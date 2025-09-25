Разделы

«Моя Цена» — дискаунтеры с постоянно низкими ценами для экономных и рациональных потребителей с различным уровнем доходов. Формат ориентирован на частые небольшие повседневные покупки или приобретение продукции впрок. Всего насчитывается 274 магазина в разных регионах России, планируется, что торговые точки будут постепенно подключаться к услуге по мере развития проекта. На сегодняшний день онлайн-сервис СберМаркет доставляет товары из торговых точек всех форматов розничной сети «Магнит»: у дома, супермаркетов и гипермаркетов, «Магнит Косметик».

25.09.2025 «Магнит» внедрил комплексную систему расчета численности персонала в магазинах 1
12.10.2023 «Магнит» установит более 10 тыс. касс самообслуживания в своих магазинах 1
12.05.2022 «Сбермаркет» начал доставлять продукты из дискаунтера «Моя цена» 1

Магнит - Тандер - сеть магазинов 927 2
Магнит Косметик 40 2
Dark store - Даркстор - магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей 102 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 570 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12748 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 196 1
Маркировка - Marking 1183 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12739 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11974 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16743 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55481 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1307 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 188 1
Ирышков Эдуард 12 1
Николаев Евгений 16 1
Катасонов Сергей 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 153528 2
Азия - Азиатский регион 5690 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3303 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45079 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3196 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1599 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1664 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2877 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 446 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18285 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25462 2
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center 79 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2142 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4677 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 151 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 267 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7828 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14730 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6818 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 431 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 629 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2221 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3651 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1018 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5164 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 316 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 118 1
