Сбор за покупку россиянами смартфонов и ноутбуков принесет государству за год 11,7 миллиардов

Новый технологический сбор с производителей и импортеров электроники начнет действовать с 1 декабря 2026 г., в 2027 г. принесет государству 11,7 млрд руб., а в последующие два года - по 12,4 млрд руб. Основными товарами на первом этапе станут смартфоны и ноутбуки.

Планы по финансовому сбору

В 2027 г. Правительство России планирует привлечь в бюджет 11,7 млрд руб. от технологического сбора на гаджеты, это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028-2029 гг., который был внесен в Госдуму 30 сентября 2026 г. В 2028 и 2029 гг. поступления в бюджет должны составить по 12,4 млрд руб. ежегодно. В 2026 г., когда сбор начнет действовать, бюджет рассчитывает получить 1,06 млрд руб., пишут «Ведомости».

Технологический сбор - новый обязательный неналоговый платеж в федеральный бюджет, который распространяется на производителей и импортеров электроники, электронной компонентной базы и продукции с ее содержанием. Вводиться он будет поэтапно: закон вступает в силу 1 декабря 2026 г., но на старте сбор коснется только ноутбуков и смартфонов.

Порядок уплаты, перечень продукции, ставки и методику их определения устанавливает Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России. Согласно проекту приказа Минпромторга, опубликованному 24 сентября 2026 г. для общественного обсуждения, базовая ставка по ноутбукам составит 746 руб. сверх его цены за каждое приобретенное устройство, по смартфонам - 373 руб., писал CNews. Всего документ содержит 5261 позицию различных видов аппаратов.

Nano Banana 2 Власти назвали суммы техсбора на поддержку отечественного производителя - 746 руб. с ноутбука и 373 руб. со смартфона

В 2027 г. Правительство России планирует привлечь в бюджет 11,7 млрд руб. от технологического сбора на гаджеты, это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028-2029 гг., который был внесен в Госдуму 30 сентября 2026 г. В 2028 и 2029 гг. поступления в бюджет должны составить по 12,4 млрд руб. ежегодно. В 2026 г., когда сбор начнет действовать, бюджет рассчитывает получить 1,06 млрд руб.

Дополнительные доходы от технологического сбора в 2027 г. планируется направить на поддержку электронной и радиоэлектронной промышленности в рамках двух государственных программ - «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» и «Научно-технологическое развитие России». На «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» предусмотрено 140,4 млрд руб. в 2027 г., из которых до 116,7 млрд руб. зарезервировано на мероприятия по развитию микроэлектроники.

Отдельная плата

28 ноября 2025 г. Президент России Владимир Путин подписал закон о технологическом сборе, дополнивший федеральный закон №488-ФЗ «О промышленной политике в России» новой статьей 10.2, регулирующей технологический сбор.

Средства от технологического сбора планируется направить в том числе в Объединенную микроэлектронную компанию (ОМК) (ООО «Интегральные системы», дочерняя структура Сбербанка), говорил первый вице-премьер Денис Мантуров. Через ООО «Интегральные системы» Сбербанк приобрел 41,9% ПАО «Элемент» за 27 млрд руб., выкупив 37,6% акций у АФК «Система» и еще 4,3% у миноритариев. В июле 2026 г. Сбербанк выкупил пакет в 7,9% за 5,4 млрд руб. и довел свою долю до 49,8%. ОМК будет аккумулировать ресурсы для развития производства в отрасли и выстроит полный цикл от разработки до серийного выпуска.

Предварительные расчеты

Осенью 2025 г. при подготовке механизма Министерство финансов (Минфин) России прогнозировал, что технологический сбор может принести бюджету около 88 млрд руб., а начиная с 2028 года - около 110 млрд руб. ежегодно. По подсчетам «Ведомостей», это примерно в 7,5 раза выше актуальных оценок на 2027 г. и почти в девять раз - на 2028 г. Кроме того, по оценке Минпромторга, которую ведомство приводило в августе 2026 г., дополнительные расходы российских производителей и импортеров электроники из-за введения технологического сбора могли составить 136 млрд руб. за шесть лет, или в среднем 22,7 млрд руб. в год., предупреждал CNews.

Скромная поддержка производства

В 2025 г. подсчеты Минфина строились на том, что в Россию ежегодно ввозится порядка 25-30 млн смартфонов, около 3,5-4 млн ноутбуков, а также серверное и сетевое оборудование, отмечает гендиректор холдинга контрактной разработки электроники SNDGlobal Ольга Квашенкина. Но когда Минпромторг перешел к предметным документам, из-под действия сбора полностью вывели электронно-компонентную базу, печатные платы и технологическое оборудование, говорит она. Именно этим объясняется разрыв в несколько раз.

При этом в масштабах полупроводникового производства 11-12 млрд руб. - скромная сумма, считает Квашенкина. Строительство и оснащение современного высокотехнического производства даже по зрелым технологическим нормам вроде 90-65 или 28 нанометрjd (нм) потребует не менее 150-300 млрд руб. капитальных затрат ежегодно. Текущий бюджет позволит, например, софинансировать открытие трех-четырех площадок по корпусированию и тестированию микросхем или закрывать до 30-40 целевых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в год. В сопоставлении с профильной государственной программой развития радиоэлектроники, где годовое финансирование исчисляется десятками миллиардов рублей, этот сбор обеспечит прирост государственной поддержки лишь на 10-15%, резюмирует Квашенкина.