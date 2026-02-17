Россия - ЮФО - Адыгея Республика

«МегаФон» повысил качество мобильной связи в районах Адыгеи Жители населённых пунктов Республики Адыгея теперь могут до 20% быстрее пользоваться цифровыми сервисами. В регионе зав

T2 обеспечил связью и мобильным интернетом 34 населенных пункта Краснодарского края и Адыгеи х пунктах, T2 формирует устойчивую цифровую основу для повсеместного развития Краснодарского края и Республики Адыгея. Современная мобильная связь и высокоскоростной интернет становятся частью

«МегаФон» расширил сеть в природных локациях Адыгеи ритяжения района: территории близ Кавказского биосферного заповедника, локации с живописными водопадами и термальными источниками», — сказал Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Абоненты уже оценили улучшения. Только за это лето здесь скачали 845 тыс. ГБ трафика. Для сравнения, такого объёма хватит, чтобы отправить более 7,5 млн фотографий с красотам

Т2 внедрила технологию VoWiFi в Краснодарском крае и Адыгее обильной связи, запустил технологию Voice over Wi‑Fi на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи. Опция позволяет совершать и принимать голосовые звонки по сети Wi-Fi там, где мобильн

«МегаФон» модернизировал сеть в столице Адыгеи ожанам без проблем общаться с друзьями и родными по видеосвязи, работать удаленно, вести блоги и транслировать контент в режиме реального времени», — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Т2 и Республика Адыгея договорились о сотрудничестве в цифровизации региона «Адыгея – T2», российский оператор мобильной связи, и Республика Адыгея подписали долгосрочное соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг с

РЦИС и Республика Адыгея заключили соглашение о сотрудничестве е более заметной и весомой с точки зрения экономической статистики. Предпринимательскому сообществу Адыгеи предлагаются также образовательные и просветительские программы, которые РЦИС организу

Интернет в глубинке: как используют 4G в селах и хуторах Кубани и Адыгеи уг, а также цифровые привычки жителей 123 малых населенных пунктов Краснодарского края и Республики Адыгеи, где мобильная связь появилась в рамках проекта по устранению цифрового неравенства (У

Клиенты Т2 в Краснодарском крае и Адыгее получили доступ к VoLTE вил более 40% от всего «голоса» в регионах. Сервис доступен всем клиентам Т2 в Краснодарском крае и Адыгее, чьи устройства поддерживают VoLTE, и имеет ряд преимуществ: моментальное соединение с

Площадь покрытия сети T2 в Краснодарском крае и Республике Адыгее увеличилась на 5 тыс. квадратных километров наша компания планирует запустить еще 19 базовых станций в отдаленных районах Краснодарского края и Адыгеи, что позволит ускорить приход интернет-технологий в глубинку и улучшить качество жизни

«Базальт СПО» заключила соглашение о сотрудничестве с Минцифры Республики Адыгея «Базальт СПО» и Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители

Республика Адыгея подписала соглашение с ГК «Астра» Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея и ГК «Астра» подписали соглашение о сотрудничестве для эффективной реализац

«Мегафон» ускорил мобильный интернет в горах Адыгеи я памятник культуры Лагонакского нагорья, его возраст — около четырех тысяч лет. «Природные красоты Адыгеи притягивают путешественников не только из ближайших регионов, отдохнуть от городской с

«Ростелеком» обеспечил цифровую связь для проведения впервые в истории онлайн-трансляции фестиваля адыгейского сыра тернет-трансляции фестиваля адыгейского сыра, которая впервые состоялась в рамках традиционного для Республики Адыгея праздника. Телеком-специалисты проложили оптический кабель пропускной спосо

НИУ ВШЭ и АГУ договорились о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта , и мы заинтересованы в дальнейшем совершенствовании этой деятельности», — отметил на встрече глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Соглашение подразумевает, что АГУ станет соорганизатором На

МТС инвестирует в цифровую инфраструктуру Адыгеи 500 млн рублей МТС и правительство Республики Адыгея объявили о стратегическом партнерстве для реализации проектов, направленных

Huawei развернет сеть Wi-Fi 6 на базе Парка науки и инноваций Адыгейского госуниверситета ексных проблем АГУ, лаборатории регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея», а также офисы индустриальных партнеров университета. В Парке науки и инноваций регул

«Ростелеком» охватил оптическими сетями 17 населенных пунктов в Адыгее леком» с начала 2020 г. обеспечил оптической инфраструктурой 17 сел, поселков и аулов на территории республики Адыгея. Наиболее масштабные работы были проведены в селе Вольном Кошехабльского ра

«Ростелеком» будет развивать детский технопарк «Кванториум» в Адыгее мпании Сергей Поляков и исполняющая обязанности директора «Центра дополнительного образования детей Республики Адыгея» Наталья Валуева. Согласно договоренностям, специалисты компании будут прин

«Росэлектроника» спроектировала «цифровое правительство» для Саратовской области и Адыгеи ктроника» госкорпорации «Ростех» разработал проекты ситуационных центров глав Саратовской области и Республики Адыгея, которые станут основой «цифрового правительства». Они будут автоматически

«Ростелеком» построит новую инфраструктуру связи для реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» в Адыгее рует до конца 2021 г. подключить к интернету 239 объектов социальной сферы в 145 населенных пунктах Адыгеи. Компания определена поставщиком услуг для реализации проекта в республике по итогам к

