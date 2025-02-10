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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сорокина Елизавета


10.02.2025 Рекламодатели увеличили инвестиции в медийные кампании на «Авито» в 2024 году 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Сорокина Елизавета и организации, системы, технологии, персоны:

Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 876 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12135 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7120 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10600 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4786 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4775 1
Avito - Авито услуги 57 1
Avito - Авито Реклама 20 1
Кумпель Артем 35 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 108 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4863 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1559 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344674, в очереди разбора - 765570.
Создано именных указателей - 170108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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