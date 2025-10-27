Разделы

«Ростелеком» модернизировал публичный Wi-Fi в международном аэропорту Сочи

«Ростелеком» модернизировал инфраструктуру сети публичного Wi-Fi в международном аэропорту Сочи имени В.И. Севастьянова. Технические специалисты национального провайдера установили новый коммутатор пропускной способностью до 10 Гбит/с, что гарантирует бесперебойную работу связи даже при высокой нагрузке. За два месяца пилотного тестирования в рамках проекта перехода на услуги «Ростелекома» посетители аэропорта совершили более 360 тыс. подключений к беспроводной сети.

Публичный Wi-Fi доступен бесплатно на всей территории аэровокзального комплекса — в залах ожидания, VIP-терминале и в бизнес-зале аэропорта. Для подключения пассажирам достаточно пройти авторизацию с подтверждением по SMS.

Алексей Комаров, управляющий директор компании «Международный аэропорт Сочи», сказал: «Для нас важно, чтобы любой сервис в аэропорту Сочи, включая цифровой, соответствовал высоким стандартам удобства и комфорта. Ежедневно услугами беспроводного интернета пользуются тысячи человек, поэтому решение по предоставлению высокоскоростного Wi-Fi является одним из важных аспектов в работе воздушной гавани».

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события
Спецпроект

Wi-Fi-зона аэропорта полностью соответствует требованиям российского законодательства по идентификации пользователей: подключение к бесплатной сети “Airport_Free” доступно только через SIM-карты российских мобильных операторов, зарегистрированных на территории РФ.

Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала «Ростелекома», отметил: «Современный аэропорт невозможно представить без надежного интернета для гостей — это не просто дополнительный сервис, а важная часть инфраструктуры, от которой зависит информированность пассажиров и качество их пребывания в терминале. Благодаря Wi-Fi посетители могут оставаться на связи, получать актуальные данные о рейсах или заполнять время ожидания рабочими и личными задачами, используя стабильное соединение».

