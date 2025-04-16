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Индексная книга (каталог) CNews*
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ЛитРес Самиздат


Литрес: Самиздат — издательская платформа для независимых авторов с бесплатным доступом к 20 миллионам читателей. В 2022 году более 19 000 авторов выбрали сервис для публикации своих произведений. Произведение можно выкладывать и по главам, сохраняя интригу для читателя, в рамках проекта Литрес: Черновики. Когда текст будет загружен, книга попадет в крупнейшие онлайн-магазины и книжные сервисы: Литрес, Ozon, MyBook, Google Play, iBooks и другие (всего более 100 площадок).


16.04.2025 Аналитика Yota: интерес россиян к самиздат-площадкам вырос на 37% 1
03.04.2024 «Литрес» запускает книжный сервис в Турции  2
15.02.2024 Исследование «Авито Работы» и «Литрес»: ИT-специалисты предпочитают фэнтези, а бухгалтеры — любовные романы 2
14.02.2024 Группа компаний «ЛитРес» подвела итоги 2023 года 3
31.10.2023 «Литрес» ушел из Прибалтики, продав активы за «символическую» цену 1
07.04.2023 «Литрес» и Ozon объединили сервисы продаж цифровых товаров 1
02.11.2022 Wildberries превращается в книжный магазин. Он может занять место ушедших из России сервисов 1
29.06.2022 «ЛитРес» запускает подписку на аудиокниги 1
01.02.2022 Выручка «ЛитРес» от B2C-продаж выросла на 33%, аудиокниг — на 45%: группа компаний «ЛитРес» подвела итоги 2021 года 3
08.05.2021 7 онлайн-библиотек с бесплатными книгами: выбор ZOOM 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
05.11.2019 ГК «Литрес» выходит на рынок стран Балтии 2
28.03.2014 Прокуратура требует заблокировать военные интернет-библиотеки 1
17.03.2014 Интернет-библиотеки зачищают от экстремизма 1
11.10.2013 В «Либрусеке» нашлись экстремистские материалы. Провайдеры включают блокировку 1
06.08.2013 Андрей Галковский - Спрос клиентов на мобильные разработки увеличился вдвое


 1
16.04.2013 Россия: интернет-провайдеры решились на борьбу с экстремизмом 1
24.10.2007 Разборки в печати: "аналог" не сдается "цифре" 1
25.07.2001 Старейшая библиотека Рунета обзавелась магазином "У Мошкова" 1

