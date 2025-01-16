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Avito Авито Реклама



16.01.2025 В мобильном приложении «Авито» появились динамические рекламные блоки 1
18.12.2024 «Авито» купил рекламные сервисы, чтобы запустить собственную рекламную сеть 1
18.12.2024 «Авито» стал новым собственником системы верификации и управления интернет-рекламой AdRiver и платформы Soloway после покупки 100% долей в группе компаний Internest 1
17.12.2024 «МТС AdTech» и «Авито» объявили о партнерстве в области размещения нативной рекламы 1
09.12.2024 «Авито Реклама» расширила возможности премиальных медийных инструментов 2
13.11.2024 Более половины россиян принимают решение о покупке благодаря онлайн-рекламе 2
12.11.2024 «Авито»: более половины россиян совершают импульсивные покупки во время шопинга 1
28.10.2024 В мобильном приложении «Авито» появилась видеореклама 1
07.10.2024 «Авито Реклама» и «Авито Недвижимость» узнали, в каких городах-миллионниках планируют покупать жилье россияне 1
26.09.2024 Эксперты рассказали, как начать бизнес в краткосрочной аренде недвижимости 1
20.09.2024 Курсы программирования стали самым популярным направлением дополнительного образования среди россиян 1
17.09.2024 «Аквариус» купил контрольную долю в производителе игровых компьютеров 1
09.09.2024 Предприниматели смогут настраивать рекламу через «СберТаргет» на «Авито» 1
28.08.2024 В видеоленте «Авито» появились новые форматы рекламы 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Avito и организации, системы, технологии, персоны:

Avito - Internest - Интернест 9 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус Технологии 3 1
Smart Technologies - Aquarius - Nemifist - Немифист 3 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 21 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 12 1
Елизаренко Групп УК 1 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 8
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
Бронирование - Booking 576 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 1
Desktop computer - Системный блок - системник 435 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2327 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 277 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 544 1
Индустрия красоты - Товары для красоты и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 171 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
Avito - Авито услуги 51 3
Avito - Авито недвижимость 19 2
Avito - Internest - ADRiver 25 2
Avito - Internest - Soloway 4 2
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Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 188 1
Avito - Авито Путешествия 20 1
Сбер - СберТаргет 1 1
Avito - Авито авто 36 1
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Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1003 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 3
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 1
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
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