Получите все материалы CNews по ключевому слову
Avito Авито Реклама Авито AdTech
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|12.02.2026
|
Рост инвестиций рекламодателей на 141% в 2025 году: «Авито Реклама» подвела итоги работы
«Авито Реклама» подвела итоги 2025 г.: инвестиции рекламодателей в кампании на площадке выросли на 141% год к году. Объем инвестиций от сотрудничества с рекламными агентствами также увеличился:
|26.01.2026
|
«Авито Подработка» и «Авито Реклама»: больше половины жителей России планируют подрабатывать в 2026 году
Эксперты «Авито Подработки» и «Авито Рекламы» в январе провели опрос среди 10 тыс. совершеннолетних жителей России и выяснили, что 57% планируют подрабатывать в 2026 г.: среди них 34% будут делать это регулярно, еще 23% — вр
|12.01.2026
|
63% работающих россиян планируют увеличить доход в 2026 году — «Авито Работа» и «Авито Реклама»
«Авито Работа» и «Авито Реклама» провели опрос среди более чем 7000 работающих жителей России и выяснили, как сотрудники оценивают свои финансовые ожидания на будущий год и на какой уровень дохода рассчитывают в
|30.12.2025
|
«Авито Работа» и «Авито Реклама»: 40% россиян рассчитывают на 13-ю зарплату по итогам 2025 года
ке, привлекают больше внимания и получают более высокий отклик», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы». «Премии по итогам года остаются важным инструментом мотивации персонала, одна
|22.12.2025
|
«Авито Услуги» и «Авито Реклама»: 73% опрошенных жителей России планируют ремонт в 2026 году
Ремонт остается актуальным как для владельцев вторичного жилья, так и для покупателей квартир в новостройках, где работы зачастую начинаются сразу после покупки. Эксперты «Авито Услуг» и «Авито Рекламы» выяснили планы жителей страны по проведению косметического и капитального ремонта в 2026 г., а также узнали, из каких интернет-источников россияне узнают о подходящих товарах и у
|11.12.2025
|
«Авито Реклама» запустила сертификацию по работе с кабинетом
трументов рекламного кабинета. Названия и логотипы сертифицированных агентств размещаются на сайте «Авито Рекламы». «Рекламный рынок трансформировался: появились новые площадки и инструменты. Д
|03.10.2025
|
«Авито Реклама» и «Ютека» расширили набор аналитических инструментов для фармацевтических брендов
«Авито Реклама» и маркетплейс аптечных товаров «Ютека» запустили совместное аналитическое реше
|01.10.2025
|
Кабинет «Авито Рекламы» стал доступен индивидуальным предпринимателям
жности рекламного кабинета для самостоятельного запуска маркетинговых кампаний. Теперь инструменты «Авито Рекламы» доступны для индивидуальных предпринимателей. Они смогут настраивать и показыв
|03.09.2025
|
«Авито Реклама» упростила структуру аккаунтов для агентств в кабинете
В кабинете «Авито Рекламы» появилась гибкая структура для работы рекламных агентств. Новая иерархия позволяет удобнее управлять кампаниями сразу нескольких клиентов, а также предоставлять им доступ к настр
|05.06.2025
|
«Авито Реклама» представила новый сервис для самостоятельного запуска кампаний
«Авито Реклама» представила новый рекламный кабинет для юридических лиц. Это первый сервис, ко
|28.05.2025
|
«Авито Работа» и «Авито Реклама»: 64% россиян задумываются об открытии своего дела
тов с объявлениями и маркетплейсов для продвижения своего дела», – сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».
|15.05.2025
|
«Авито Реклама» и «Авито Работа»: более трети жителей России задумываются о смене профессии
Аналитики «Авито Работы» и «Авито Реклам»ы провели опрос среди 7,5 тыс. работающих россиян, чтобы узнать, как респонденты относятся к возможностям смены профессии. По результатам исследования, порядка трети опрошенных рас
|25.03.2025
|
«Авито Реклама» и ГК «Эркафарм» запустили инструмент для оценки влияния медийной рекламы на продажи
вито» повлияла на продажи препаратов в сети аптек «Эркафарм». Об этом CNews сообщили представители «Авито Рекламы». Раньше фармкомпании не могли оценивать количество покупок по итогам медийной
|26.02.2025
|
«Авито Недвижимость» и «Авито Реклама»: россияне назвали главные факторы при выборе квартиры в новостройке
прошенные узнают из рекламы на классифайдах и маркетплейсах, а также на сайтах и в мобильных приложениях девелоперов. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Специалисты «Авито Недвижимости» и «Авито Рекламы» опросили 10 тыс. совершеннолетних россиян, чтобы узнать об их опыте и планах по покупке жилья в новостройках, основных критериях выбора новой квартиры и источниках информации о п
|13.02.2025
|
«Авито Реклама»: большинство россиян используют площадки электронной коммерции для поиска и покупки товаров
Эксперты «Авито Рекламы» опросили 10 тыс. россиян, чтобы узнать, какие онлайн-сервисы для поиска товаров наиболее популярны среди аудитории Рунета. Абсолютное большинство респондентов (90%) отметили, что
|09.12.2024
|
«Авито Реклама» расширила возможности премиальных медийных инструментов
том конкуренции за самую ценную валюту — внимание пользователя», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы». ML-модели платформы учитывают действия, которые пользователи совершают на пло
|07.10.2024
|
«Авито Реклама» и «Авито Недвижимость» узнали, в каких городах-миллионниках планируют покупать жилье россияне
Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Недвижимости» опросили 10 тыс. россиян (исследование проводилось в сентябре 2024 г. среди 10 тыс. работающих россиян в возрасте от 18 лет), чтобы выяснить, жители каких
Avito и организации, системы, технологии, персоны:
|IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 147 1
|АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 100 1
|Пейсахзон Яков 49 40
|Губанов Роман 81 7
|Кумпель Артем 43 6
|Яськин Сергей 50 3
|Сакина Владислава 2 2
|Дудковский Илья 8 2
|Зотеева Дарья 1 1
|Елизаренко Владислав 1 1
|Гевлич Алексей 2 1
|Нагорный Никита 2 1
|Сорокина Елизавета 1 1
|Машугина Ангелина 1 1
|Андросова Дарья 1 1
|Мелькомов Максим 1 1
|Неменьший Антон 1 1
|Шевелева Екатерина 1 1
|Галеев Эльдар 1 1
|Юркова Маргарита 1 1
|Ногин Сергей 1 1
|Пейсазхон Яков 1 1
|Великжанина Алена 1 1
|Горшкова Ирина 1 1
|Комиссаров Дмитрий 239 1
|Калинин Алексей 74 1
|Мордашов Алексей 61 1
|Дмитриев Алексей 67 1
|Макарова Ольга 12 1
|Комаров Павел 32 1
|Карташов Станислав 26 1
|Столяров Алексей 2 1
|Ли Алексей 14 1
|Бурмистров Михаил 41 1
|Алексеева Ольга 3 1
|Невенчанный Никита 2 1
|Ефремов Никита 4 1
|Филиппов Роман 4 1
|Воскресенский Антон 3 1
|Еремкин Сергей 3 1
|Замесов Алексей 5 1
|Кромочкин Артем 18 1
|Forbes - Форбс 933 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11453 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 797 1
|eMarketer 206 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421311, в очереди разбора - 726355.
Создано именных указателей - 190918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.