«Ростелеком» подключил к интернету более 300 медучреждений Кубани и Адыгеи «Ростелеком» обеспечил современной интернет-связью 321 медицинскую организацию на территории Кубани и Адыгеи. Для реализации проекта специалисты компании проложили более 1500 км волоконно-оптического кабеля к лечебно-профилактическим учреждениям в 26 районах и 6 городах края, а также в 3 района

«Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с Республикой Адыгея современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Соглашение скреплено подписями главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова и президента «Ростелекома» Михаила Осеевского.Документ пре

На ЭларСКАН А2-300 оцифруют гербарный фонд Адыгейского госуниверситета ния ЭларСКАН А2-300 в Адыгейский государственный университет (АГУ). На новом оборудовании специалисты факультета естествознания будут переводить в электронный вид гербарные образцы. В гербарном фонде Адыгейского государственного университета хранится около 17 тыс. образцов, не считая дубликатов. Оцифровка гербария позволит большему количеству исследователей работать с ним, а также иметь стр

Арестован хакер, воровавший деньги у рядовых граждан через «Мобильный банк» Инцидент в АдыгееПолиция Адыгеи задержала подозреваемого по делу о хищении денег с банковских карт. По версии следстви

«Ростелеком» подключает по оптике первых жителей малоэтажных домов в республике Адыгея ive Optical Network) вместе с современными телеком-услугами теперь доступна жителям пос. Родниковый республики Адыгея. В конце января компания приступила к подключению первых абонентов. В целом

«Ростелеком» построил телеком-инфраструктуру спортивного комплекса «Оштен» в Республике Адыгея «Ростелеком» построил телекоммуникационную инфраструктуру и поддержал церемонию торжественного открытия крупнейшего в Республике Адыгея спортивного комплекса «Оштен». Специалисты компании проложили «последнюю милю» волоконно-оптического кабеля к зданию центра и создали мультимедийно-мультисервисную сеть, чтобы

Национальный архив Республики Адыгея начинает оцифровку В Национальном архиве Республики Адыгея приступают к оцифровке документов: корпорация «Элар» поставила в учреждение

«Ростелеком» обеспечил детей на Кубани и в Адыгее возможностью дистанционного обучения 010 г., обеспечивает широкополосный доступ в интернет в целях образования. Так, на сегодняшний день оператор организовал 442 точки подключения более чем в 150 населенных пунктах Краснодарского края и республики Адыгея, включая отдаленные поселки и аулы. В 2016 г. планируется организовать дополнительно еще 40 точек подключения на территории Кубани. Дети, которые не могут ходить в обычную шко

«Ростелеком» обеспечил широкополосный доступ в интернет для 30 тыс. домохозяйств в республике Адыгея екущем году «Ростелеком» подключил по технологии ЕТТН («оптика в дом») свыше 400 домов в республике Адыгея, в том числе, 221 дом в Майкопе, что позволило обеспечить широкополосный доступ в Глоб

МТС улучшил мобильный интернет в горах Адыгеи том CNews сообщили в МТС. По данным оператора, установка оборудования позволила в поселке Гузерипль республики Адыгея повысить качество и скорость мобильного интернета сети 3G в три раза. Проек

МТС обеспечила услугами связи все структуры МЧС Адыгеи связи МТС ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Адыгея». Таким образом, МТС стала основным поставщиком услуг связи для всех структур МЧС в ре

«Ростелеком» с начала года подключил по «оптике» свыше 1000 домов Кубани и Адыгеи «Ростелеком» продолжает развивать сеть широкополосного доступа в интернет по технологии ETTH («оптика в дом») в Краснодарском крае и Республике Адыгея. За первое полугодие 2015 г. по волоконно-оптическим линиям связи подключены свыше 1000 многоквартирных домов. Таким образом, еще около 75 тыс. семей получили доступ к высокот

Tele2 запустил сеть 3G в Краснодарском крае и республике Адыгее ной связи, объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 3G в Краснодарском крае и республике Адыгее. Как сообщили CNews в Tele2, со 2 июля абоненты компании смогут пользоваться скоростны

«Ростелеком» в 2015 г. подключил по «оптике» 109 многоквартирных домов в республике Адыгея стью до 100 Мбит/сек. Компания планирует провести «оптику» ко всем многоэтажным жилым домам столицы Адыгеи. Уже сегодня количество абонентов широкополосного доступа в интернет от «Ростелекома»

«Лета Инжиниринг» внедрила электронную очередь в Межрайонной инспекции ФНС России №3 по Республике Адыгея едрении электронной системы управления очередью в Межрайонной инспекции ФНС России №3 по Республике Адыгея. ФНС требовалось решение по управлению клиентопотоком, построенное на основе отечестве

С начала года «Ростелеком» охватил «оптикой» 54 многоквартирных дома в столице Адыгеи С начала 2015 г. «Ростелеком» охватил «оптикой» 54 многоквартирных дома в столице Адыгеи городе Майкопе. Об этом сообщил заместитель директора Краснодарского филиала «Ростелек

«Ростелеком» подключил по «оптике» свыше 1200 многоквартирных домов на Кубани и в Адыгее «Ростелеком» продолжает активно развивать сеть широкополосного доступа в интернет по технологии ETTH («оптика в дом») в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Только за 2014 г. по волоконно-оптическим линиям связи подключены более 1200 многоквартирных домов, а это означает что около 84 тыс. семей получили возможность пользоваться в

«Ростелеком» реализует проект «Безопасный город» в Адыгее меет важнейшее значение для нашего региона, ему уделяется большое внимание со стороны Правительства Республики Адыгея и руководства Администрации города Майкопа. Внедрение АПК поможет правоохра