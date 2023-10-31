«Литрес» ушел из Прибалтики, продав активы за «символическую» цену

ГК «Литрес» продала контрольную долю в эстонской платформе EDRK за «символическую» цену. В Польше бизнес тоже заморожен. Крупному российскому продавцу электронных книг приходится менять направление международной экспансии из-за геополитической обстановки.



Сделка на «символическую» сумму

ГК «Литрес» продала контрольную долю (51%) в платформе Estonian Digital Book Centre (EDRK) ее эстонским акционерам. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на совладелеца «Литрес» и крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова. Сумма сделки не разглашается.

Новиков отметил, что цена была «символической»: «Нас в этих странах [Балтии] никто видеть не хочет».

«Литрес» купил долю EDRK в ноябре 2019 г. Стоимость сделки тогда по словам Новикова составила порядка 300–400 тыс. евро.

Уходит из Эстонии и Польши

EDRK — эстонская платформа по оптовой продаже электронных книг в странах Балтии. В 2019 г. она занимала 90% эстонского рынка, согласно справке на сайте «Литрес».

В августе 2021 г. по данным «Коммерсанта» «Литрес» собирался активно развиваться в Эстонии и Польше. Теперь же ему приходится сворачивать проекты в «недружественных странах» и терять вложения.

Фото: Freepik «Литрес» свернула бизнес по продаже электронных книг в Прибалтике и Польше

В Польше сейчас бизнес крупного российского продавца электронных книг тоже заморожен поскольку действие контрактов приостановили «местные агрегаторы», в том числе крупный книжный дистрибутор Azymut, как пишут «Ведомости».

Приходит в Азербайджан и Узбекистан

Сейчас «Литрес» планирует международную экспансию в дружественные страны, отметил Новиков. В декабре 2022 г. сервис был запущен в Азербайджане. Для азербайджанской аудитории заработал сайт Litres.az и мобильное приложение для Android и iOS. «Сейчас в сервисе уже представлено более 40% всего публикуемого книжного контента на азербайджанском языке», — рассказал генеральный директор сервиса Сергей Анурьев агентству «Прайм» в феврале 2023 г.

В июле 2023 г. Litres.uz начал работу в Узбекистане. В будущем, по словам Новикова, «Литрес» может выйти на рынок Казахстана: «У русскоязычного населения [в этих странах] существует потребность в актуальном контенте, в удобном сервисе».

Однако «Литрес» выходит на рынок этих стран «в самой начальной точке развития культуры потребления электронных книг», считает гендиректор сервиса самиздата «Литнет» Борис Макаренков.

На зарубежные продажи в 2022 г. приходилось 16% всей выручки «Литрес», оценивают в ГК. В 2023 г. продажи за рубежом составят порядка 22% от общей выручки сервиса.

ГК «Литрес» объединяет одноименный сервис, MyBook, LiveLib, «Литрес: Самиздат», «Литрес: Библиотека» и др. По собственной оценке «Литрес» занимает 70% российского рынка электронных и аудиокниг. При этом в первом полугодии 2023 г. рынок цифровых книг по их же оценке составил 5,95 млрд руб.