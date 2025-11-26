«Магнит» протестирует «умные» весы на кассах самообслуживания в магазинах «у дома»

«Магнит» протестирует технологию «умных» весов на кассах самообслуживания (КСО). «Умные» весы автоматически распознают продукт, который взвешивает покупатель, что позволяет сократить время, затрачиваемое на этот процесс, и повысить качество обслуживания. Эта технология успешно работает в магазинах больших форматов – супермаркетах «Магнит Семейный» и суперсторах «Магнит Экстра», а для формата магазинов «у дома» она будет адаптирована под КСО для удобства покупателей. Об этом CNews сообщили представители «Магнит».

«Умные» весы определяют товар за счет встроенной камеры, которая фотографирует размещенную на весовой платформе продукцию. Фото анализирует нейросеть и предлагает покупателю наиболее вероятные варианты товаров.

«Магнит» начал тестировать «умные» весы в 2021 г. в магазинах больших форматов, где этой технологией оснащены весы самообслуживания в торговом зале. В 2024 г. ритейлер протестировал это решение в ограниченном количестве магазинов «у дома» – также в формате отдельно стоящих весов в торговом зале. По итогам пилотного проекта было принято решение доработать технологию, интегрировав ее в КСО, что станет оптимальным решением для магазинов небольшой площади. Технология тестируется при участии специалистов инновационной лаборатории «Магнита у дома» «М-Лаб».

В настоящее время «умными» весами оснащены торговые залы во всех супермаркетах и суперсторах розничной сети – всего примерно в 450 торговых точках. Система распознает весь ассортимент весовых товаров (в магазинах больших форматов это более 800 SKU). Точность распознавания составляет 98%. В среднем в супермаркетах и суперсторах на «умных» весах происходит около 24 тыс. взвешиваний в день.

В формате «у дома» в рамках пилотного проекта в середине декабря «умными» весами будут оснащены КСО в трех магазинах в Москве, затем пилот будет масштабирован на большее количество торговых точек. Внедрение этой технологии на КСО в магазинах «у дома» позволит повысить скорость обслуживания покупателей: время взвешивания товара сократится до 5 секунд (в настоящее время на взвешивание товаров на КСО тратится от 15 секунд). Взвесить на «умных» весах можно свежие и замороженные фрукты и овощи, конфеты, орехи, снеки, замороженные полуфабрикаты, морепродукты и другие товары, продающиеся на развес. В магазинах «у дома» это в среднем около 250 SKU.

После сбора данных о работе технологии и отзывов покупателей по итогам пилотного проекта компания примет решение о возможности масштабирования этого решения на 13 тыс. магазинов «у дома», где установлены КСО.

Эдуард Ирышков, директор по операционным технологиям бизнес-формата «Магнит у дома» группы компаний «Магнит»: «Технология «умных» весов уже несколько лет успешно работает в наших магазинах больших форматов. Она позволяет ускорить обслуживание покупателей и улучшить клиентский опыт: теперь им не нужно самостоятельно искать нужный вариант товара в интерфейсе. Кроме того, внедрение этой технологии исключает ошибки по причине человеческого фактора, когда покупатель может случайно выбрать не тот товар, переплатить или недоплатить. Наконец, снижается нагрузка на персонал магазинов, и сотрудники могут уделять больше внимания выкладке, консультациям и другим важным задачам, что также повышает уровень сервиса в магазине».