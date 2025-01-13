Магнит Косметик
Магнит Косметик и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
|Петербургский метрополитен ГУП 136 1
|Федеральное казначейство России 1772 1
|Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
|Исмаилов Руслан 13 4
|Ирышков Эдуард 11 4
|Jansen Florian - Янсен Флориан 26 2
|Козлова Виктория 2 2
|Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 10 2
|Онищенко Владислав 96 2
|Давыдович Евгений 28 2
|Онищенко Максим 4 2
|Николаев Евгений 16 2
|Измайлов Константин 13 2
|Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 19 1
|Малис Александр 157 1
|Гуськова Оксана 8 1
|Ноготков Максим 49 1
|Малис Олег 80 1
|Щитов Валентин 5 1
|Помбухчан Хачатур 22 1
|Гуцериев Михаил 111 1
|Шишханов Михаил 4 1
|Медведева Светлана 5 1
|Мисник Юрий 11 1
|Катасонов Сергей 19 1
|Савкина Юлия 2 1
|Коваль Татьяна 1 1
|Соболев Евгений 3 1
|Стафеев Сергей 1 1
|Бензорук Дмитрий 1 1
|Исакова Ольга 2 1
|Василенко Александр 89 1
|Петров Всеволод 3 1
|Онищенко Антон 1 1
|Бугаев Игорь 1 1
|Бар-Бирюкова Мария 94 1
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