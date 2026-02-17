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Россия - ЮФО - Адыгея Республика

СОБЫТИЯ


17.02.2026 «МегаФон» повысил качество мобильной связи в районах Адыгеи

Жители населённых пунктов Республики Адыгея теперь могут до 20% быстрее пользоваться цифровыми сервисами. В регионе зав
29.01.2026 T2 обеспечил связью и мобильным интернетом 34 населенных пункта Краснодарского края и Адыгеи

х пунктах, T2 формирует устойчивую цифровую основу для повсеместного развития Краснодарского края и Республики Адыгея. Современная мобильная связь и высокоскоростной интернет становятся частью

01.10.2025 «МегаФон» расширил сеть в природных локациях Адыгеи

ритяжения района: территории близ Кавказского биосферного заповедника, локации с живописными водопадами и термальными источниками», — сказал Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Абоненты уже оценили улучшения. Только за это лето здесь скачали 845 тыс. ГБ трафика. Для сравнения, такого объёма хватит, чтобы отправить более 7,5 млн фотографий с красотам
26.06.2025 Т2 внедрила технологию VoWiFi в Краснодарском крае и Адыгее

обильной связи, запустил технологию Voice over Wi‑Fi на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи. Опция позволяет совершать и принимать голосовые звонки по сети Wi-Fi там, где мобильн
10.04.2025 «МегаФон» модернизировал сеть в столице Адыгеи

ожанам без проблем общаться с друзьями и родными по видеосвязи, работать удаленно, вести блоги и транслировать контент в режиме реального времени», — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.
06.03.2025 Т2 и Республика Адыгея договорились о сотрудничестве в цифровизации региона

«Адыгея – T2», российский оператор мобильной связи, и Республика Адыгея подписали долгосрочное соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг с
05.12.2024 РЦИС и Республика Адыгея заключили соглашение о сотрудничестве

е более заметной и весомой с точки зрения экономической статистики. Предпринимательскому сообществу Адыгеи предлагаются также образовательные и просветительские программы, которые РЦИС организу
15.11.2024 Интернет в глубинке: как используют 4G в селах и хуторах Кубани и Адыгеи

уг, а также цифровые привычки жителей 123 малых населенных пунктов Краснодарского края и Республики Адыгеи, где мобильная связь появилась в рамках проекта по устранению цифрового неравенства (У
23.10.2024 Клиенты Т2 в Краснодарском крае и Адыгее получили доступ к VoLTE

вил более 40% от всего «голоса» в регионах. Сервис доступен всем клиентам Т2 в Краснодарском крае и Адыгее, чьи устройства поддерживают VoLTE, и имеет ряд преимуществ: моментальное соединение с
15.10.2024 Площадь покрытия сети T2 в Краснодарском крае и Республике Адыгее увеличилась на 5 тыс. квадратных километров

наша компания планирует запустить еще 19 базовых станций в отдаленных районах Краснодарского края и Адыгеи, что позволит ускорить приход интернет-технологий в глубинку и улучшить качество жизни
23.05.2024 «Базальт СПО» заключила соглашение о сотрудничестве с Минцифры Республики Адыгея

«Базальт СПО» и Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители
14.04.2023 Республика Адыгея подписала соглашение с ГК «Астра»

Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея и ГК «Астра» подписали соглашение о сотрудничестве для эффективной реализац
15.12.2022 «Мегафон» ускорил мобильный интернет в горах Адыгеи

я памятник культуры Лагонакского нагорья, его возраст — около четырех тысяч лет. «Природные красоты Адыгеи притягивают путешественников не только из ближайших регионов, отдохнуть от городской с
29.08.2022 «Ростелеком» обеспечил цифровую связь для проведения впервые в истории онлайн-трансляции фестиваля адыгейского сыра

тернет-трансляции фестиваля адыгейского сыра, которая впервые состоялась в рамках традиционного для Республики Адыгея праздника. Телеком-специалисты проложили оптический кабель пропускной спосо
04.07.2022 НИУ ВШЭ и АГУ договорились о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта

, и мы заинтересованы в дальнейшем совершенствовании этой деятельности», — отметил на встрече глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Соглашение подразумевает, что АГУ станет соорганизатором На
08.04.2021 МТС инвестирует в цифровую инфраструктуру Адыгеи 500 млн рублей

МТС и правительство Республики Адыгея объявили о стратегическом партнерстве для реализации проектов, направленных
22.12.2020 Huawei развернет сеть Wi-Fi 6 на базе Парка науки и инноваций Адыгейского госуниверситета

ексных проблем АГУ, лаборатории регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея», а также офисы индустриальных партнеров университета. В Парке науки и инноваций регул
20.05.2020 «Ростелеком» охватил оптическими сетями 17 населенных пунктов в Адыгее

леком» с начала 2020 г. обеспечил оптической инфраструктурой 17 сел, поселков и аулов на территории республики Адыгея. Наиболее масштабные работы были проведены в селе Вольном Кошехабльского ра
07.02.2020 «Ростелеком» будет развивать детский технопарк «Кванториум» в Адыгее