Публикаций - 19, упоминаний - 26

ЛитРес Самиздат и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9145 4
Ростелеком 9860 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13037 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8834 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4076 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1495 3
Yandex - Яндекс 7597 2
Bookmate 27 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 841 1
VK - Mail.ru Group 3475 1
ОТР ГК - ОТР 2000 217 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 922 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 305 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 76 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 343 1
Сравни.ру - Sravni Tech 19 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2054 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 1
Webmoney 542 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 659 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2940 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 176 1
HP Inc. 5708 1
Microsoft Corporation 24776 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 362 1
Xerox 1143 1
Yahoo! 3699 1
HP - Hewlett-Packard 3626 1
Цифра ГК 2456 1
Eastman Kodak - Кодак 496 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 725 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 192 1
Asseco 23 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 167 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1409 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7497 2
Почта России ПАО 2146 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 722 2
Эксмо-АСТ - издательство 73 2
РЖД - Российские железные дороги 1933 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2852 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МКБ - Московский кредитный банк 568 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 1
Альфа-Банк 1787 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 242 1
ПСБ - Промсвязьбанк 868 1
Лента - Утконос 177 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 466 1
ЦИАН - CIAN 144 1
Superjob - Суперджоб 569 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 154 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
Apteka.ru - Аптека.ру 9 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 23 1
ЯКласс 68 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 9 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 505 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 163 1
ЗУН - Zoon 15 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 257 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 3
Судебная власть - Judicial power 2329 3
Судебная власть - Городские суды 17 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11919 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 732 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2944 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4895 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1374 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 246 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3392 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 848 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1232 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 121 1
Фонд Росконгресс 19 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 119 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 709 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1400 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 790 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 272 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5542 1
Районные суды РФ 65 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 8
Аудиокнига - Audiobook 206 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12244 6
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1502 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16240 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11395 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30277 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10716 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2383 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4157 3
Website URL - Uniform Resource Locator 897 3
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 490 3
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1594 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1335 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1026 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9381 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2937 2
Электронная библиотека - Electronic Library 256 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 369 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1497 1
EPUB - Electronic Publication 146 1
FB2 - FictionBook 126 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4214 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 254 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 224 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7320 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28158 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9326 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2967 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20957 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9573 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24569 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12746 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4982 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2230 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5391 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11322 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10492 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1064 1
ЛитРес MyBook 24 7
ЛитРес Livelib 9 6
Google Play - Google Store - Android Market 3327 5
Google Android 14184 5
Apple iOS 7921 5
ЛитРес Слушай! - ЛитРес Чтец 11 5
ЛитРес Абонемент 3 3
ЛитРес Черновики 3 3
Apple - App Store 2921 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1821 2
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 2
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 566 2
Scribd - сервис облачного хранения документов 4 2
ЛитРес Подписка 2 2
Архивный фонд РФ 102 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 838 1
Google Cloud Platform - GCP 317 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2084 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 67 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 103 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 118 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 520 1
VK - Яндекс.Новости 47 1
Яндекс.Едадил 21 1
DD Planet - Выберу.ру 16 1
Drom.ru 11 1
Gismeteo - Гисметео 30 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 21 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 214 1
Яндекс.Маркет 990 1
Google YouTube - Видеохостинг 2793 1
WordPress Foundation - WordPress 228 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 184 1
Paycash - Пейкэш - российская электронная платёжная система 92 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 778 1
Анурьев Сергей 25 7
Мошков Максим 14 4
Дунаев Виктор 4 4
King Stephen - Кинг Стивен 48 2
Квачков Владимир 3 2
Шадаев Максут 1029 1
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Зыков Владимир 7 1
Смиркин Дмитрий 15 1
Орловский Виктор 386 1
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Галковский Андрей 26 1
Пелевин Виктор 13 1
Чхартишвили Григорий - Акунин Борис 10 1
Быков Дмитрий 7 1
Freud Sigmund - Фрейд Зигмунд 8 1
Дубов Григорий 1 1
Филимонов Сергей 46 1
Мокин Дмитрий 5 1
Лукьяненко Сергей 44 1
Рябыко Максим 11 1
Капьев Евгений 3 1
Бурмистров Михаил 32 1
Мухин Юрий 1 1
Федоров Николай 11 1
По Эдгар Аллан 8 1
Карпова Анна 4 1
Рубецкий Олег 1 1
Новиков Олег 9 1
Макаренков Борис 4 1
Репкина Алина 1 1
Примаченко Ольга 2 1
Батухан Местав 1 1
Губанов Роман 26 1
Рубина Дина 3 1
Окороков Александр 9 1
Joshi Vyomesh - Йоши Виомеш - Джоши Вайомеш 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 147414 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14212 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43840 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7636 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52437 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Новоалександровск 21 3
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 253 3
Узбекистан - Республика 1764 3
Польша - Республика 1968 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1359 2
Эстония - Эстонская Республика 752 2
Россия - УФО - Свердловская область 1556 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 477 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1317 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 623 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 703 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2904 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1042 2
Финляндия - Финляндская Республика 3620 1
Латвия - Латвийская Республика 820 1
Литва - Литовская Республика 655 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1169 1
Россия - СФО - Новосибирск 4378 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1835 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1260 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 764 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 908 1
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1227 1
Россия - ЦФО - Костромская область 410 1
Россия - ПФО - Саратовская область 748 1
Россия - ПФО - Пензенская область 600 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 651 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 733 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 558 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 626 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 689 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 579 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 417 1
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Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1651 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11069 7
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52059 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3527 4
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 517 4
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24546 3
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Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 708 1
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СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 692 1
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4735 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5979 1
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