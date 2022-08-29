«Ростелеком» обеспечил цифровую связь для проведения впервые в истории онлайн-трансляции фестиваля адыгейского сыра

«Ростелеком» совместно с оператором спутниковой связи РТКОММ обеспечили возможность интернет-трансляции фестиваля адыгейского сыра, которая впервые состоялась в рамках традиционного для Республики Адыгея праздника. Телеком-специалисты проложили оптический кабель пропускной способностью 1 Гбит/с к площадке фестиваля неподалеку от станицы Даховской, где проходили главные события мероприятия. Параллельно специалисты РТКОММа организовали спутниковый канал связи в качестве резервного. В 2022 г. праздник проводился под знаком 100-летия государственности Адыгеи. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Накануне события РТКОММ протестировал работоспособность резервного канала связи, организованного с помощью спутниковых технологий для подстраховки основного оптического. Во время пробного включения сигнал был стабильным и обеспечил оптимальную для трансляции скорость передачи данных и высокое качество изображения и звука.

«Место проведения мероприятия не самое простое с точки зрения прокладки волоконно-оптических линий связи. Площадка фестиваля находится в горах, где сложный пересеченный рельеф и труднодоступная связь. Но благодаря тому, что ранее ”Ростелеком” реализовал в Адыгее программу по устранению цифрового неравенства и обеспечил доступом в интернет малые населенные пункты, мы смогли за короткое время проложить оптический кабель от точки доступа в станице Даховской к площадке фестиваля и обеспечили возможность трансляции в интернете для всех желающих», — отметил директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

«Фестиваль самого популярного и знаменитого адыгейского продукта, символа Республики — значимое ежегодное событие. Он широко известен за пределами Адыгеи и привлекает множество гостей и туристов со всей России и из-за рубежа. В этот юбилейный год, когда мы отмечаем 100-летие государственности нашей Республики, фестиваль проводился с особым размахом. Возможность его трансляции в режиме реального времени имела большое значение: нам важно, чтобы все желающие, кто не смог посетить событие, приобщились к нашему празднику и оценили его красоту», — отметил Юрий Аутлев, министр культуры Республики Адыгея.

***

Черные лебеди в ИБ: как поймать и к чему готовиться? Защита данных

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.

РТКОММ — оператор рынка спутниковой связи. РТКОММ предоставляет услуги связи клиентам в любых труднодоступных местах и на удаленных территориях, где недостаточно развиты или полностью отсутствуют сотовые и проводные телекоммуникации. РТКОММ предоставляет услугу доступа к скоростному спутниковому интернету под торговой маркой SenSat. Одна из приоритетных точек роста бизнеса РТКОММ – услуги спутниковой связи для морских и речных судов. На сегодняшний день они востребованы среди всех категорий клиентов, чья деятельность связана с морскими перевозками. РТКОММ предлагает комплексные спутниковые решения по повышению эффективности гражданского флота: контроль за состоянием узлов, качеством бункеровки и сохранностью груза, мониторинг местонахождения судна, обеспечивает надежное соединение для организации удаленного офиса с сервисами конференц-связи, телефонии и видеонаблюдения.