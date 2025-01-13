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Индексная книга (каталог) CNews*
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ЛитРес Livelib


LiveLib — это книжный рекомендательный сервис на русском языке с 5,5 млн аудиторией. Позволяет создавать личные коллекции, выбирать и обсуждать книги. На сайте более 19 млн оценок пользователей и более миллиона рецензий как на новинки, так и на классические издания.


13.01.2025 Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом 1
03.04.2024 «Литрес» запускает книжный сервис в Турции  1
15.02.2024 Исследование «Авито Работы» и «Литрес»: ИT-специалисты предпочитают фэнтези, а бухгалтеры — любовные романы 1
14.02.2024 Группа компаний «ЛитРес» подвела итоги 2023 года 1
31.10.2023 «Литрес» ушел из Прибалтики, продав активы за «символическую» цену 1
29.06.2022 «ЛитРес» запускает подписку на аудиокниги 1
01.02.2022 Выручка «ЛитРес» от B2C-продаж выросла на 33%, аудиокниг — на 45%: группа компаний «ЛитРес» подвела итоги 2021 года 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
05.11.2019 ГК «Литрес» выходит на рынок стран Балтии 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

ЛитРес Livelib и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 2
Yandex - Яндекс 7339 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
Ростелеком 9700 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 337 1
Сравни.ру - Sravni Tech 18 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
Литнет 3 1
maam 1 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Почта России ПАО 2112 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Альфа-Банк 1769 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Лента - Утконос 177 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ЦИАН - CIAN 131 1
Superjob - Суперджоб 502 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
Apteka.ru - Аптека.ру 9 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 21 1
ЯКласс 68 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 9 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
ЗУН - Zoon 14 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Эксмо-АСТ - издательство 71 1
Профессионалы.ру 18 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
Фонд Росконгресс 18 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 117 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Аудиокнига - Audiobook 201 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 4
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1477 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 450 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1007 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 349 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1454 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 88 1
Мобильная версия - Mobile version 364 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1126 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 1
Речевые технологии - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 284 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
ЛитРес Самиздат 18 6
Apple iOS 7809 5
Google Android 13994 5
Google Play - Google Store - Android Market 3291 4
ЛитРес Слушай! - ЛитРес Чтец 11 4
ЛитРес MyBook 24 3
ЛитРес Абонемент 3 3
ЛитРес Черновики 3 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
ЛитРес Подписка 2 2
Архивный фонд РФ 100 1
Apple - App Store 2890 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 99 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 110 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 497 1
VK - Яндекс.Новости 47 1
Яндекс.Едадил 20 1
DD Planet - Выберу.ру 15 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 20 1
Drom.ru 11 1
Gismeteo - Гисметео 30 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 21 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 1
Яндекс.Маркет 937 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff Pro - Tinkoff Premium - Tinkoff Platinum - Tinkoff Black 25 1
Инфосистемы джет - Билет в будущее 6 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 104 1
ЛитРес Издательство 1 1
Анурьев Сергей 25 6
Шадаев Максут 1008 1
Климарев Михаил 48 1
Комаров Алексей 13 1
Зыков Владимир 7 1
Пелевин Виктор 13 1
Чхартишвили Григорий - Акунин Борис 10 1
King Stephen - Кинг Стивен 48 1
Лукьяненко Сергей 44 1
Репкина Алина 1 1
Примаченко Ольга 2 1
Батухан Местав 1 1
Губанов Роман 21 1
Макаренков Борис 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Узбекистан - Республика 1726 3
Польша - Республика 1959 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 2
Эстония - Эстонская Республика 747 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 2
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Литва - Литовская Республика 651 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 181 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 310 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
Английский язык 6634 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 138 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
Рен ТВ - телеканал 69 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 624 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 1
Врачи РФ 2 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 107 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 118 1
Москва 24 - Телеканал 8 1
Вечерняя Москва - газета 10 1
Российская газета 270 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 70 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 25 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Из рук в руки - irr.ru 65 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 63 1
Радио России - радиостанция 49 1
S8 Capital - Sport24 3 1
N+1 - Издание 158 1
АиФ - Аргументы и факты 46 1
РБК Спорт - sportr.bc.ru 8 1
Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 31 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 13 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 131 2
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Открытое образование 10 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 51 1
РЭШ - Российская электронная школа 24 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
InternetUrok - Интернет урок 3 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
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