«Магнит» тестирует видеоаналитику для открытия магазинов

Специалисты розничной сети «Магнит» оценили возможности использования видеоаналитики трафика при открытии тестируемых точек ультрамалого формата. Программно-аппаратный комплекс компании Cera Marketing устанавливался в месте, где может появиться новый магазин, с помощью видеодетекции отслеживался трафик людей, проходящих мимо потенциального объекта. Тестирование длилось шесть месяцев и помогло выявить самые удачные локации для возможных открытий. В результате полученного исследования были исключены потенциально нерентабельные объекты, запуск которых мог обойтись компании примерно в 300 млн руб.

Технология будет использоваться для тестируемого ультрамалого формата магазинов, также рассматривается возможность ее тиражирования для других продуктовых форматов. Кроме того, в настоящее время с помощью видеоаналитики в нескольких точках «Магнит косметик» в Москве и Краснодаре специалисты оценивают конверсию между уличным пешеходным трафиком и трафиком посетителей в магазине. Это позволит проанализировать эффективность работы объектов, сопоставить число посетителей с фактическими продажами, при необходимости скорректировать процессы и наметить направления для развития, дополнительно оценить конкурентную среду и создать для покупателей лучшее предложение в конкретной локации. По итогам тестирования будет принято решение о масштабировании.

«У нас нет цели открыть как можно больше магазинов, наша задача – открывать эффективные объекты, которые бы быстро выходили на окупаемость и работали в плановых параметрах доходности. Поэтому мы расширяем спектр методов для прогнозирования и анализа работы торговых точек. Трафик – это один из ключевых бизнес-показателей, который является индикатором интереса потребителей к магазину», – сказал заместитель генерального директора, директор по управлению розничной сетью «Магнит» Руслан Исмаилов.

«Технологию видеоаналитики "Магнит" применяет в разных направлениях: для анализа очередей, наполненности полок и других. Инструмент, исследующий трафик, позволяет еще больше повысить нашу экспертизу и точность прогнозирования запуска новых магазинов, получить дополнительную оценку работы действующего или потенциального объекта с учетом целого комплекса параметров», – сказала руководитель направления по исследованию перспективных технологий розничной сети «Магнит» Виктория Козлова.

Видеоаналитика трафика дополнит информационную экосистему компании, которая используется для определения наиболее эффективных локаций для новых магазинов. Комплекс включает собственную геоинформационную систему (ГИС) и систему управления проектами открытия (СУПР). ГИС автоматически на основе различных признаков конкретной территории с помощью методов машинного обучения и математического анализа оценивает потенциальный товарооборот и эффективность будущих объектов, выбирает оптимальное местоположение, позволяет исключить каннибализацию. СУПР является специальной программой, которая контролирует весь цикл открытия: от выбора локаций до появления магазина, осуществляет взаимодействие между смежными подразделениями, а также хранит всю необходимую документацию.