мпании Сергей Поляков и исполняющая обязанности директора «Центра дополнительного образования детей Республики Адыгея» Наталья Валуева. Согласно договоренностям, специалисты компании будут прин
30.01.2020 «Росэлектроника» спроектировала «цифровое правительство» для Саратовской области и Адыгеи

ктроника» госкорпорации «Ростех» разработал проекты ситуационных центров глав Саратовской области и Республики Адыгея, которые станут основой «цифрового правительства». Они будут автоматически

29.07.2019 «Ростелеком» построит новую инфраструктуру связи для реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» в Адыгее

рует до конца 2021 г. подключить к интернету 239 объектов социальной сферы в 145 населенных пунктах Адыгеи. Компания определена поставщиком услуг для реализации проекта в республике по итогам к
24.12.2018 «Ростелеком» подключил к интернету более 300 медучреждений Кубани и Адыгеи

«Ростелеком» обеспечил современной интернет-связью 321 медицинскую организацию на территории Кубани и Адыгеи. Для реализации проекта специалисты компании проложили более 1500 км волоконно-оптического кабеля к лечебно-профилактическим учреждениям в 26 районах и 6 городах края, а также в 3 района
16.02.2018 «Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с Республикой Адыгея

современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Соглашение скреплено подписями главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова и президента «Ростелекома» Михаила Осеевского.Документ пре
25.10.2017 На ЭларСКАН А2-300 оцифруют гербарный фонд Адыгейского госуниверситета

ния ЭларСКАН А2-300 в Адыгейский государственный университет (АГУ). На новом оборудовании специалисты факультета естествознания будут переводить в электронный вид гербарные образцы. В гербарном фонде Адыгейского государственного университета хранится около 17 тыс. образцов, не считая дубликатов. Оцифровка гербария позволит большему количеству исследователей работать с ним, а также иметь стр
20.04.2017 Арестован хакер, воровавший деньги у рядовых граждан через «Мобильный банк»

Инцидент в АдыгееПолиция Адыгеи задержала подозреваемого по делу о хищении денег с банковских карт. По версии следстви
26.01.2017 «Ростелеком» подключает по оптике первых жителей малоэтажных домов в республике Адыгея

ive Optical Network) вместе с современными телеком-услугами теперь доступна жителям пос. Родниковый республики Адыгея. В конце января компания приступила к подключению первых абонентов. В целом
31.05.2016 «Ростелеком» построил телеком-инфраструктуру спортивного комплекса «Оштен» в Республике Адыгея

«Ростелеком» построил телекоммуникационную инфраструктуру и поддержал церемонию торжественного открытия крупнейшего в Республике Адыгея спортивного комплекса «Оштен». Специалисты компании проложили «последнюю милю» волоконно-оптического кабеля к зданию центра и создали мультимедийно-мультисервисную сеть, чтобы
31.05.2016 Национальный архив Республики Адыгея начинает оцифровку

В Национальном архиве Республики Адыгея приступают к оцифровке документов: корпорация «Элар» поставила в учреждение
15.02.2016 «Ростелеком» обеспечил детей на Кубани и в Адыгее возможностью дистанционного обучения

010 г., обеспечивает широкополосный доступ в интернет в целях образования. Так, на сегодняшний день оператор организовал 442 точки подключения более чем в 150 населенных пунктах Краснодарского края и республики Адыгея, включая отдаленные поселки и аулы. В 2016 г. планируется организовать дополнительно еще 40 точек подключения на территории Кубани. Дети, которые не могут ходить в обычную шко
16.12.2015 «Ростелеком» обеспечил широкополосный доступ в интернет для 30 тыс. домохозяйств в республике Адыгея

екущем году «Ростелеком» подключил по технологии ЕТТН («оптика в дом») свыше 400 домов в республике Адыгея, в том числе, 221 дом в Майкопе, что позволило обеспечить широкополосный доступ в Глоб
01.09.2015 МТС улучшил мобильный интернет в горах Адыгеи

том CNews сообщили в МТС. По данным оператора, установка оборудования позволила в поселке Гузерипль республики Адыгея повысить качество и скорость мобильного интернета сети 3G в три раза. Проек
04.08.2015 МТС обеспечила услугами связи все структуры МЧС Адыгеи

связи МТС ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Адыгея». Таким образом, МТС стала основным поставщиком услуг связи для всех структур МЧС в ре
17.07.2015 «Ростелеком» с начала года подключил по «оптике» свыше 1000 домов Кубани и Адыгеи

«Ростелеком» продолжает развивать сеть широкополосного доступа в интернет по технологии ETTH («оптика в дом») в Краснодарском крае и Республике Адыгея. За первое полугодие 2015 г. по волоконно-оптическим линиям связи подключены свыше 1000 многоквартирных домов. Таким образом, еще около 75 тыс. семей получили доступ к высокот
02.07.2015 Tele2 запустил сеть 3G в Краснодарском крае и республике Адыгее

ной связи, объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 3G в Краснодарском крае и республике Адыгее. Как сообщили CNews в Tele2, со 2 июля абоненты компании смогут пользоваться скоростны
29.06.2015 «Ростелеком» в 2015 г. подключил по «оптике» 109 многоквартирных домов в республике Адыгея

