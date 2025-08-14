ЛитРес MyBook

Разделы

MyBook — книжный сервис по модели подписки, который открывает доступ к каталогу из 290 000 электронных и аудиокниг: от художественных до научно-популярных книг и деловой литературы.

УПОМИНАНИЯ


14.08.2025 Доля подписки достигла 50% в выручке группы компаний «Литрес» 1
05.04.2024 Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы 1
03.04.2024 «Литрес» запускает книжный сервис в Турции  1
02.04.2024 «Тинькофф» расширяет финансовую подписку Tinkoff Pro 1
28.02.2024 Аналитика Yota: интерес россиян к онлайн-чтению вырос на 50% за год 1
15.02.2024 Исследование «Авито Работы» и «Литрес»: ИT-специалисты предпочитают фэнтези, а бухгалтеры — любовные романы 1
14.02.2024 Группа компаний «ЛитРес» подвела итоги 2023 года 1
31.10.2023 «Литрес» ушел из Прибалтики, продав активы за «символическую» цену 1
10.01.2023 Tele2 запускает подписку на аудиокниги и их электронные версии 1
02.11.2022 Wildberries превращается в книжный магазин. Он может занять место ушедших из России сервисов 1
07.10.2022 Лучшие мобильные приложения с аудиокнигами: выбор ZOOM 1
29.06.2022 «ЛитРес» запускает подписку на аудиокниги 1
24.03.2022 Технологии VK помогли «Мегафону» запустить первую мультиподписку 1
18.03.2022 Где читать книги онлайн: лучшие библиотеки по подписке 1
01.02.2022 Выручка «ЛитРес» от B2C-продаж выросла на 33%, аудиокниг — на 45%: группа компаний «ЛитРес» подвела итоги 2021 года 1
22.09.2021 Как безопасно читать с планшета и не испортить зрение 1
20.09.2021 «Мегафон» запустил мультиподписку «Мегафон плюс» 1
30.05.2021 Как можно использовать старый смартфон — 5 лайфхаков 1
08.05.2021 7 онлайн-библиотек с бесплатными книгами: выбор ZOOM 1
07.04.2020 Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы 1
05.11.2019 ГК «Литрес» выходит на рынок стран Балтии 1
17.12.2015 Рынок электронных книг в России рванул вверх 1
28.11.2013 Онлайн-библиотека «Литреса» MyBook снижает цену на подписку в полтора раза 1
27.03.2009 Western Digital выпустил внешние накопители на 2 ТБ 1
25.07.2007 Емкие накопители Western Digital 1

Bookmate 27 8
Google LLC 12054 4
МегаФон 9495 3
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 185 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13564 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4302 3
Yandex - Яндекс 7998 3
Ростелеком 10074 2
Western Digital Corporation - WDC 560 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3016 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1508 2
Литнет 3 2
Nvidia Corp 3631 1
TP-Link - ТП-Линк 211 1
Telegram Group 2344 1
Huawei 4083 1
PocketBook International 94 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 776 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 64 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 336 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 331 1
Apple Inc 12359 1
VK - Mail.ru Group 3499 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 288 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 103 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5109 1
Wattpad 6 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 174 20
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 394 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1524 4
Storytel - Сторител 9 3
Эксмо-АСТ - издательство 76 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 264 2
Visa International 1959 2
NanduQ - Qiwi 1001 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1892 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 219 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 69 1
Coursera 58 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 136 1
Мариинский театр - Государственный академический 44 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 42 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 873 1
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 36 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 94 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 149 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1113 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1284 1
Yoga Masters 1 1
Project Gutenberg - Проект Гутенберг 4 1
Eesti Digiraamatute Keskus OÜ - EDRK - Estonian Digital Book Centre 1 1
Правительство Москвы - ДСМИР - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы - Москоминформ - Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы - ГОРИНФОР ГБУ - Городская реклама и информация ГБУ 12 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1522 12
Аудиокнига - Audiobook 226 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54579 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11821 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12625 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9526 4
Электронная библиотека - Electronic Library 258 4
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1022 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25009 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25342 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70006 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28503 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3013 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11008 3
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 529 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4071 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12736 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10193 2
EPUB - Electronic Publication 147 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1068 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12500 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7936 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22244 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25143 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2625 2
Podcasts - Подкастинг 275 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13124 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1062 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11777 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16064 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21451 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5494 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3619 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1418 1
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 159 1
FB2 - FictionBook 127 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 546 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7488 1
Smart Connect 16 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 226 1
Apple iOS 8045 9
Google Android 14422 8
ЛитРес Самиздат 19 7
ЛитРес Слушай! - ЛитРес Чтец 11 6
Google Play - Google Store - Android Market 3381 4
ЛитРес Livelib 9 3
ЛитРес Абонемент 3 3
ЛитРес Черновики 3 3
Apple - App Store 2959 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 331 2
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 2
ЛитРес Читай! 9 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff Pro - Tinkoff Premium - Tinkoff Platinum - Tinkoff Black 25 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 860 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7207 2
Яндекс.Плюс 207 2
Apple iPhone 6 4863 2
ЛитРес Подписка 2 2
Сбер - Okko Bro_bot - чат-бот 4 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Google YouTube - Видеохостинг 2843 1
Nvidia GeForce NOW 19 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2101 1
TP-Link Deco - серия роутеров 16 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 412 1
Amazon Kindle 189 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 808 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1861 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 123 1
Google Arts & Culture - Google Art Project 1 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 595 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 527 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff SuperApp - Тинькофф АЗС - Тинькофф Джуниор - Tinkoff Junior 7 1
ЛитРес Издательство 1 1
Apple Pay 499 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
MasterCard Maestro 156 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 163 1
МегаФон - Nexign Microservices Framework 1 1
МТС Мобильная библиотека 41 1
Анурьев Сергей 25 6
Мошков Максим 14 2
King Stephen - Кинг Стивен 49 2
Пелевин Виктор 13 1
Чхартишвили Григорий - Акунин Борис 10 1
Быков Дмитрий 7 1
Freud Sigmund - Фрейд Зигмунд 8 1
Виноградов Александр 63 1
Лукьяненко Сергей 44 1
Рябыко Максим 11 1
Капьев Евгений 4 1
Бурмистров Михаил 35 1
Цомык Григорий 1 1
Комаров Алексей 14 1
По Эдгар Аллан 9 1
Никитин-Перенский Андрей 2 1
Репкина Алина 1 1
Примаченко Ольга 3 1
Батухан Местав 1 1
Губанов Роман 41 1
Рубина Дина 3 1
Макаренков Борис 4 1
Гурец Максим 1 1
Гурц Максим 1 1
Батырев Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151993 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44759 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14333 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52879 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18135 3
Узбекистан - Республика 1816 3
Польша - Республика 1993 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1365 2
Эстония - Эстонская Республика 754 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1057 2
Финляндия - Финляндская Республика 3633 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Литва - Литовская Республика 656 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13457 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7873 1
Германия - Федеративная Республика 12836 1
Франция - Французская Республика 7932 1
Казахстан - Республика 5708 1
Россия - ПФО - Самарская область 1404 1
Россия - УФО - Свердловская область 1644 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1792 1
Россия - СФО - Новосибирск 4517 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4159 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1476 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 972 1
Швеция - Королевство 3654 1
Турция - Турецкая республика 2446 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1684 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11239 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30848 6
Английский язык 6805 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3091 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4831 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3601 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25212 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53559 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6730 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5926 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4820 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2838 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14497 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50008 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5130 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6171 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3732 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4210 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 734 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2391 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 748 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2017 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 742 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2547 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 656 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6633 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3491 1
Паспорт - Паспортные данные 2649 1
Философия - Philosophy 470 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3125 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2610 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5846 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16974 1
Образование в России 2445 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6945 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5253 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 539 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11447 1
Ведомости 1124 2
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 13 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 885 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 122 1
INFOLine-Аналитика 63 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 107 2
Библиотека Максима Мошкова 17 2
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 34 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
Ultimate Education - Bang Bang Education 9 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 54 1
РНБ - Российская национальная библиотека 34 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 375 1
