GMV Gross Merchandise Volume Gross Merchandise Value Общий объём оборота товаров Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени
GMV и организации, системы, технологии, персоны:
|Сухоруков Сергей 24 7
|Муравьев Олег 28 6
|Ли Сергей 16 5
|Резников Олег 20 5
|Изосимов Александр 192 4
|Иванченко Александра 10 4
|Тихвинский Никита 18 4
|Путин Владимир 3171 3
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 25 3
|Николаев Евгений 16 3
|Марыкин Дмитрий 7 3
|Гарманова Анна 3 3
|Тяньшу Сунь 7 3
|Худавердян Тигран 91 2
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 2
|Тынкован Александр 51 2
|Гуцериев Михаил 111 2
|Иванова Ирина 13 2
|Большаков Василий 10 2
|Завадский Марк 15 2
|Катков Алексей 42 1
|Лапшина Екатерина 16 1
|Новиков Олег 9 1
|Фролов Александр 34 1
|Абрамов Александр 6 1
|Гуцериев Саид 12 1
|Миракян Авет 2 1
|Кощеенко Максим 1 1
|Дима Виктор 1 1
|Иванова Дагмара 34 1
|Каменский Дмитрий 13 1
|Иващеева Елена 9 1
|Хасис Лев 105 1
|Дементьева Ирина 9 1
|Абрамович Роман 46 1
|Шехтерман Игорь 13 1
|Соколовский Александр 40 1
|Наумов Даниил 8 1
|Сергеев Дмитрий 59 1
|Кунин Соломон 9 1
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