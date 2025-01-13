Магнит Доставка
Магнит Доставка и организации, системы, технологии, персоны:
|Jansen Florian - Янсен Флориан 26 3
|Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 10 2
|Бакальчук Татьяна 14 1
|Щитов Валентин 5 1
|Крутько Иван 21 1
|Чупрынин Дмитрий 1 1
|Шенберг Дмитрий 16 1
|Кудашев Михаил 26 1
|Чеботарева Алина 1 1
|Веселов Никита 2 1
|Будник Иван 19 1
|Гоц Станислав 4 1
|Бессарабенко Александр 13 1
|Панченко Иван 138 1
|Винокуров Евгений 10 1
|Онищенко Антон 1 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Иодковский Станислав 81 1
|Горячев Роман 1 1
|Глазков Александр 137 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Шпак Василий 223 1
|Иванов Михаил 100 1
|ОмГТУ - Омский государственный технический университет 28 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
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