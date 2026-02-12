Разделы

Avito Авито Реклама Авито AdTech


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.02.2026 Рост инвестиций рекламодателей на 141% в 2025 году: «Авито Реклама» подвела итоги работы

«Авито Реклама» подвела итоги 2025 г.: инвестиции рекламодателей в кампании на площадке выросли на 141% год к году. Объем инвестиций от сотрудничества с рекламными агентствами также увеличился:

26.01.2026 «Авито Подработка» и «Авито Реклама»: больше половины жителей России планируют подрабатывать в 2026 году

Эксперты «Авито Подработки» и «Авито Рекламы» в январе провели опрос среди 10 тыс. совершеннолетних жителей России и выяснили, что 57% планируют подрабатывать в 2026 г.: среди них 34% будут делать это регулярно, еще 23% — вр
12.01.2026 63% работающих россиян планируют увеличить доход в 2026 году — «Авито Работа» и «Авито Реклама»

«Авито Работа» и «Авито Реклама» провели опрос среди более чем 7000 работающих жителей России и выяснили, как сотрудники оценивают свои финансовые ожидания на будущий год и на какой уровень дохода рассчитывают в
30.12.2025 «Авито Работа» и «Авито Реклама»: 40% россиян рассчитывают на 13-ю зарплату по итогам 2025 года

ке, привлекают больше внимания и получают более высокий отклик», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы». «Премии по итогам года остаются важным инструментом мотивации персонала, одна
22.12.2025 «Авито Услуги» и «Авито Реклама»: 73% опрошенных жителей России планируют ремонт в 2026 году

Ремонт остается актуальным как для владельцев вторичного жилья, так и для покупателей квартир в новостройках, где работы зачастую начинаются сразу после покупки. Эксперты «Авито Услуг» и «Авито Рекламы» выяснили планы жителей страны по проведению косметического и капитального ремонта в 2026 г., а также узнали, из каких интернет-источников россияне узнают о подходящих товарах и у
11.12.2025 «Авито Реклама» запустила сертификацию по работе с кабинетом

трументов рекламного кабинета. Названия и логотипы сертифицированных агентств размещаются на сайте «Авито Рекламы». «Рекламный рынок трансформировался: появились новые площадки и инструменты. Д
03.10.2025 «Авито Реклама» и «Ютека» расширили набор аналитических инструментов для фармацевтических брендов

«Авито Реклама» и маркетплейс аптечных товаров «Ютека» запустили совместное аналитическое реше
01.10.2025 Кабинет «Авито Рекламы» стал доступен индивидуальным предпринимателям

жности рекламного кабинета для самостоятельного запуска маркетинговых кампаний. Теперь инструменты «Авито Рекламы» доступны для индивидуальных предпринимателей. Они смогут настраивать и показыв
03.09.2025 «Авито Реклама» упростила структуру аккаунтов для агентств в кабинете

В кабинете «Авито Рекламы» появилась гибкая структура для работы рекламных агентств. Новая иерархия позволяет удобнее управлять кампаниями сразу нескольких клиентов, а также предоставлять им доступ к настр
05.06.2025 «Авито Реклама» представила новый сервис для самостоятельного запуска кампаний

«Авито Реклама» представила новый рекламный кабинет для юридических лиц. Это первый сервис, ко
28.05.2025 «Авито Работа» и «Авито Реклама»: 64% россиян задумываются об открытии своего дела

тов с объявлениями и маркетплейсов для продвижения своего дела», – сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».
15.05.2025 «Авито Реклама» и «Авито Работа»: более трети жителей России задумываются о смене профессии

Аналитики «Авито Работы» и «Авито Реклам»ы провели опрос среди 7,5 тыс. работающих россиян, чтобы узнать, как респонденты относятся к возможностям смены профессии. По результатам исследования, порядка трети опрошенных рас
25.03.2025 «Авито Реклама» и ГК «Эркафарм» запустили инструмент для оценки влияния медийной рекламы на продажи

вито» повлияла на продажи препаратов в сети аптек «Эркафарм». Об этом CNews сообщили представители «Авито Рекламы». Раньше фармкомпании не могли оценивать количество покупок по итогам медийной

26.02.2025 «Авито Недвижимость» и «Авито Реклама»: россияне назвали главные факторы при выборе квартиры в новостройке

прошенные узнают из рекламы на классифайдах и маркетплейсах, а также на сайтах и в мобильных приложениях девелоперов. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Специалисты «Авито Недвижимости» и «Авито Рекламы» опросили 10 тыс. совершеннолетних россиян, чтобы узнать об их опыте и планах по покупке жилья в новостройках, основных критериях выбора новой квартиры и источниках информации о п
13.02.2025 «Авито Реклама»: большинство россиян используют площадки электронной коммерции для поиска и покупки товаров

Эксперты «Авито Рекламы» опросили 10 тыс. россиян, чтобы узнать, какие онлайн-сервисы для поиска товаров наиболее популярны среди аудитории Рунета. Абсолютное большинство респондентов (90%) отметили, что
09.12.2024 «Авито Реклама» расширила возможности премиальных медийных инструментов

