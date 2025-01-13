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Индексная книга (каталог) CNews*
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GMV Gross Merchandise Volume Gross Merchandise Value Общий объём оборота товаров Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени



13.01.2025 У «М.Видео-Эльдорадо» отбирают товарный знак 1
26.11.2024 С концерта на выставку: рынок офлайн-развлечений восстановился благодаря инфляции и «импортозамещению» 1
05.11.2024 «Билайн» удваивает инвестиции в Eshopmedia и растущий рынок ритейл-медиа 1
02.08.2024 «Яндекс Такси» пересаживается на Lada. Пока куплено 5 тыс. машин 1
25.07.2024 Российско-китайский маркетплейс для бизнеса заработает на бирже до 2 миллиардов 1
16.07.2024 Инвестиционная компания Ultimate Capital стала владельцем маркетплейса нативной рекламы в Telegram – Telega.in 1
11.07.2024 Российско-китайский маркетплейс для бизнеса идет на биржу, чтобы захватить молодой рынок 1
26.04.2024 МКПАО «Яндекс» объявляет финансовые результаты за I квартал 2024 года 1
03.04.2024 КИФА объявляет предварительные операционные результаты за 2023 год 1
14.03.2024 Выручка платформы гибкой занятости Ventra Go! за 2023 год составила 1,8 млрд рублей 1
15.02.2024 Выручка «Яндекса» за год увеличилась в полтора раза. Развлекательное направление вышло из убытков 1
14.02.2024 Ozon объявляет предварительные операционные результаты за 2023 год: оборот превысил 1,7 трлн рублей, скорректированная EBITDA положительная 1
07.02.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» увеличила GMV на 43% в IV кв., установив новый квартальный рекорд по продажам за всю историю работы компании 2
26.01.2024 Маркетплейс Flowwow увеличил годовой оборот в два раза 1
16.01.2024 МТС получил контроль над крупным сервисом проката электросамокатов 1
20.12.2023 «Ростелеком» инвестирует в российского разработчика открытой платформы для автоматизации делового туризма «Кортеос» 1
25.10.2023 Финтех-стартап Kleek интегрирует свой сервис с системами лояльности в российских ресторанах 1
25.08.2023 У «М.Видео-Эльдорадо» выручка упала на 18% 1
31.07.2023 Ozon нашел замену Nasdaq 1
08.06.2023 Wildberries: итоги I квартала 2023 года 1
25.04.2023 билайн бизнес запустил рекламную платформу для продвижения в канале ритейл-медиа 1
10.04.2023 «М.Видео-Эльдорадо» выводит на российский рынок флагманские ПК и игровой ноутбук от Thunderobot 1
04.04.2023 «М.Видео» возобновляет экспансию и тестирует компактный формат магазинов 1
14.03.2023 «М.Видео-Эльдорадо»: популярность техники из России и СНГ выросла до 1,5 раз, в лидерах холодильное оборудование и плиты 1
07.03.2023 «М.Видео-Эльдорадо»: в топе подарков к 8 марта оказалась гаджеты, включая iPhone, товары для красоты, дома и кухни 1
03.03.2023 Бывший топ-менеджер X5 Group и вице-президент «Азбуки вкуса» возглавил коммерческое направление в «Яндекс лавке» 1
03.03.2023 «М.Видео-Эльдорадо» и ВТБ подключили моментальную оплату покупок через СБП «у полки» 1
21.02.2023 «М.Видео-Эльдорадо» начнет продавать в магазинах товары для фитнеса от партнеров своего маркетплейса 1
17.02.2023 «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи смартфона Honor X9a с экраном уровня флагманов и 12-дюймового планшета Honor Pad 8 1
15.02.2023 Wildberries публикует итоги 2022 года 1
15.02.2023 Россияне попали в сети. Оборот интернет-торговли вырос почти на треть 1
02.02.2023 Витамины и БАДы собственных торговых марок iHerb появились в продаже на «Яндекс маркете» 1
02.02.2023 «М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на флагманские смартфоны Samsung Galaxy S23 1
20.01.2023 «М.Видео-Эльдорадо»: дома россиян продолжают «умнеть» - в топе лампочки, розетки, шторы и комплекты 1
09.01.2023 «М.Видео-Эльдорадо»: китайские бренды смартфонов в 2022 г. заняли рекордные 65% 1
22.12.2022 Россияне активно отказываются от проводов в наушниках в пользу TWS-моделей 1
12.12.2022 «М.Видео-Эльдорадо» ускорит региональную доставку за счет нового формата городских складов 1
01.12.2022 «М.Видео-Эльдорадо»: каждый десятый телевизор в России имеет голосовое управление отечественной разработки 1
17.11.2022 «1С» вошла в состав учредителей облачного сервиса автоматизации закупок Bidzaar 1
16.11.2022 Клиенты «М.Видео» смогут хранить крупногабаритные и другие покупки в магазине до трех месяцев бесплатно 1

