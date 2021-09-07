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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ЮФО - Адыгея Республика


07.09.2021 Lenovo предоставила решение для ИТ-инфраструктуры сети аптек «Здоровье» 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
31.08.2021 Как растущие компании решают проблему увеличения объема данных: опыт сети аптек «Здоровье» 1
19.07.2021 «Ростелеком» построил цифровую инфраструктуру для Марченковской ветроэлектростанции 1
22.06.2021 «Мегафон» обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон» 1
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 3
24.05.2021 ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки 1
19.05.2021 Tele2 рассказала, куда ездили абоненты на майские праздники 1
27.04.2021 «Эдит про» займется развитием системы учета передачи электроэнергии для компании «Россети Кубань» 1
15.04.2021 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5 1
08.04.2021 МТС инвестирует в цифровую инфраструктуру Адыгеи 500 млн рублей 6
18.03.2021 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 1
01.03.2021 Исследование: как изменилось использование онлайн инструментов в школьном образовании в 2020-2021 году 1
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 1
24.11.2020 В России готов к производству электромобиль размером с «Оку» по цене Renault. Он выйдет в 2021 году 1
10.11.2020 В России разработан премиальный электромобиль, способный конкурировать с Tesla. Цена 1
27.10.2020 «Ростелеком» на Юге подключил очередные социально значимые объекты 1
19.08.2020 Центр подготовки руководителей цифровой трансформации представил обновленную программу для госслужащих из регионов 2
22.06.2020 Ростех оборудует ситуационный центр губернатора Саратовской области 1
20.05.2020 «Ростелеком» охватил оптическими сетями 17 населенных пунктов в Адыгее 2
25.03.2020 «Яндекс.лицей» могут открыть во всех регионах до конца 2020 года 1
07.02.2020 «Ростелеком» будет развивать детский технопарк «Кванториум» в Адыгее 2
30.01.2020 «Росэлектроника» спроектировала «цифровое правительство» для Саратовской области и Адыгеи 2
15.01.2020 Оборот Wildberries вырос на 88% до 223,5 млрд рублей в 2019 году 1
24.10.2019 Цифровое здравоохранение заставило регионы увеличить ИТ-расходы 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 1
29.07.2019 «Ростелеком» построит новую инфраструктуру связи для реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» в Адыгее 2
11.06.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2019 г. 1
29.03.2019 Maps.me выяснил, какие регионы России интересовали иностранцев зимой 2
27.02.2019 Бесплатный Wi-Fi до конца года будет доступен на 218 вокзалах РФ 1
29.01.2019 МТС выводит на рынок конвергентные решения со «Спутниковым ТВ» 1
17.01.2019 В России арестован хакер, укравший миллионы с банковских карт 1
24.12.2018 «Ростелеком» подключил к интернету более 300 медучреждений Кубани и Адыгеи 1
05.12.2018 В ЕСИА зарегистрировано более половины населения России 1
07.11.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2018 г. 8
18.10.2018 «Айди – технологии управления» автоматизировала систему техобслуживания и ремонтов в «Кубаньэнерго» 1
04.10.2018 «Мегафон» включил LTE в малых городах, станицах и поселках Краснодарского края 1
07.08.2018 В «Tele2 Москва» сменился технический директор 1
20.07.2018 «Тинькофф мобайл» приходит в регионы России 2
17.07.2018 Tele2 запустил высокоскоростной 4G-интернет в Туве 1

