Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Поляков Сергей


17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
19.08.2021 «Ростелеком» запустил в эксплуатацию в Нижнем Новгороде умную опору Smart City 1
06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 2
09.02.2021 «Ростелеком» модернизирует уличное освещение в Тимашевске и Кореновске 1
03.02.2021 «Ростелеком» автоматизировал прием заявок от операторов связи на техобслуживание и аварийные работы 1
21.01.2021 В Москве тестируют беспилотное аэротакси 1
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 2
23.12.2020 Первый умный домофон «Ростелекома» с системой распознавания лиц установлен в Сочи 1
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 2
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 2
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 2
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 2
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 2
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 2
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 2
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 4
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 2
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 2
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 2
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 2
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 2
22.10.2020 Как выглядит настоящий цифровой офис 8
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 2
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
25.03.2020 «Ростелеком» модернизировал инфраструктуру Новороссийска 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
07.02.2020 «Ростелеком» будет развивать детский технопарк «Кванториум» в Адыгее 2
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.10.2019 «Ростелеком» превратит Новороссийск в «умный город» 2
30.09.2019 «Ростелеком» обеспечил цифровой связью российский этап Гран-при «Формулы 1» 1
26.08.2019 Директор по ИТ Альфа-банка вошел в состав правления 2

Публикаций - 60, упоминаний - 99

Поляков Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 16
Naumen - Наумен 342 14
Veeam Software 250 14
Dynatrace 46 14
VK - Mail.ru Group 2485 12
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 11
NtechLab - НтехЛаб 78 11
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 8
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 7
Ситилинк - Citilink 190 6
Schneider Electric 409 6
Ситилабс 25 6
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 6
Cinimex - Синимекс 160 6
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 6
Microsoft Corporation 11127 6
Rimini Street 38 6
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 6
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 6
Schneider Electric Secure Power 44 6
Центр2М - Center2М 47 6
Такском - Taxcom 119 6
Ростелеком - Краснодарский филиал 25 4
Ланит ГК 1159 4
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Nvidia Corp 2030 2
Ланит - Норбит - Norbit 203 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Huawei 2732 2
IBM 3551 2
Крок 1221 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия 4 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Альфа-Банк 1127 29
РЖД - Российские железные дороги 1081 22
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 19
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 18
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 16
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 15
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 15
Ингосстрах СПАО 210 15
Аэрофлот 493 15
Совкомбанк ПАО 147 14
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 11
Segezha Group - Сегежа Групп 85 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 10
Норникель - Норильский никель 178 10
ФГК - Федеральная грузовая компания 10 9
ММК-Информсервис 20 9
Русагро Группа Компаний 139 9
McDonald’s - Макдоналдс 90 9
АльфаСтрахование СГ 208 9
Фармстандарт АО 32 9
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 9
X5 Group - Пятерочка 559 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 9
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 9
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 9
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 9
ТрансКонтейнер 25 9
Procter&Gamble - P&G 94 9
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 8
Интер РАО ПАО 159 8
Уралсиб Банк 390 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 8
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 7
PepsiCo - Пепсико 95 7
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 7
Газпромбанк - ГПБ 693 7
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 7
Траско - Trasko 27 7
X5 Group 599 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 9
Счётная палата РФ 460 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 7
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 6
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 6
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 6
Правительство РФ 2207 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 66 1
РЦ ДОД - Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея 1 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Правительство Москвы 653 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Президент Российской Федерации 1441 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 27
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 18
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 11
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 10
Big Data - Большие данные 1136 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 9
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 8
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 7
e-Commerce - Электронная коммерция 299 7
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 6
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 6
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 3
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 2
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
AIOps - input/output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 18 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность 8 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения 4 1
Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 11 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 12
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 6
1С:ERP Управление предприятием 203 6
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 6
НКТ - Р7-Офис 73 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Nvidia GeForce GTX 2073 2
SQL - Язык программирования 434 2
Microsoft Office 365 769 2
Microsoft Office 1946 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 2 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 9 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
IBM Power9 21 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
Fog Creek Software - Trello 23 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 26 1
DataSpace ЦОД 18 1
ConTrace 1 1
Крок ЦОД 15 1
Epam Digital Workplace 1 1
IBM Bluemix 38 1
Oracle Active Data Guard 16 1
SAP Predictive Analytics 11 1
Xelent MultiCloud 8 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
IVA TPU - тензорный процессор 5 1
MLPerf 5 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
Делайт 2000 Confera 3 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
Совкомбанк Халва 9 1
Цифровой инспектор 6 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
Ред ОС 239 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Rakuten Viber 429 1
Чаркин Евгений 182 26
Абакумов Евгений 103 24
Антонов Александр 73 17
Валчев Стоян 44 17
Савцов Игорь 27 17
Путятинский Сергей 53 17
Богданов Кирилл 91 15
Ямщиков Владимир 32 15
Дьяченко Валерий 66 15
Клепиков Алексей 77 15
Урьяс Вадим 76 15
Халматов Максим 45 15
Хомков Игорь 40 14
Клявин Владимир 26 14
Кириченко Игорь 41 14
Педоренко Андрей 41 14
Панферов Алексей 22 13
Вахнин Павел 51 12
Теленков Андрей 21 11
Агафонова Наталия 35 11
Шершнев Георгий 13 11
Прохоров Фёдор 78 11
Васильев Григорий 35 11
Огуряев Дмитрий 53 11
Сапунов Михаил 9 9
Погосова Карина 9 9
Муравьев Владимир 29 9
Дрейгер Павел 15 9
Суровец Дмитрий 44 9
Тихонравов Андрей 13 9
Шеховцов Юрий 33 9
Кереже Дмитрий 9 9
Зырянов Илья 17 9
Прохорова Алла 45 9
Богомазов Дмитрий 13 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Четвернин Алексей 651 9
Мирошниченко Алексей 9 9
Холкин Дмитрий 15 9
Савкин Владимир 38 8
Россия - Российская федерация - РФ 57544 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 19
Казахстан - Республика 2641 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 16
Беларусь - Белоруссия 2095 16
Украина 3378 16
Восточная Европа 1682 15
Грузия 692 14
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 9
Россия - Краснодарский край 915 6
Россия - Сочи 913 5
Россия - Новороссийск 140 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Россия - Республика Адыгея 242 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Ближний Восток 1475 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Россия - ПФО - Самара 1295 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 2
Латинская Америка 725 2
Россия - Кубань 55 2
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Молдавия - Республика Молдова 430 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Новая Зеландия 292 1
Таджикистан - Республика 439 1
Кувейт 51 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Россия - Майкоп 29 1
Россия - Калужская область 574 1
Доминикана - Доминиканская Республика 21 1
Мавритания 6 1
Испания - Королевство 1257 1
Италия - Итальянская Республика 1396 1
Франция - Французская Республика 2136 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 33
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 18
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 15
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 10
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 9
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - СИТЕС - Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 1 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 81 1
ВНО - выявление налогооблагаемых объектов - Налоговая база 2 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
Gartner 2194 3
IDC - International Data Corporation 2724 2
CNews Analytics 1991 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 21 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 19
CNews AWARDS 291 18
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 9
CNews Баттл 34 6
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 92 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766141, в очереди разбора - 669827.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще