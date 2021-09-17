Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Поляков Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 60, упоминаний - 99
Поляков Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 182 26
|Абакумов Евгений 103 24
|Антонов Александр 73 17
|Валчев Стоян 44 17
|Савцов Игорь 27 17
|Путятинский Сергей 53 17
|Богданов Кирилл 91 15
|Ямщиков Владимир 32 15
|Дьяченко Валерий 66 15
|Клепиков Алексей 77 15
|Урьяс Вадим 76 15
|Халматов Максим 45 15
|Хомков Игорь 40 14
|Клявин Владимир 26 14
|Кириченко Игорь 41 14
|Педоренко Андрей 41 14
|Панферов Алексей 22 13
|Вахнин Павел 51 12
|Теленков Андрей 21 11
|Агафонова Наталия 35 11
|Шершнев Георгий 13 11
|Прохоров Фёдор 78 11
|Васильев Григорий 35 11
|Огуряев Дмитрий 53 11
|Сапунов Михаил 9 9
|Погосова Карина 9 9
|Муравьев Владимир 29 9
|Дрейгер Павел 15 9
|Суровец Дмитрий 44 9
|Тихонравов Андрей 13 9
|Шеховцов Юрий 33 9
|Кереже Дмитрий 9 9
|Зырянов Илья 17 9
|Прохорова Алла 45 9
|Богомазов Дмитрий 13 9
|Ягнятинский Евгений 32 9
|Четвернин Алексей 651 9
|Мирошниченко Алексей 9 9
|Холкин Дмитрий 15 9
|Савкин Владимир 38 8
|Gartner 2194 3
|IDC - International Data Corporation 2724 2
|CNews Analytics 1991 1
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766141, в очереди разбора - 669827.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766141, в очереди разбора - 669827.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru