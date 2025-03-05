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Индексная книга (каталог) CNews*
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Зубов Антон


05.03.2025 «Магнит Доставка» нарастила число заказов почти вдвое в 2024 г. и получила положительную EBITDA 1
13.11.2024 «Магнит» объявляет о назначении директора бизнес-формата «Фудтех» 2
05.09.2024 «Магнит» при поддержке Wave Solutions удвоил скорость формирования отчетности электронной коммерции с помощью Optimacros 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Зубов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 176 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3971 1
Wave Solutions - Вэйв Солюшнс 4 1
Optimacros - Оптимакрос 60 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 865 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 1
Магнит Омни 3 1
GFG - Lamoda - Купишуз 167 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 50 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12135 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4438 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6868 1
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 90 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1219 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31056 1
Магнит Доставка 16 2
Минеев Антон 4 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1540 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24311 2
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 35 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2771 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18728 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344773, в очереди разбора - 765357.
Создано именных указателей - 170152.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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