Ирышков Эдуард
Ирышков Эдуард и организации, системы, технологии, персоны:
|Т1 Сервионика - Servionica 258 1
|Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 1
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 853 11
|Магнит Косметик 34 4
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7328 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2083 1
|Моя цена 2 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2892 1
|Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1102 1
|Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 170 1
|Linux OS 9967 1
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