Публикаций - 106, упоминаний - 112

GMV и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 20
Apple Inc 12100 15
Xiaomi 1732 13
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 12
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 9
Samsung Electronics 10254 8
Haier Group 165 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 7
Huawei 3933 7
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 6
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 5
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 4
АФК Система ПАО 1797 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 4
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 3
Alibaba Group 422 3
Samsung - Harman - JBL 216 3
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 3
Wiko 5 3
Aqara - Акара.Ру 27 3
МегаФон 8804 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 2
Lenovo Group 2292 2
HP Inc. 5685 2
Telegram Group 1983 2
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 222 2
Toshiba Corporation 2927 2
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 147 2
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 2
itel 31 2
Рексофт - Reksoft 419 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 188 1
НИТ - Национальные информационные технологии 33 1
Nintendo 755 1
data.ai - App Annie 85 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 62
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 7
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 7
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 6
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 5
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 140 3
Связной ГК 1369 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 3
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 3
Beko 70 3
Яндекс.Доставка 70 3
КИФА АО - КИФАТО МК Торговый дом - Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ - Qifasilu (Bejing) Technology Development 7 3
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 79 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 2
X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok) 16 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 2
Grundig 41 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
Стример НПО 21 2
ТилТех капитал - Tealtech capital 14 2
Магнит Косметик 34 2
Лента - Утконос 177 2
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 9 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 1
Uber 330 1
Index Ventures 48 1
Princeville Capital 4 1
Terra Fantastica 5 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 55 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 85
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 46
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 41
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 32
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 27
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 24
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Яндекс.Маркет 937 12
Google Android 13994 11
Яндекс.Лавка 231 9
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 7
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Apple iPhone - серия смартфонов 7082 7
Apple iPhone 14 130 7
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Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 3
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 24 3
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 3
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 165 3
Яндекс.Станция Мини 57 3
Haier Thunderobot 33 3
Samsung Galaxy 955 3
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Электронная коммерция, Райдтех и Доставка 14 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 2
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 60 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 462 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 2
ESA SISNet - Signal in Space over the Internet 4 2
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 2
Apple iPhone 13 142 2
Apple AirPods - Наушники 133 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 2
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 123 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 271 2
Apple iPhone 11 253 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 284 2
Nvidia DLSS - Nvidia Deep Learning Super Sampling 21 2
Сухоруков Сергей 24 7
Муравьев Олег 28 6
Ли Сергей 16 5
Резников Олег 20 5
Изосимов Александр 192 4
Иванченко Александра 10 4
Тихвинский Никита 18 4
Путин Владимир 3171 3
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Худавердян Тигран 91 2
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 2
Тынкован Александр 51 2
Гуцериев Михаил 111 2
Иванова Ирина 13 2
Большаков Василий 10 2
Завадский Марк 15 2
Катков Алексей 42 1
Лапшина Екатерина 16 1
Новиков Олег 9 1
Фролов Александр 34 1
Абрамов Александр 6 1
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Миракян Авет 2 1
Кощеенко Максим 1 1
Дима Виктор 1 1
Иванова Дагмара 34 1
Каменский Дмитрий 13 1
Иващеева Елена 9 1
Хасис Лев 105 1
Дементьева Ирина 9 1
Абрамович Роман 46 1
Шехтерман Игорь 13 1
Соколовский Александр 40 1
Наумов Даниил 8 1
Сергеев Дмитрий 59 1
Кунин Соломон 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 98
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 25
Беларусь - Белоруссия 5638 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 11
Европа 21767 9
Казахстан - Республика 5525 7
Турция - Турецкая республика 2351 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 5
Узбекистан - Республика 1726 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 4
Франция - Французская Республика 7845 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 4
Россия - СФО - Новосибирск 4290 4
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Италия - Итальянская Республика 4352 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 866 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 3
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 3
Азия - Азиатский регион 5528 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 2
Ближний Восток 2943 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 71
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 65
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 60
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 25
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 18
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 17
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 9
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 9
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 141 8
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 8
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 8
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 7
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 7
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 7
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 7
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 6
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 6
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 181 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 6
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 5
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 5
Аудит - аудиторский услуги 2657 5
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 236 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 5
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 4
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 4
Ведомости 996 3
Bloomberg 1286 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
The Bell - Издание 42 1
Известия ИД 624 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 118 1
Трушеринг 4 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 3
Aberdeen Group 48 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 1
INFOLine-Аналитика 53 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 8 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 1
Frost & Sullivan 203 1
Автостат 32 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 81 3
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 69 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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