Публикаций - 246, упоминаний - 346

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 44
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 36
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 24
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 197 12
МегаФон Кавказский филиал 192 12
Скай Линк - Skylink 548 8
Ростелеком - Краснодарский филиал 25 7
Nokia Networks 54 6
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Nokia Corporation 2546 5
Ericsson 899 5
Вайнах Телеком 42 4
3934 4
Электросвязь 21 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Navitel - Навител Навигатор 255 3
Lenovo Group 1667 3
Facebook 3796 3
Cisco Systems 2158 3
Yandex - Яндекс 4129 3
Qtech - Кьютэк 96 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 575 3
Eltex - Элтекс 71 2
Ростелеком Связьинвест 773 2
HTC Corporation 1212 2
Золотая Корона 282 2
Sony 2588 2
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 2
DMTel - ДМТЕЛ-Сервис 8 2
Сумма Телеком - Sumtel 75 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Apple Inc - Эппл Рус 7861 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 2
Paragon Software Group - PSG 186 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 2
Yota - Скартел 623 2
Ростелеком ЦентрТелеком 219 1
Abbyy 815 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 5
Почта России ПАО 1586 5
УЭК - Универсальная электронная карта 512 5
Газпром ПАО 538 4
РЖД - Российские железные дороги 1093 2
ВТБ Банк Москвы 379 2
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 2
ВТБ24 587 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 35 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 2
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 6 2
Русский стандарт Банк 307 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 2
Открытие Арена - стадион 17 1
Новосибирский метрополитен 7 1
Метрополис ТРК 29 1
Золотой Вавилон ТРЦ 7 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
АТАК - сеть магазинов 15 1
МосКино - сеть кинотеатров 5 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 1
Росатом НоваВинд - NovaWind 4 1
Мособлбанк 17 1
Абрау-Дюрсо 9 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Wildberries 128 1
ТНК-ВР Холдинг 155 1
Банк Оранжевый 25 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 9 1
МБА-Москва Банк 7 1
Iberica 1 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 1
Hilton Hotels & Resorts 9 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 10 1
Магнолия - сеть супермаркетов 12 1
РЕСО-Гарантия 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 23
Правительство РФ 2226 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 11
Президент Российской Федерации 1447 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 5
Администрация Смоленской области 19 5
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея 5 5
Правительство Самарской области 48 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 4
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 4
Правительство Москвы 660 4
Кабинет Министров Республики Адыгея - Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея 4 3
Администрация Ленинградской области 13 3
Правительство Республики Башкортостан 17 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 521 3
Правительство Сахалинской области 19 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 3
Правительство Чувашской Республики 15 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 207 3
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 3
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 48 3
Правительство Пермского края 15 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 2
Правительство Республики Коми 19 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 61
3G - Стандарт мобильной связи 3835 43
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 15
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 12
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 10
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 9
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 6
Безопасный город 348 5
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 341 5
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 5
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 696 4
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 3
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1259 2
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UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 2
ЦОВ - Центр обработки вызовов 104 2
Сервер - Серверные платформы 179 2
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Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 7
Facebook Instagram - Инстаграм 569 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 3
Google YouTube - Видеохостинг 1833 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 3
VK - Mail.ru Maps.me 45 2
ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль 10 2
Ардерия ТС2 - электромобиль 2 2
Кейсистемс WEB-Торги-КС 4 2
ZETTA - City Modul 1 - электромобиль 5 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
WhatsApp Messenger 654 2
VK - Mail.ru Одноклассники 864 2
Tesla Model S 59 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 2
Росэнергоатом ЦОД Калининский 25 2
Tesla Model 3 20 2
Monarch - Монарх - электромобиль 10 2
Pokémon Go 45 2
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 27 2
Avaya Call Management System - Avaya CMS 18 1
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 1
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 1 1
МТС Big Data 11 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров 4 1
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 1
ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система 27 1
Яндекс.Репетитор 4 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 1
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
Microsoft Windows Server 2003 160 1
Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 6 1
Microsoft Windows Embedded 81 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 1
Яндекс - Я Учитель - онлайн-тестирование 7 1
Обращения граждан 37 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
Орловский Виктор 229 24
Артемьев Денис 14 12
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Собянин Сергей 211 2
Криевс Ритварс 15 2
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Волк Ирина 10 2
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Валуева Наталья 1 1
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Шехтерман Игорь 12 1
Малышев Игорь 13 1
Остатюк Игорь 6 1
Кнышев Сергей 7 1
Суслов Сергей 3 1
Ситников Сергей 52 1
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Уваров Сергей 5 1
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Бессонов Сергей 17 1
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Зарубин Юрий 4 1
Курашев Дмитрий 33 1
Юрченко Евгений 75 1
Чимиричкина Мария 30 1
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Россия - СФО - Ленинградская область 1200 56
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Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 286 46
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SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Россети Цифровая трансформация 2030 3 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 34 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 90 1
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