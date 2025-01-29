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Ирышков Эдуард



29.01.2025 «Магнит» тестирует цифрового консультанта в магазинах 1
30.10.2024 «Т1 Интеграция» и «Магнит» реализуют масштабный проект автоматизации в ритейле 1
13.08.2024 «Магнит» тестирует технологию цифрового учета рабочего времени 1
17.07.2024 «Магнит» тестирует «умные» весы в магазинах «у дома» 1
14.03.2024 «Магнит» доведет количество касс самообслуживания в магазинах до 40 тысяч штук 1
12.10.2023 «Магнит» установит более 10 тыс. касс самообслуживания в своих магазинах 1
19.04.2023 «Магнит» оснастит «умными» весами 200 супермаркетов и суперсторов 1
20.04.2022 «Магнит» переходит на электронные чеки 1
07.10.2021 «Магнит» установит в магазинах кассы-трансформеры 1
10.06.2021 «Магнит» начал тестировать технологию распознаванию эмоций 1
22.04.2021 Биометрия «Сбера» появится в магазинах «Магнит» 1
08.04.2021 «Магнит» запустил технологию виртуального тестирования макияжа E-Visage 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Ирышков Эдуард и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 853 11
Магнит Косметик 34 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7328 1
Лента - Сеть розничной торговли 2083 1
Моя цена 2 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2892 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11964 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4412 4
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 165 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3392 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3005 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10201 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2884 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29724 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1534 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30749 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13438 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5358 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2465 1
Умные платформы 1685 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5037 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12538 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 453 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7581 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12194 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10518 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4704 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1275 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11147 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12761 1
Smart mirror - Смарт зеркало - Умное зеркало 8 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5048 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12490 1
Маркировка - Marking 1056 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6675 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3073 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9787 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1564 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 423 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1705 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 953 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10098 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10988 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1102 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 170 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2732 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2250 1
Азия - Азиатский регион 5536 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 1
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Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 676 1
Россия - Заполярье 113 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1767 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 317 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1227 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 113 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 165 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1565 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 11
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 2
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 514 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7494 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1638 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 181 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5115 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6188 1
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center 76 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 901 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 150 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2654 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1879 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 685 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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