стью до 100 Мбит/сек. Компания планирует провести «оптику» ко всем многоэтажным жилым домам столицы Адыгеи. Уже сегодня количество абонентов широкополосного доступа в интернет от «Ростелекома»

21.04.2015 «Лета Инжиниринг» внедрила электронную очередь в Межрайонной инспекции ФНС России №3 по Республике Адыгея

едрении электронной системы управления очередью в Межрайонной инспекции ФНС России №3 по Республике Адыгея. ФНС требовалось решение по управлению клиентопотоком, построенное на основе отечестве
25.02.2015 С начала года «Ростелеком» охватил «оптикой» 54 многоквартирных дома в столице Адыгеи

С начала 2015 г. «Ростелеком» охватил «оптикой» 54 многоквартирных дома в столице Адыгеи городе Майкопе. Об этом сообщил заместитель директора Краснодарского филиала «Ростелек
02.02.2015 «Ростелеком» подключил по «оптике» свыше 1200 многоквартирных домов на Кубани и в Адыгее

«Ростелеком» продолжает активно развивать сеть широкополосного доступа в интернет по технологии ETTH («оптика в дом») в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Только за 2014 г. по волоконно-оптическим линиям связи подключены более 1200 многоквартирных домов, а это означает что около 84 тыс. семей получили возможность пользоваться в
02.02.2015 «Ростелеком» реализует проект «Безопасный город» в Адыгее

меет важнейшее значение для нашего региона, ему уделяется большое внимание со стороны Правительства Республики Адыгея и руководства Администрации города Майкопа. Внедрение АПК поможет правоохра
16.09.2014 «Ростелеком» внедрил в Адыгее систему «Электронный детский сад»

«Ростелеком» совместно с Министерством образования и науки Республики Адыгея завершил разработку и внедрение региональной автоматизированной информацион

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МегаФон 10742 100
Ростелеком 10948 57
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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 49
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 37
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 21
МТС - Кубань GSM 118 21
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 17
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 15
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 13
Yandex - Яндекс 9216 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 9
9594 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 7
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 5
Электросвязь 268 5
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Сотовая связь Удмуртии - Удмуртские сотовые сети 27 5
МТС - Донтелеком 18 5
Lenovo Group 2446 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Вайнах Телеком 50 4
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 4
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 4
МегаФон - Мобиком 230 4
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 4
Cisco Systems 5372 4
Huawei 4676 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 4
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 34 3
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 3
Telecom Design 24 3
ВымпелКом - Билайн Южный регион 19 3
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 63 3
Евразия Телеком - Телеком Евразия 18 3
Samsung Electronics 11064 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 10
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Почта России ПАО 2370 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Газпром ПАО 1493 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
Абрау-Дюрсо 24 4
Россети Кубань - Кубаньэнерго 27 4
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ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 4
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 10 3
Сбер - Сбербанк Юго-Западный банк 11 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 69
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 57
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 55
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 47
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 46
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 43
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 39
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 30
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 28
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 26
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 24
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 24
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 24
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 23
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 22
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 21
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 21
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 20
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 20
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 19
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 19
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 17
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 887 17
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1154 17
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 15
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 15
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 15
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 15
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 39
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 10
Microsoft Windows 2000 8678 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 8
Avito - Авито Путешествия 60 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
Apple iOS 8583 5
Apple iPhone 6 4861 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 4
МТС Big Data 324 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 4
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 4
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 4
Google Android 15243 4
Linux OS 11533 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Tesla Model 3 52 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 3
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE - Tele2 VoLTE 25 3
ZETTA - City Modul 1 - электромобиль 9 3
ГАЗ Группа - ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 3
Ардерия ТС2 - электромобиль 3 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 3
Архивный фонд РФ 115 3
Monarch - Монарх - электромобиль 30 3
Lenovo Storage - Lenovo ThinkSystem DE - SAN-массив - серия СХД 18 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 3
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 3
Ростелеком - MVNO 6 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Microsoft Windows 16882 3
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 3
Холодов Андрей 55 52
Орловский Виктор 408 27
Артемьев Денис 14 12
Черкашин Александр 8 7
Яковлева Елена 20 7
Путин Владимир 3454 7
Чернышенко Дмитрий 581 6
Никифоров Николай 1138 6
Шу Заурбек 5 5
Поляков Сергей 75 5
Попов Алексей 339 4
Ласкавый Сергей 23 4
Кондраков Денис 11 4
Мотлях Константин 29 4
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Пулинец Сергей 11 2
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Щуровский Денис 8 2
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Косарева Ирина 3 2
Яськин Сергей 73 2
Кичко Дмитрий 69 2
Мишустин Михаил 787 2
Шадаев Максут 1210 2
Собянин Сергей 538 2
Галактионова Инесса 120 2
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 297
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 186
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 133
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 129
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Россия - УФО - Свердловская область 1951 68
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 66
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Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 106 59
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 59
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Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 45
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 66
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 66
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 65
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 61
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 35
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 33
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 31
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 23
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 21
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Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 1
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УРТК - Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова 4 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
РГУ - Ростовский государственный университет 8 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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Наука

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