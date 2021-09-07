Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЮФО
Адыгея Республика
Публикаций - 246, упоминаний - 346
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 24
|Артемьев Денис 14 12
|Черкашин Александр 7 7
|Никифоров Николай 1126 6
|Попов Алексей 319 4
|Ласкавый Сергей 17 4
|Щеголев Игорь 676 3
|Поляков Сергей 60 3
|Путин Владимир 1840 3
|Собянин Сергей 211 2
|Криевс Ритварс 15 2
|Щуровский Денис 5 2
|Пулинец Сергей 10 2
|Волк Ирина 10 2
|Покровский Иван 48 1
|Бугров Алексей 9 1
|Соболева Наталья 5 1
|Валуева Наталья 1 1
|Сивцев Илья 13 1
|Шехтерман Игорь 12 1
|Малышев Игорь 13 1
|Остатюк Игорь 6 1
|Кнышев Сергей 7 1
|Суслов Сергей 3 1
|Ситников Сергей 52 1
|Шубин Сергей 25 1
|Уваров Сергей 5 1
|Мордасов Сергей 12 1
|Бессонов Сергей 17 1
|Юшков Евгений 1 1
|Студитских Виталий 16 1
|Зарубин Юрий 4 1
|Курашев Дмитрий 33 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Сивакозов Александр 7 1
|Вершинин Александр 4 1
|Дудин Алексей 6 1
|Шипулин Александр 29 1
|Ткачук Лариса 44 1
|CNews Analytics 2006 4
|IDC - International Data Corporation 2797 1
|Автостат 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786433, в очереди разбора - 690109.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786433, в очереди разбора - 690109.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru