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Никитин-Перенский Андрей



13.01.2025 Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом 1
05.04.2024 Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Никитин-Перенский Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
Yandex - Яндекс 7339 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Google LLC 11775 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 2
Электронная библиотека - Electronic Library 134 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
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Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5893 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
EPUB - Electronic Publication 145 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1477 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Английский язык 6634 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 1
Философия - Philosophy 444 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Библиотека Максима Мошкова 17 1
РГБ - Российская государственная библиотека 95 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 51 1
РНБ - Российская национальная библиотека 30 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 53 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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