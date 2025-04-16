«Магнит» запускает доставку из ресторанов

«Магнит» запускает новое направление в рамках бизнес-формата «Фудтех» («Магнит Доставка») – сервис доставки готовой еды из ресторанов через собственное мультиформатное приложение. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Первым партнером ритейлера стала сеть ресторанов быстрого обслуживания Burger King. Тестирование нового сервиса «Магнит Рестораны» началось в конце 2024 г., на этом этапе сервис был доступен ограниченному числу сотрудников «Магнита».

В апреле 2025 г. сервис «Магнит Рестораны» был запущен для всех пользователей приложения «Магнит» в 18 городах, включая Москву, Краснодар, Нижний Новгород, Уфу и Омск. В мае 2025 г. географию доставки из ресторанов планируется расширить до 70 городов, а также подключить к сервису новых партнеров. Помимо блюд из ресторанов, пользователи уже сейчас могут заказать готовую еду из ассортимента «Магнита», включая блюда собственного производства розничной сети и линейку «М Кухня».

Чтобы сделать заказ, пользователю нужно будет выбрать ресторан в мультиформатном приложении «Магнита» в разделе «Доставка». Список доступных ресторанов будет зависеть от конкретной локации. Заказ привезет курьер «Магнит Доставки», также запланирована реализация возможности доставки курьерской службой ресторанов-партнеров и опции самовывоза.

Подключение к сервису «Магнит Рестораны» позволит партнерам – как крупным ресторанным сетям, так и небольшим предприятиям – нарастить число клиентов и количество заказов. Курьеры «Магнит Доставки» смогут увеличить доходы за счет роста числа выполненных заказов.

Антон Зубов, директор бизнес-формата «Фудтех» розничной сети «Магнит»: «В развитии «Магнит Доставки» мы придерживаемся экосистемного подхода и хотим покрывать множество потребительских миссий в e-commerce: это быстрая доставка базовых продуктов и востребованных непродовольственных товаров на каждый день из магазинов «Магнит», закупки большой продовольственной корзины впрок, доставка готовой еды для быстрого завтрака, обеда или ужина, доставка товаров для красоты и ухода из широкого ассортимента «Магнит Косметик», заказ лекарств. С недавнего времени наши курьеры также привозят клиентам заказы из ПВЗ маркетплейса «Магнит Маркет», а теперь мы запускаем новое направление – доставку заказов из ресторанов. Рынок готовой еды продолжает динамично расти, и мы хотим предложить нашим покупателям новые возможности выбора – заказать готовую еду из предложения магазина «Магнит» или близлежащего ресторана, адаптируя и персонализируя опыт покупки. Мы ожидаем, что в 2025 г. к нашему новому сервису подключатся десятки партнеров – для них сотрудничество с «Магнитом» станет хорошей возможностью нарастить клиентскую базу и число заказов».