том конкуренции за самую ценную валюту — внимание пользователя», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы». ML-модели платформы учитывают действия, которые пользователи совершают на пло
07.10.2024 «Авито Реклама» и «Авито Недвижимость» узнали, в каких городах-миллионниках планируют покупать жилье россияне

Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Недвижимости» опросили 10 тыс. россиян (исследование проводилось в сентябре 2024 г. среди 10 тыс. работающих россиян в возрасте от 18 лет), чтобы выяснить, жители каких


Публикаций - 68, упоминаний - 93

Avito и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10729 2
Xiaomi 2045 2
Apple Inc 12775 2
Avito - Internest - Интернест 9 2
Amazon Inc - Amazon.com 3165 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14695 1
LG Electronics 3686 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 341 1
VK - Mail.ru Group 3539 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 991 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 485 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 475 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 128 1
Google LLC 12356 1
Haier Group 213 1
Midea Group - Midea Russia - Мидеа РУС - Мидеа Онлайн 49 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 212 1
Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games - MobiSharks - Rafinad - Players Team - Guru Production - Kokoc.tech - Get4Click - Гет Фор Клик 38 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус Технологии 5 1
Yandex - eLama - АДВ-Сервис 14 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
BBK OnePlus 266 1
S8 Capital - Aquarius - Nemifist - Немифист 5 1
Kitfort 70 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1397 62
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1095 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1696 2
Елизаренко Групп УК 1 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
Ютека - маркетплейс аптечных товаров 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8331 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1001 1
Лента - Сеть розничной торговли 2297 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1137 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 25 1
Miele - Миле 137 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 30 1
Bosch - Gaggenau 36 1
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 44 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1541 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 17 1
Родная Речь - RoRe Group - ex. Publicis Groupe 11 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3580 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2829 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 403 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 147 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 100 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5169 31
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13065 23
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11357 12
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 632 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6017 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12330 6
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3123 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57741 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8832 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5717 5
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 296 5
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3093 5
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4216 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8533 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3283 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8231 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2884 4
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 99 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7710 4
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 743 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12400 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8177 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17869 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2719 3
AdTech - Баннеры - Баннерные сети - Banner networks 68 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9413 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18925 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4983 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4697 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34130 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1113 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2066 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2080 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1224 2
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 716 2
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 597 2
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 543 2
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 760 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5697 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 576 2
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 476 17
Google Android 14846 7
Apple iOS 8334 6
Avito - Авито недвижимость 28 5
Avito - Авито услуги 112 5
Avito - Internest - ADRiver 36 4
Avito - Internest - Soloway 6 4
Avito - Авито товары 25 4
Avito - Авито Путешествия 52 3
Avito - Авито 360 8 2
Avito - Авито авто 70 2
Google YouTube - Видеохостинг 2922 1
МТС Big Data 314 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 152 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 437 1
МТС Бизнес 15 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 40 1
Сбер - СберТаргет 3 1
Пейсахзон Яков 49 40
Губанов Роман 81 7
Кумпель Артем 43 6
Яськин Сергей 50 3
Сакина Владислава 2 2
Дудковский Илья 8 2
Зотеева Дарья 1 1
Елизаренко Владислав 1 1
Гевлич Алексей 2 1
Нагорный Никита 2 1
Сорокина Елизавета 1 1
Машугина Ангелина 1 1
Андросова Дарья 1 1
Мелькомов Максим 1 1
Неменьший Антон 1 1
Шевелева Екатерина 1 1
Галеев Эльдар 1 1
Юркова Маргарита 1 1
Ногин Сергей 1 1
Пейсазхон Яков 1 1
Великжанина Алена 1 1
Горшкова Ирина 1 1
Комиссаров Дмитрий 239 1
Калинин Алексей 74 1
Мордашов Алексей 61 1
Дмитриев Алексей 67 1
Макарова Ольга 12 1
Комаров Павел 32 1
Карташов Станислав 26 1
Столяров Алексей 2 1
Ли Алексей 14 1
Бурмистров Михаил 41 1
Алексеева Ольга 3 1
Невенчанный Никита 2 1
Ефремов Никита 4 1
Филиппов Роман 4 1
Воскресенский Антон 3 1
Еремкин Сергей 3 1
Замесов Алексей 5 1
Кромочкин Артем 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 158807 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46192 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18401 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2450 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3322 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1133 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1259 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3270 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1314 1
Южная Корея - Республика 6887 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18844 1
Россия - УФО - Свердловская область 1800 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4336 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1021 1
Германия - Федеративная Республика 12972 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2722 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 852 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2252 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2125 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1621 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 653 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1014 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 614 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 938 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 437 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 747 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 528 1
Россия - ЦФО - Костромская область 446 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 463 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 351 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1660 20
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1833 11
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5339 10
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2968 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26100 9
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5832 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5933 8
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2522 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5749 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6708 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11812 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51457 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17475 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7019 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9729 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5320 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32065 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1894 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5437 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20472 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15304 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6299 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8189 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6437 3
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 645 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6518 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4782 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 781 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3414 2
Аренда 2583 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2602 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3683 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7383 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2985 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5319 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 564 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 210 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 341 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 261 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6276 1
Forbes - Форбс 933 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11453 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 797 1
eMarketer 206 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1261 1
День молодёжи - 27 июня 1009 1
