«Литнет» — литературная платформа для читателей и независимых авторов, благодаря которой можно читать книги онлайн, скачивать их, а также приобретать произведения популярных жанров. В библиотеке собраны произведения разных жанров: детективы, фантастика, фэнтези, триллеры, литРПГ, любовные и исторические романы, молодежная проза и многое другое. Онлайн-сервис непрерывно пополняется новыми произведениями популярных авторов и начинающих талантов. На сайте также регулярно проводятся литературные конкурсы в различных жанрах для новых и опытных авторов. 

СОБЫТИЯ

13.02.2026 Продажи электронных книг за год выросли на 45%, а бумажных только на 13% 1
31.10.2024 «Литнет» и «Литгород» объединяются 2
31.10.2023 «Литрес» ушел из Прибалтики, продав активы за «символическую» цену 1
22.09.2021 Как безопасно читать с планшета и не испортить зрение 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

