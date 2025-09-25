«Моя Цена» — дискаунтеры с постоянно низкими ценами для экономных и рациональных потребителей с различным уровнем доходов. Формат ориентирован на частые небольшие повседневные покупки или приобретение продукции впрок. Всего насчитывается 274 магазина в разных регионах России, планируется, что торговые точки будут постепенно подключаться к услуге по мере развития проекта. На сегодняшний день онлайн-сервис СберМаркет доставляет товары из торговых точек всех форматов розничной сети «Магнит»: у дома, супермаркетов и гипермаркетов, «Магнит Косметик».