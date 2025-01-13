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Магнит Косметик



13.01.2025 «Магнит» доставил рекордное количество заказов перед Новым годом 1
18.11.2024 «Корус Консалтинг» расширит линейку решений для электронной коммерции за счет платформы Ensi 1
09.10.2024 Ассортимент «Магнита» станет доступен пользователям сервисов «Яндекса» в 30 новых городах 1
27.08.2024 «Магнит Маркет» увеличил сеть ПВЗ до 2000 точек и вышел в новые города 1
04.06.2024 «Магнит Маркет» расширил сеть ПВЗ до 1 тыс. точек 1
01.04.2024 «Магнит Маркет» открыл первые 100 ПВЗ в магазинах «Магнит» 1
14.03.2024 «Магнит» доведет количество касс самообслуживания в магазинах до 40 тысяч штук 1
04.12.2023 PT Application Firewall защищает более 100 веб-ресурсов «Магнита» от кибератак 1
12.10.2023 «Магнит» установит более 10 тыс. касс самообслуживания в своих магазинах 1
19.06.2023 Ольга Исакова -

Ольга Исакова, «Магнит»: 99% всех офисных сотрудников работают в кадровом ЭДО

 1
17.04.2023 «Магнит» подключил аптеки к мобильному приложению «Магнит доставка» 1
28.11.2022 «Магнит» масштабирует технологию распознавания товаров на полке 1
21.07.2022 «Магнит» и Delivery Club расширили географию 30-минутной доставки до 66 городов 1
01.07.2022 «Магнит» тестирует технологию подбора косметики при помощи ИИ 1
12.05.2022 «Сбермаркет» начал доставлять продукты из дискаунтера «Моя цена» 1
11.05.2022 «Магнит» запустил во всех магазинах оплату по QR-кодам через СБП 1
18.04.2022 «Магнит» внедрил 3D-тур для сотрудников 1
15.02.2022 Большие данные и нейросети позволили «Магниту» увеличить EBITDA НА 1,5 млрд рублей 1
09.02.2022 Светлана Медведева: «Магнит» переходит на новое цифровое ядро на базе решений SAP 1
21.10.2021 «Магнит» пилотирует аудиоаналитику в торговых точках 1
19.10.2021 «Магнит» начал внедрять SAP в промышленную эксплуатацию 1
07.10.2021 «Магнит» установит в магазинах кассы-трансформеры 1
31.08.2021 Назначен президент компании «Связной» 1
31.08.2021 Из «Связного» уволился президент-ветеран 1
05.07.2021 Валентин Щитов -

ИТ-директор «Магнита» в интервью CNews — о супераппе, опыте распознавания эмоций и датчиках температуры хранения

 1
08.04.2021 «Магнит» запустил технологию виртуального тестирования макияжа E-Visage 1
18.12.2020 «Магнит» объявил первые итоги пилотов в e-commerce 1
07.12.2020 «Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку косметики 1
05.11.2020 «Магнит» запустил систему оценки доступности товаров для повышения продаж 1
27.05.2020 «Магнит» тестирует видеоаналитику для открытия магазинов 1
27.05.2020 «Магнит» тестирует видеоаналитику для открытия магазинов 1
26.09.2017 Navitel обновила карты России для «Навител Навигатор» 1
12.04.2017 «Магнит» внедряет 3D-проектирование объектов 1
08.07.2015 «Ростелеком» переключает магазины «Магнит» в Нижегородской области на «оптику» 1

Публикаций - 34, упоминаний - 34

Магнит Косметик и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5276 3
Yandex - Яндекс 7339 2
8213 2
VK - Mail.ru Group 3455 1
Ростелеком 9700 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
МегаФон 8804 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Teradata 210 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 1
Тензор 97 1
Прогноз 1650 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Чек Онлайн 7 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 31
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 4
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 3
Магнит аптека 14 3
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 45 3
Cera Marketing - Цера Маркетинг 2 2
Связной ГК 1369 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 2
Табрис - сеть супермаркетов розничной торговли 3 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Моя цена 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
О2О Холдинг 56 1
Евросеть 1404 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 1
Hyundai Motor Company 383 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Solvers 22 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 172 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 1
Skoda - Škoda Auto 50 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 51 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - World Class - фитнес-клуб 29 1
Pegas Touristik - Пегас Туристик 5 1
Связной Банк 104 1
Tez Tour - Тез Тур 8 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 3
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 165 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 3
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 434 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 3
Dark store - Даркстор - магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей 78 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 258 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 2
Магнит Доставка 13 3
SAP CAR - SAP Customer Activity Repository 6 2
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 18 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 2
Huawei nova - Серия смартфона 63 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 215 1
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 22 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
SAP S/4HANA Finance 16 1
SAP S/4HANA Retail 6 1
SAP PO - SAP Process Orchestration 7 1
Правительство Москвы - Моя улица - Программа комплексного благоустройства улиц Москвы 10 1
Магнит - Magnit Pay 7 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 23 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 1
Яндекс.Маркет 937 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 1
Greensight - Ensi e-commerce платформа 7 1
Исмаилов Руслан 13 4
Ирышков Эдуард 11 4
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 2
Козлова Виктория 2 2
Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 10 2
Онищенко Владислав 96 2
Давыдович Евгений 28 2
Онищенко Максим 4 2
Николаев Евгений 16 2
Измайлов Константин 13 2
Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 19 1
Малис Александр 157 1
Гуськова Оксана 8 1
Ноготков Максим 49 1
Малис Олег 80 1
Щитов Валентин 5 1
Помбухчан Хачатур 22 1
Гуцериев Михаил 111 1
Шишханов Михаил 4 1
Медведева Светлана 5 1
Мисник Юрий 11 1
Катасонов Сергей 19 1
Савкина Юлия 2 1
Коваль Татьяна 1 1
Соболев Евгений 3 1
Стафеев Сергей 1 1
Бензорук Дмитрий 1 1
Исакова Ольга 2 1
Василенко Александр 89 1
Петров Всеволод 3 1
Онищенко Антон 1 1
Бугаев Игорь 1 1
Бар-Бирюкова Мария 94 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 3
Узбекистан - Республика 1726 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 2
Европа 21767 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 674 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 2
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - УФО - Свердловская область 1491 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 348 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 279 1
Россия - Заполярье 112 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Междуреченск 52 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 1
Европа Восточная 3075 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сортавала 28 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 47 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 30
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 9
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 5
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 5
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 5
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 3
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1433 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 106 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center 76 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 2
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 34 2
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 237 2
Зоология - наука о животных 2603 2
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 417 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 2
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 236 2
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 26 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 23 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 222 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 28 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 48 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
День молодёжи - 27 июня 896 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
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