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«Сбермаркет» начал доставлять продукты из дискаунтера «Моя цена»

«Сбермаркет» и «Магнит» объявили о старте доставки товаров из дискаунтеров «Моя цена» в 32 городах России. Ранее покупатели могли приобрести продукцию только в физических магазинах этого формата. К доставке подключены 48 торговых точек в Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Воронеже, Самаре, Орле и других.

Пользователи могут сделать заказ на сайте или через мобильное приложение «Сбермаркета», время доставки составляет 20–60 минут. Онлайн-ассортимент и стоимость товаров идентичны офлайн-магазинам «Моя цена». Покупателям доступны более 2 тыс. позиций: собственные торговые марки, товары «первой цены», продукция в экономичной упаковке и другие (продукты питания, товары для детей, косметика, средства гигиены, бытовая химия, продукция для дома и т. д.).

«Моя цена» — дискаунтеры с постоянно низкими ценами для экономных и рациональных потребителей с различным уровнем доходов. Формат ориентирован на частые небольшие повседневные покупки или приобретение продукции впрок. Всего насчитывается 274 магазина в разных регионах России. Планируется, что торговые точки будут постепенно подключаться к услуге по мере развития проекта. На сегодняшний день онлайн-сервис «Сбермаркет» доставляет товары из торговых точек всех форматов розничной сети «Магнит»: у дома, супермаркетов и гипермаркетов, «Магнит косметик».

Сергей Катасонов, директор по развитию бизнеса в «Сбермаркете», сказал: «Среди ключевых фокусов «Сбермаркета» на текущий момент — масштабирование доставки из магазинов с доступными ценами, а также выгодные предложения и скидки для клиентов. Мы отмечаем повышенный интерес клиентов к дискаунт-ретейлерам. Товары в них значительно дешевле, но при этом не уступают в качестве. Заказывая в дискаунтерах через «Сбермаркет», клиенты смогут сэкономить на покупках».

Евгений Николаев, директор по цифровому маркетингу розничной сети «Магнит», отметил: «Наша цель — закрывать цифровыми сервисами самые разные покупательские миссии. Мы видим устойчивый запрос покупателей на приобретение товаров в магазинах с базовым ассортиментом по доступной цене. Дискаунтеры являются самым динамично развивающимся офлайн-сегментом, мы уверены, что он будет широко востребован и в онлайн. Теперь потребители могут заказать доставку из «Моей цены» и существенно сэкономить время».

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Безопасность

Сейчас «Магнит» осуществляет ряд онлайн-проектов доставки – собственных и партнерских (экспресс-доставка, регулярная доставка, онлайн-аптека, косметика).

Общий онлайн-оборот товаров (GMV) с НДС сети «Магнит» в I квартале 2022 г. составил 9,2 млрд руб. по сравнению с 0,9 млрд руб. в I квартале 2021 г. Сервисы e-commerce «Магнита» охватывают свыше 7303 офлайн-магазинов и 21 даркстор в 66 регионах и 410 населенных пунктах. При этом 71% текущей выручки генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Среднее количество заказов в день достигло 91297, а в конце марта число ежедневных заказов превысило 100 тыс. Средний чек по всем онлайн-сервисам составил около 1116 руб. с НДС, что примерно в 2,7 раза выше, чем в магазинах у дома. Средний чек в собственном сервисе доставки «Магнита» составил 1270 руб.

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