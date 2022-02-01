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Выручка «ЛитРес» от B2C-продаж выросла на 33%, аудиокниг — на 45%: группа компаний «ЛитРес» подвела итоги 2021 года

По итогам 2021 г. выручка группы компаний «ЛитРес», в которую входят сервисы «ЛитРес», MyBook, «ЛитРес: Самиздат», «ЛитРес: Чтец», «ЛитРес: Библиотека» и LiveLib, выросла на 30% в сравнении с 2020 г., от продаж в B2C-сегменте — на 33%. Выручка флагманского сервиса «ЛитРес» увеличилась на 30%: самый высокий рост показали «ЛитРес: Абонемент», мобильное приложение «ЛитРес: Книги» на платформе Android и аудиокниги — более 500%, 60% и 45% соответственно. Выручка сервиса по подписке MyBook за год увеличилась более чем на 40%. Об этом CNews сообщили представители «ЛитРес».

«2021 г. стал годом активной трансформации бизнеса “ЛитРес”. Мы перешли на новую модель управления компанией и развития компании на книжном рынке, сконцентрировались на формировании продуктовой экосистемы “ЛитРес”, значительно укрепили позиции зонтичного бренда “ЛитРес” и продуктового бренда “ЛитРес: Абонемент”, а также активно развивали направление авторских сервисов. Все больше книг создавалось специально для “ЛитРес” или было представлено на эксклюзиве: роман Виктора Пелевина “Transhumanism Inc.”, нон-фикшн аудиосериал “Русский в Англии: Самоучитель по беллетристике” Бориса Акунина и многие другие произведения. Эти шаги помогли нам укрепить позиции лидера сегмента электронных и цифровых книг в России и странах СНГ и увеличить свою долю рынка среди активных читателей на 13% по сравнению с январем 2021 г. — до 65%, по данным исследовательской компании Ipsos», — комментирует Сергей Анурьев, генеральный директор группы компаний «ЛитРес». — «В 2022 г. мы планируем сконцентрироваться на объединении всех наших сервисов в единую книжную цифровую экосистему. Особое внимание будет уделено развитию сервисов по подписке и клубной модели, а также авторских сервисов: речь идет как о развитии сервисов “ЛитРес: Самиздат” и “ЛитРес: Издательство”, так и об эксклюзивном контенте, созданном специально для “ЛитРес” популярными авторами и чтецами».

Продажи через мобильные приложения «ЛитРес: Android» вырос более чем на 60%, iOS — на 54%.

Выручка группы компаний «ЛитРес» по итогам 2021 г. выросла на 30%, от продаж в B2C-сегменте (сервисы «ЛитРес» и MyBook) — на 33%. Выручка флагманского сервиса «ЛитРес» увеличилась на 30% за тот же период. На него на сегодняшний день приходится около 67% выручки ГК (включая «ЛитРес: Абонемент»). Самый высокий рост при этом показывает приложение для текстовых и аудиокниг на платформе Android «ЛитРес: Книги»: за год его выручка выросла более чем на 60%. Это же приложение на платформе iOS выросло на 54%.

Выручка «ЛитРес» от продажи аудиокниг за год выросла на 45%

Аудиокниги продолжают оставаться одним из ключевых драйверов развития книжного рынка во многом благодаря тому, что предоставляют собой более «гибкий» формат потребления, который пользователи могут органично встроить в свою повседневную жизнь. По итогам 2021 г. сегмент аудио на книжном рынке России вырос примерно на 43%. В сервисе «ЛитРес» при этом выручка от продаж аудиокниг по итогам года выросла более чем на 45%. Всего было продано более 6,6 млн экземпляров произведений в этом формате. На сегодняшний день аудиокниги занимают около 32% от выручки сервиса.

«ЛитРес: Абонемент» за год вырос более чем на 500%

Выручка от продаж «ЛитРес: Абонемента», который был запущен летом 2020 г., во втором полугодии 2021 г. выросла более чем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а рост год к году составил более 500%. Количество активных пользователей «ЛитРес: Абонемента» на начало 2022 г. превысило 330 тыс. человек. Выручка от продаж абонементов «ЛитРес» составила более 15% выручки сервиса в 2021 г. «ЛитРес: Абонемент» представляет собой клубную модель: за 299 руб. в месяц пользователь получает любую электронную или аудиокнигу стоимостью до 600 руб. из каталога, включая бестселлеры и новинки, а также может выбрать два произведения из персональной коллекции, которая обновляется ежемесячно.

Рост выручки подписного сервиса MyBook составил более 40%

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Выручка сервиса по подписке MyBook по итогам 2021 г. выросла более чем на 40% по сравнению с 2020 г. По прогнозам, в 2022 г. темпы роста MyBook и подписных сервисов компании ускорятся, так как относительно низкие темпы роста 2021 г. связаны с большой базой активных пользователей подписки в 2020 г. во время пандемии и самоизоляции. В целом, долгосрочный рост популярности сервисов по подписке связан с изменением привычек потребителей, включая сегмент аудиокниг. В 2021 г. произведения в аудиоформате в MyBook слушали на 23% больше подписчиков сервиса, если сравнивать с предыдущим годом.

Выручка издательских сервисов «ЛитРес» выросла на 40%

Выручка издательских сервисов группы компаний «ЛитРес» в 2021 г. выросла на 40%. Такой же рост по итогам года показало количество новых авторов сервиса «ЛитРес: Самиздат». Ключевым изменением 2021 г. для «ЛитРес: Самиздат» стало согласование новых финансовых условий для авторов: с 14 января 2022 г. за электронную книгу с исключительной лицензией ставки роялти составляют 70%, с неисключительной — 50%. До текущего момента они находились на уровне 35% и 25% соответственно. Новые ставки позволят повысить мотивацию писателей и дадут им возможность зарабатывать в два раза больше, а издательским сервисам — увеличить количество авторов и выручку. Планируемый рост выручки в 2022 г. — 46%.

Выручка проекта «ЛитРес: Чтец», где каждый может озвучивать книги и получать за это долю от последующих продаж произведений, в 2021 г. выросла на 57%, было озвучено на 11% больше аудиокниг, чем годом ранее. На данный момент проект является крупнейшим в России производителем аудиокниг: в нем участвуют более 3200 активных чтецов, которые в прошлом году создали и опубликовали в сервисе «ЛитРес» более 10% от общего количества аудиокниг на рынке.

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«ЛитРес: Издательство», запущенное в сентябре 2020 г. и ориентированное на публикацию, распространение и продвижение бумажных книг популярных независимых авторов, в 2021 г. выпустило более 60 произведений в различных жанрах.

В 2021 г. выручка партнерского направления выросла на 32%

Выручка партнерского направления ГК «ЛитРес» по итогам 2021 г. выросла на 32%. Среди ключевых запусков, которые помогли значительно расширить партнерскую сеть и аудиторию книжных сервисов, — сотрудничество с крупнейшими операторами рынка связи — Yota, Tele2, «Тинькофф мобайл», мультиподписками «Мегафон плюс» и Tinkoff Pro, оператором спутникового телевидения «НТВ-плюс», мультимедийной платформой Wink, а также «Тинькофф SuperApp».

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