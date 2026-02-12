Рост инвестиций рекламодателей на 141% в 2025 году: «Авито Реклама» подвела итоги работы «Авито Реклама» подвела итоги 2025 г.: инвестиции рекламодателей в кампании на площадке выросли на 141% год к году. Объем инвестиций от сотрудничества с рекламными агентствами также увеличился:

«Авито Подработка» и «Авито Реклама»: больше половины жителей России планируют подрабатывать в 2026 году Эксперты «Авито Подработки» и «Авито Рекламы» в январе провели опрос среди 10 тыс. совершеннолетних жителей России и выяснили, что 57% планируют подрабатывать в 2026 г.: среди них 34% будут делать это регулярно, еще 23% — вр

63% работающих россиян планируют увеличить доход в 2026 году — «Авито Работа» и «Авито Реклама» «Авито Работа» и «Авито Реклама» провели опрос среди более чем 7000 работающих жителей России и выяснили, как сотрудники оценивают свои финансовые ожидания на будущий год и на какой уровень дохода рассчитывают в

«Авито Работа» и «Авито Реклама»: 40% россиян рассчитывают на 13-ю зарплату по итогам 2025 года ке, привлекают больше внимания и получают более высокий отклик», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы». «Премии по итогам года остаются важным инструментом мотивации персонала, одна

«Авито Услуги» и «Авито Реклама»: 73% опрошенных жителей России планируют ремонт в 2026 году Ремонт остается актуальным как для владельцев вторичного жилья, так и для покупателей квартир в новостройках, где работы зачастую начинаются сразу после покупки. Эксперты «Авито Услуг» и «Авито Рекламы» выяснили планы жителей страны по проведению косметического и капитального ремонта в 2026 г., а также узнали, из каких интернет-источников россияне узнают о подходящих товарах и у

«Авито Реклама» запустила сертификацию по работе с кабинетом трументов рекламного кабинета. Названия и логотипы сертифицированных агентств размещаются на сайте «Авито Рекламы». «Рекламный рынок трансформировался: появились новые площадки и инструменты. Д

«Авито Реклама» и «Ютека» расширили набор аналитических инструментов для фармацевтических брендов «Авито Реклама» и маркетплейс аптечных товаров «Ютека» запустили совместное аналитическое реше

Кабинет «Авито Рекламы» стал доступен индивидуальным предпринимателям жности рекламного кабинета для самостоятельного запуска маркетинговых кампаний. Теперь инструменты «Авито Рекламы» доступны для индивидуальных предпринимателей. Они смогут настраивать и показыв

«Авито Реклама» упростила структуру аккаунтов для агентств в кабинете В кабинете «Авито Рекламы» появилась гибкая структура для работы рекламных агентств. Новая иерархия позволяет удобнее управлять кампаниями сразу нескольких клиентов, а также предоставлять им доступ к настр

«Авито Реклама» представила новый сервис для самостоятельного запуска кампаний «Авито Реклама» представила новый рекламный кабинет для юридических лиц. Это первый сервис, ко

«Авито Работа» и «Авито Реклама»: 64% россиян задумываются об открытии своего дела тов с объявлениями и маркетплейсов для продвижения своего дела», – сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

«Авито Реклама» и «Авито Работа»: более трети жителей России задумываются о смене профессии Аналитики «Авито Работы» и «Авито Реклам»ы провели опрос среди 7,5 тыс. работающих россиян, чтобы узнать, как респонденты относятся к возможностям смены профессии. По результатам исследования, порядка трети опрошенных рас

«Авито Реклама» и ГК «Эркафарм» запустили инструмент для оценки влияния медийной рекламы на продажи вито» повлияла на продажи препаратов в сети аптек «Эркафарм». Об этом CNews сообщили представители «Авито Рекламы». Раньше фармкомпании не могли оценивать количество покупок по итогам медийной

«Авито Недвижимость» и «Авито Реклама»: россияне назвали главные факторы при выборе квартиры в новостройке прошенные узнают из рекламы на классифайдах и маркетплейсах, а также на сайтах и в мобильных приложениях девелоперов. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Специалисты «Авито Недвижимости» и «Авито Рекламы» опросили 10 тыс. совершеннолетних россиян, чтобы узнать об их опыте и планах по покупке жилья в новостройках, основных критериях выбора новой квартиры и источниках информации о п

«Авито Реклама»: большинство россиян используют площадки электронной коммерции для поиска и покупки товаров Эксперты «Авито Рекламы» опросили 10 тыс. россиян, чтобы узнать, какие онлайн-сервисы для поиска товаров наиболее популярны среди аудитории Рунета. Абсолютное большинство респондентов (90%) отметили, что

«Авито Реклама» расширила возможности премиальных медийных инструментов том конкуренции за самую ценную валюту — внимание пользователя», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы». ML-модели платформы учитывают действия, которые пользователи совершают на пло