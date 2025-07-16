«Магнит Доставка» открывает дарксторы и грейсторы

Ритейлер «Магнит» запускает новые операционные модели бизнес-формата «Фудтех» («Магнит Доставка»). Ее основными элементами в Москве и Санкт-Петербурге станут сети дарксторов и грейсторов. В крупных региональных городах компания будет развивать грейсторы. Это позволит обеспечить быструю доставку клиентам расширенного ассортимента, отличного от физических магазинов сети. До конца 2025 г. в Москве и Санкт-Петербурге планируется открыть 40 дарксторов, а также 100 грейсторов в столицах и крупных городах. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Последние несколько лет «Магнит Доставка» работала преимущественно на базе физических магазинов розничной сети. Теперь в столицах будет создана сеть дарксторов — специализированных точек для сборки заказов — с популярным в онлайн ассортиментом, уникальными позициями, расширенным предложением товаров с фокусом на средний и средний+ ценовые сегменты. Также в Москве, Санкт-Петербурге и крупных городах будут запущены пилотные грейсторы на базе сетей «У дома» и «Магнит Косметик» — гибридные магазины со специально выделенными зонами сборки заказов на базе ключевых торговых точек. В них будет сформирован дополнительный ассортимент косметики, парфюмерии и средств по уходу с cохранением востребованной продукции из офлайн-розницы. Экспресс-доставка из обоих форматов будет осуществляться в течение 25 минут.

Первые пять дарксторов в рамках новых операционных моделей уже начали работу в столичных регионах: Москве (район Аэропорт), Санкт-Петербурге (Калининский и Красносельский районы), Подмосковье (Мытищи) и Ленинградской области (Кудрово). В дарксторах организованы специализированные зоны для хранения и сборки заказов: сухая полка, холодильная и морозильная секции. Ассортимент включает 5000 позиций и будет расширяться, при этом около трети товаров представлены только онлайн. Акцент сделан на свежие категории: молочную продукцию, сыры, мясо, фрукты и овощи, а также готовую еду и кулинарию. Сегмент ready-to-eat насчитывает 130 позиций и будет увеличен, в планах — доставка стритфуда и горячего кофе. Зона покрытия дарксторов в среднем охватывает территорию в радиусе 2,5 км, что позволяет обслуживать более 50 тыс. потенциальных клиентов с целевым временем доставки до 25 минут.

В городах-миллионниках и крупных городах «Магнит Доставка» также продолжит фокусироваться на экспресс-доставке заказов из «опорных» магазинов сети, предлагающих максимально релевантный ассортимент для онлайн-покупателей, включая готовую еду.

Направление дарксторов бизнес-формата «Фудтех» возглавил Павел Слав, присоединившийся к компании в 2025 г. Ранее он занимал позицию операционного директора «Яндекс Лавки».

Антон Зубов, директор бизнес-формата «Фудтех» розничной сети «Магнит»: «Запуск новых операционных моделей направлен на формирование уникального ценностного предложения доставки — CVP (client value proposition) — для наиболее требовательных клиентов в мегаполисах. Развитие сети дарксторов и грейсторов — наш стратегический ответ на растущие запросы и продолжение создания экосистемного подхода в e-commerce. Мы хотим принципиально изменить покупательский опыт, предлагая специально подобранный онлайн-ассортимент по доступным ценам и высокую скорость доставки для комплексного закрытия как можно большего числа потребительских миссий».

Всего к сервису «Магнит Доставка» подключено более 26,6 тыс. магазинов сети «Магнит», включая свыше 18 тыс. магазинов «у дома». По итогам 2024 г. «Магнит Доставка» выполнила 49 млн заказов, что на 81% превысило показатель за 2023 г. Число заказов, сделанных через собственное приложение «Магнита», выросло в 2,5 раза.