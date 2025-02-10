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Рекламодатели увеличили инвестиции в медийные кампании на «Авито» в 2024 году

В 2024 г. бренды увеличили инвестиции в медийные кампании на «Авито» на 114%, а число крупных рекламодателей площадки выросло на 29%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Рост обусловлен развитием рекомендательных алгоритмов классифайда, знаниями об интересах аудитории и появлением новых рекламных форматов. Об этом сообщил Артем Кумпель, старший управляющий директор «Авито AdTech» и «Авито Услуг».

В топ три категории рекламодателей по объему бюджетов на медийные кампании вошли «Недвижимость», «Финансы» и «Авто». Самыми быстрорастущими категориями в «Авито Рекламе» стали «Работа» (+983% YoY), «Развлечения» (+739% YoY), «Услуги» (+315% YoY) и «Телеком» (+289% YoY).

«Развитие «Авито Рекламы» — логичный шаг в нашей стратегии, который отвечает индустриальному тренду на ритейл-медиа. Многомиллионная аудитория нашей онлайн-площадки, а также понимание ее интересов и потребностей, позволяют нам обеспечивать бренды потенциальными клиентами. При этом во главу угла мы всегда ставим пользовательский опыт: рекламная нагрузка на аудиторию не увеличивается, а баннеры видят пользователи, которые вероятнее заинтересуются предложением бизнеса», — комментирует Артем Кумпель.

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Безопасность

Представители крупнейших рекламных агентств подтверждают тенденцию на рост доли площадок электронной коммерции в бюджетах клиентов.

«Сегодня ритейл-медиа – один из основных драйверов роста рекламного рынка. Уже сравнимый по охватам с ТВ и диджитал, e-commerce стал местом для развлечения, поиска и знакомства с новыми брендами, а время, проводимое на ритейлерах, продолжает расти, пока другие интернет-активности – соцсети, мессенджеры, игры – его теряют. В этом году мы в Group4Media прогнозируем рост рынка ритейл-медиа еще на 55% к 2024 году, благодаря двузначному росту GMV ритейлеров и расширению нишевых игроков. Инвестиции в ритейл-медиа выросли на 80% за год, что делает его более привлекательным для рекламодателей. Развиваются новые форматы рекламы и аналитики, соответствующие ожиданиям рекламодателей. Также растет популярность click-out форматов, что позволяет брендам генерировать трафик и улучшать метрики», — сказала Елизавета Сорокина, управляющий директор era (Group4Media).

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