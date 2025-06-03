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Индексная книга (каталог) CNews*
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Комаров Алексей


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 МТС построит сеть Private LTE/5G-Ready для аэропорта Сочи 1
31.10.2024 МТС построила для аэропорта Сочи первую в России диспетчерскую сеть на полностью отечественном оборудовании 1
22.04.2024 В геосервисе 2ГИС появилась первая реалистичная 3D-модель аэропорта в России 1
05.04.2024 Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы 1
18.10.2023 Компания «Транстелеком» подключила публичный Wi-Fi в аэропорту Сочи 1
29.05.2023 На Урале впервые соберутся главные эксперты по кибербезопасности со всей России 1
26.05.2022 В Екатеринбурге пройдет крупнейшая на Урале конференция о трендах в ИТ и ИБ IT IS conf 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
26.05.2016 Заряжать смартфоны через USB может быть небезопасно: эксперимент «Лаборатории Касперского» 1
13.08.2015 «Рексофт» подтвердила соответствие требованиям ISO 9001:2008 1
24.07.2015 Клиенты Сбербанка атакованы хакерами-вымогателями 1
31.10.2012 NGS Distribution будет продвигать в России решение для защиты iOS-устройств от «ВолгаБлоб» 1
13.07.2012 NGS Distribution — новый игрок российского рынка решений ИБ 1
10.05.2007 Российским ЖК-телевизорам мешает психология 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Комаров Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13260 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 314 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 83 2
NGS Distribution - New Generation Security Distribution 11 2
Ростелеком 9946 1
МегаФон 9295 1
Yandex - Яндекс 7741 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 846 1
VK - Mail.ru Group 3485 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8902 1
ОТР ГК - ОТР 2000 217 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 931 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 82 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 344 1
Сравни.ру - Sravni Tech 19 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 63 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4148 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 1
Рексофт - Reksoft 424 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 1
Meta Platforms - Facebook 4466 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1338 1
Apple Inc 12278 1
Fortinet 393 1
Bitdefender 156 1
Rolsen Electronics 79 1
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 47 1
Газинформсервис - ГИС 316 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1296 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 475 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 392 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 38 1
UDV group - CyberLympha - СайберЛимфа 18 1
АйТи Бастион - IT Bastion 111 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 25 1
Ideco - Айдеко 85 1
Google LLC 11957 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 46 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7608 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 172 2
РЖД - Российские железные дороги 1942 1
Почта России ПАО 2162 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2886 1
ВТБ - Почта Банк 473 1
ГПБ - Газпромбанк 1108 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 792 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МКБ - Московский кредитный банк 580 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 460 1
Альфа-Банк 1799 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 259 1
ПСБ - Промсвязьбанк 872 1
Лента - Утконос 177 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 477 1
ЦИАН - CIAN 147 1
Superjob - Суперджоб 613 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 157 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
Apteka.ru - Аптека.ру 9 1
ЯКласс 68 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 9 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 23 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Красный октябрь 31 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2521 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 475 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
ЗУН - Zoon 15 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 515 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12058 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2979 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4972 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 250 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3423 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 867 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1239 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 735 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 122 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 119 1
Фонд Росконгресс 19 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 272 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5572 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 146 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68213 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20757 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52951 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29094 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11485 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12995 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16402 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30594 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24730 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26029 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4388 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2975 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3021 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1007 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 378 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1514 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1614 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10129 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2553 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 862 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6480 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3154 1
Jailbreak - Джейлбрейк - получение админских прав 125 1
CMMI - Capability Maturity Model Integration - набор моделей (методологий) совершенствования процессов в организациях 65 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7184 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 276 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7485 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10818 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28288 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6428 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7831 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13021 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4065 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21151 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14038 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5041 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 824 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6484 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9399 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9868 1
Apple iOS 7976 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2112 2
Google Android 14283 2
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 19 2
Google Play - Google Store - Android Market 3348 1
Apple - App Store 2934 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 852 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1839 1
Google Cloud Platform - GCP 323 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 68 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 105 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 120 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 540 1
VK - Яндекс.Новости 49 1
Яндекс.Едадил 21 1
DD Planet - Выберу.ру 18 1
Drom.ru 11 1
Gismeteo - Гисметео 30 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 21 1
Архивный фонд РФ 103 1
ЛитРес Livelib 9 1
ЛитРес Самиздат 19 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 217 1
Яндекс.Маркет 1022 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 185 1
Инфосистемы джет - Билет в будущее 7 1
Apple iPad 3885 1
М.Видео-Эльдорадо - Novex 29 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5456 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 544 1
КриптоПро CSP СКЗИ 217 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7178 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 109 1
ЛитРес MyBook 24 1
Лукацкий Алексей 123 2
Шабанов Илья 60 2
Богданов Валентин 17 2
Шадаев Максут 1049 1
Климарев Михаил 48 1
Зыков Владимир 7 1
Сенюк Надежда 33 1
Дубинин Василий 6 1
Скакунов Александр 16 1
Мошков Максим 14 1
Никитин-Перенский Андрей 2 1
Соловьев Виталий 37 1
Выходцева Елена 1 1
Бахтеяров Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149215 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17867 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1610 3
Франция - Французская Республика 7903 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4072 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3017 2
Россия - УФО - Свердловская область 1590 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2918 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14256 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44252 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17480 1
Южная Корея - Республика 6733 1
Германия - Федеративная Республика 12785 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1881 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1365 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 464 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19255 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52655 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1750 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3094 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30199 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49276 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3558 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6067 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 699 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7952 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3606 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 986 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5994 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24816 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9117 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1613 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6174 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 191 1
Аудит - аудиторский услуги 2824 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16734 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5673 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 785 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6005 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 952 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7377 1
Дача - дачники 905 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1212 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4776 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11139 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 570 1
Киберучения 99 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 323 1
Английский язык 6747 1
Паспорт - Паспортные данные 2601 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1668 1
Философия - Philosophy 462 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 201 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5762 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4509 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2689 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1020 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 421 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 492 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 142 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 114 1
Рен ТВ - телеканал 72 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 656 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 78 1
Врачи РФ 2 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 110 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 126 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Российская газета 274 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 178 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 25 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 292 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1032 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1979 1
Из рук в руки - irr.ru 68 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 30 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 63 1
Радио России - радиостанция 49 1
S8 Capital - Sport24 4 1
N+1 - Издание 172 1
Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 31 1
АиФ - Аргументы и факты 47 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 13 1
ITResearch 121 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3300 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 53 2
VK Skillbox - Скилбокс 118 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 238 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Открытое образование 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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