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Слав Павел


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 «Магнит Доставка» открывает дарксторы и грейсторы 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Слав Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Магнит Косметик 39 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 908 1
Dark store - Даркстор - магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей 97 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 391 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 314 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1082 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12509 1
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 101 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12539 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4555 1
Магнит Доставка 20 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 46 1
Яндекс.Лавка 258 1
Зубов Антон 6 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кудрово 14 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18051 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 209 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2554 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7832 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44579 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 538 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 992 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7526 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25081 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373184, в очереди разбора - 748812.
Создано именных указателей - 178858.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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