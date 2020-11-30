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«Магнит» запустил собственную доставку из гипермаркетов

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«Магнит» объявил о запуске собственного сервиса доставки из гипермаркетов. Компания расширяет тестирование собственного сервиса доставки новой географией и форматами магазинов. Теперь к услуге подключены гипермаркеты в Краснодаре. Товары привезут покупателям в течение трех часов, а также для них будет доступна услуга «отложенного заказа».

Доставку из магазинов крупного формата «Магнит» начал тестировать на родине розничной сети – в Краснодаре. К заказу доступны 25 тыс. позиций из категорий товаров, разрешенных для продажи онлайн: овощи, фрукты, молочная и мясная продукция, бакалея, соки и воды, чай, кофе, бытовая химия, товары для ухода и многое другое. В мобильном приложении «Магнит доставка» и на сайте dostavka.magnit.ru покупатели могут выбрать гибкие условия доставки с удобным временем получения продукции. Сервис позволяет получить заказ в течение трех часов, а также сделать отложенный заказ к определенному времени в ближайшие два дня.

Стоимость доставки составляет от 0 до 199 руб. в зависимости от суммы заказа. Клиенты могут выбрать удобный для себя способ оплаты: онлайн или при получении. Также доступна услуга частичного выкупа, когда при получении можно отказаться от товара, который больше не нужен. Цены и скидки в интернет-сервисе аналогичны предложению в физических гипермаркетах сети. В ближайшее время «Магнит» планирует подключить онлайн-продажи к единой программе лояльности с начислением и списанием бонусов при покупках через интернет.

Проект стартовал в сотрудничестве с сервисом «Яндекс.Еда». Доставка из гипермаркетов – новое, но перспективное направление для обоих партнеров, поскольку покрывает отдельную клиентскую миссию делать закупки впрок, которая характеризуется большим чеком. Пилот в Краснодаре позволит «Магниту» и «Яндекс.Еде» в сжатые сроки правильно выстроить операционные процессы, чтобы уже в ближайшее время запустить этот сервис и в других регионах. Ранее «Магнит» запустил собственный сервис экспресс-доставки товаров из магазинов у дома в Москве. Услуга доступна во всех районах столицы в пределах МКАД. Также компания развивает собственный сервис в непродовольственном сегменте и продолжает тестирование онлайн-аптеки в Москве.

«Мы расширяем возможности омниканальных услуг для того, чтобы закрыть все клиентские миссии в e-commerce, будь то быстрая покупка товаров повседневного спроса или приобретение впрок, как в случае с доставкой из гипермаркетов. Мы ставим перед собой цель создание такой экосистемы цифровых сервисов, при которой пользователи в периметре «Магнита» смогут удовлетворить максимум своих потребительских запросов», – сказал заместитель генерального директора, исполнительный директор розничной сети «Магнит» Флориан Янсен.

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