбол — это не только игра, но и особая атмосфера, которую миллионы болельщиков создают дома вместе с друзьями и близкими. Подготовка к просмотру матчей давно не ограничивается покупкой телевизора или подписки на трансляции. Люди заранее выбирают напитки, снеки и другие товары для совместного просмотра. Поэтому мы решили дополнить ассортимент маркетплейса востребованными товарами, которые органично вписываются в сценарий домашних спортивных и кино-просмотров. Мы рассчитываем, что они будут востребованы как во время Чемпионата мира по футболу, так и в повседневной жизни наших покупателей».

В новой категории представлены чипсы Pringles Original, Pringles Hot & Spicy и Pringles Cheese & Onion в больших упаковках, кокосовые чипсы King Island из сушеной мякоти кокоса, а также чипсы YamChip из ямса. Помимо чипсов, в ассортимент новой категории вошли орехи с различными вкусами: кешью со вкусом сыра, розмарина и чеснока, миндаль со вкусом бекона, арахис в глазури и другие позиции. Категория ориентирована на сценарии домашнего отдыха, просмотра спортивных трансляций и встреч с друзьями. В дальнейшем ассортимент будет расширяться за счет новых брендов, вкусовых решений и форматов упаковки.

В преддверии Чемпионата мира по футболу 2026 г. россияне активно обновляют технику для домашних просмотров матчей. По данным компании «М.Видео», по итогам января-мая 2026 г. продажи телевизоров и смарт-мониторов достигли 3,08 млн устройств, что на 9,8% больше, чем за аналогичный период 2025 г. В денежном выражении рынок вырос до 88,3 млрд руб., прибавив 1,3% год к году.

Рост спроса ускорился в конце весны. В период с 25 по 31 мая 2026 г. россияне приобрели 123 тыс. телевизоров и смарт-мониторов на сумму 3,38 млрд рублей, что на 20,3% больше в количественном выражении и на 15,7% больше в денежном по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

По итогам 22-й недели 2026 г. наибольшим спросом на российском рынке телевизоров и смарт-мониторов в количественном выражении пользовались модели Xiaomi, Haier, Hisense и TCL. Лидером рынка стала Xiaomi TV A 43 2026. В число наиболее востребованных устройств также вошли Xiaomi TV A 32 2026, Xiaomi TV A 55 2026, Xiaomi TV A 50 2026 и Xiaomi TV A Pro 55 2026, что подтверждает сильные позиции бренда в массовом сегменте.

Высокий интерес покупателей сохраняется к моделям Haier 32 LED S2, Haier 32 Smart TV S2 Pro и Haier 43 HQLED S2 Pro, которые предлагают оптимальное сочетание стоимости, функциональности Smart TV и актуальных характеристик. Среди популярных моделей недели также выделяются Hisense 43E7S и TCL 43P7K, представленные в среднем ценовом сегменте.

В целом наибольшим спросом пользуются телевизоры с диагоналями от 43 до 55 дюймов. На фоне Чемпионата мира по футболу дополнительный интерес наблюдается к моделям с большими экранами, поддержкой современных Smart-платформ и качественным изображением, которые позволяют создать полноценный домашний центр для просмотра спортивных трансляций и развлекательного контента.



