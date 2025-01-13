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Магнит Доставка



13.01.2025 «Магнит» доставил рекордное количество заказов перед Новым годом 1
13.11.2024 «Магнит» объявляет о назначении директора бизнес-формата «Фудтех» 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
04.07.2023 «Магнит» интегрирует сервис «Магнит доставка в свое основное мобильное приложение 1
17.04.2023 «Магнит» подключил аптеки к мобильному приложению «Магнит доставка» 1
20.07.2022 Сервис «Магнит доставка» перешел на собственную ИТ-платформу 1
17.01.2022 Компания CTI модернизирует контактный центр розничной сети «Магнит» 1
02.12.2021 «Магнит доставка» перейдет на собственную платформу 1
26.07.2021 «Магнит» и Wildberries запустили совместную экспресс-доставку продуктов 1
05.07.2021 Валентин Щитов -

ИТ-директор «Магнита» в интервью CNews — о супераппе, опыте распознавания эмоций и датчиках температуры хранения

 1
18.12.2020 «Магнит» объявил первые итоги пилотов в e-commerce 1
30.11.2020 «Магнит» запустил собственную доставку из гипермаркетов 1
02.11.2020 «Магнит» запустил собственный сервис доставки продуктов 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Магнит Доставка и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 3
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 2
8213 1
SAP SE 5276 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
Cisco Systems 5114 1
Teradata 210 1
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SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
Manzana Group - Манзана 24 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 59 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 43 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 245 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Примо РПА 12 1
Huntflow - Хантфлоу 4 1
McKinsey & Company Int 248 1
Naumen - Наумен 625 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 12
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 4
Магнит Косметик 34 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 2
Магнит аптека 14 2
GFG - Lamoda - Купишуз 164 2
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 45 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Почта России ПАО 2112 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Petshop - Петшоп - Ин-Ритейл 3 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 51 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Газпром нефть 618 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
Газпром ПАО 1342 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 4
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 3
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Google Android 13994 3
Apple iOS 7809 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 215 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 55 1
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 22 1
SAP S/4HANA Finance 16 1
CTI Omni - Омниканальная чат-платформа 4 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
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SAP S/4HANA Retail 6 1
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 18 1
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Microsoft Windows BitLocker 936 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Технос-К - Сакура PRO 19 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 28 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 556 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 1
Rakuten Viber 627 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 167 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 3
Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 10 2
Бакальчук Татьяна 14 1
Щитов Валентин 5 1
Крутько Иван 21 1
Чупрынин Дмитрий 1 1
Шенберг Дмитрий 16 1
Кудашев Михаил 26 1
Чеботарева Алина 1 1
Веселов Никита 2 1
Будник Иван 19 1
Гоц Станислав 4 1
Бессарабенко Александр 13 1
Панченко Иван 138 1
Винокуров Евгений 10 1
Онищенко Антон 1 1
Врацкий Андрей 135 1
Иодковский Станислав 81 1
Горячев Роман 1 1
Глазков Александр 137 1
Мельникова Алиса 90 1
Шпак Василий 223 1
Иванов Михаил 100 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 4
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 2
Узбекистан - Республика 1726 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1761 1
Европа 21767 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 674 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 8
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 5
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 4
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 513 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Пищевая промышленность - Чай 121 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 2
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 417 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 2
Зоология - наука о животных 2603 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 106 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1433 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 103 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1061 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 237 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives 88 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 221 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 28 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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