Половина жителей России планирует путешествия на новогодних праздниках

«Авито Путешествия» и «Авито Реклама» провели опрос среди 10 тыс. жителей страны*, чтобы узнать о планах на поездки по стране в начале января. Отправится в путешествие половина респондентов (51%), а средний бюджет на поездку составляет около 55 тыс. руб. на человека. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным опроса, 51% респондентов выразили желание сменить обстановку. Из них 13% уже выбрали локацию внутри страны для зимнего путешествия, 15% определяются между несколькими вариантами, а 22% хотят уехать, но пока не начали подготовку. Меньше половины опрошенных жителей России (48%) не планирует поездки на новогодних праздниках.

Самый популярный вариант среди опрошенных — поездка к родственникам или друзьям, так ответили 54% респондентов. Провести время за городом или на даче собираются 38% участников опроса, а четверть (25%) предпочитают отдых в санатории или спа-центре. Горнолыжные курорты привлекают 16% респондентов.

Среди тех, кто не принял окончательного решения о поездке, наиболее значимым фактором остается бюджет: его отметили 56% участников опроса. На погодные условия в предполагаемом месте отдыха обращают внимание 41% респондентов, а на стоимость и наличие свободных билетов — 39%.

Главная причина путешествий в новогодние праздники — желание сменить обстановку, так ответили 52% опрошенных. Для 49% важно провести время с семьей, партнером или друзьями, а для 46% — это возможность морально восстановиться. Изучение новой локации как основную причину поездки назвали 29% респондентов возможность заняться активными видами спорта и избегание праздничной суеты дома — еще по 12%. Выгодное предложение как повод отправиться в поездку указали 8% опрошенных, подходящую компанию — 6%.

Самый распространенный бюджет на новогоднюю поездку — до 30 тыс. руб. на человека, об этом сообщили 43% участников опроса. Еще 22% готовы потратить 30-60 тыс. руб., 13% планируют расходы в диапазоне от 60-100 тыс. руб. На бюджет от 100 до 150 тыс. руб. ориентируются 6% опрошенных, от 150 до 250 тыс. руб. — 4%, более 250 тыс. руб. — 3%. Средний бюджет составляет 55,2 тыс. руб.

На решение отправиться в поездку чаще всего влияют подходящие погодные условия (43%). Другими значимыми факторами являются: скидки на проживание (26%), «горящие» путевки (23%) и скидки на авиа и ж/д билеты (21%). Возможность заранее забронировать проживание по фиксированной цене и наличие личного транспорта упомянули по 19% респондентов. Кэшбэк и бонусные программы выделили 17%, а гибкие условия отмены и специальные предложения на туры привлекают по 12% аудитории.

О выгодных предложениях для новогодних поездок люди чаще всего узнают от друзей или знакомых — об этом рассказали 44% респондентов. Самым популярным источником в интернете является реклама на сайтах с объявлениями и на маркетплейсах — с ее помощью 28% респондентов находят подходящие варианты туров. Реклама на ТВ влияет на выбор 16% опрошенных, а на видеоплатформах — 15%.

«Исследование показывает, что роль рекламы в планировании путешествий растет. Почти треть участников опроса находят выгодные варианты поездок именно через рекламу на площадках электронной коммерции. Наша задача — помочь брендам вовремя встретиться с заинтересованными в путешествии пользователями. За счет технологий «Авито» пользователи площадки видят подходящие варианты, а бизнес получает мотивированный к сделке трафик», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

«Путешествия на Новый год и зимние каникулы дарят особые воспоминания и задают позитивный настрой на весь год. Люди стремятся сменить обстановку, провести время с близкими или друзьями, набраться сил. Современные путешественники выбирают все, от активного отдыха на горнолыжных курортах до прогулок по старинным городам. Это разнообразие показывает, что желание обновления и новых впечатлений остается важным в праздничный сезон», — сказала Владислава Сакина, коммерческий директор «Авито Путешествий».

По данным «Авито Путешествий», в среднем по стране на новогодние праздники (31 декабря 2025 – 10 января 2026) пользователи забронировали на 17,5% больше посуточных квартир и на 57% больше загородных домов, чем в прошлом году.

Самыми популярными регионами на новогодние праздники по количеству бронирований квартир стали Московская и Ленинградская области, а также в Краснодарский край, Татарстан и Ставропольский край. При этом наиболее высокая динамика относительно 2024 г. отмечалась в Рязанской области (в 2,4 раза), Ульяновской области (+68%), Марий Эл (+66%), Смоленской (+65,5%) и Волгоградской (+62,5%) областях.

Загородные объекты пользователи чаще бронируют в Карелии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Ярославской области и Адыгее. Положительная динамика спроса на аренду загородных объектов наблюдалась в Рязанской (в 3,8 раза), Свердловской (в 2,4 раза), Костромской (в 2,2 раза) областях, Крыму и Тульской области (в два раза в обоих регионах).



