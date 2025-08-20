Исследование «Литрес»: больше половины digital-авторов используют искусственный интеллект при написании книг

Сервис «Литрес Самиздат» опросил digital-авторов, чтобы узнать, прибегают ли они к помощи искусственного интеллекта, для каких задач используют ИИ чаще всего и как оценивают будущее нейросетей в литературе. 54% применяют генеративные модели во время работы над произведением, однако 70% из них уверены, что искусственный интеллект не сможет писать качественную литературу без участия человека. Основными рисками применения нейросетей опрошенные назвали потерю оригинального слога и авторского стиля писателя. Об этом CNews сообщили представители «Литрес».

В связи с тем, что применение искусственного интеллекта в различных областях и профессиях набирает обороты, сервис «Литрес Самиздат» решил узнать, задействуют ли писатели нейросети в литературной деятельности. Выяснилось, что 54% авторов используют искусственный интеллект в процессе написания книг. Основные задачи, которые писатели решают с помощью нейросетей: проверка грамматики, орфографии и пунктуации (20%), поиск информации (19%) и создание изображений по произведению (15%).

53% авторов, не применяющих ИИ, негативно относятся к тому, что генеративные модели используются в процессе написания книг. 42% настроены нейтрально, а положительно — всего 5% респондентов.

Авторы, которые применяют возможности ИИ во время литературной деятельности, выделили следующие преимущества: экономия времени (32%), повышение качества текста (24%), а также оценка и получение обратной связи по написанному отрывку произведения (23%). Большинство писателей, которые отметили, что не используют искусственный интеллект в процессе написания книг, убеждены, что в литературе у генеративных моделей нет преимуществ (30%). Однако 23% опрошенных все же среди позитивных моментов выделили анализ больших данных, а 15% отметили экономию времени.

Большинство digital-авторов, как использующих, так и не использующих ИИ, назвали потерю оригинального слога и стиля главным риском применения нейросетей (20% и 19% соответственно), на втором месте оказался риск, связанный с развитием зависимости от генеративных моделей и утратой литературных навыков (19% и 17%), третью по популярности позицию разделили два мнения: сторонники ИИ выделили фактологическую неточность (14%), а избегающие его применения — неспособность в полной мере передавать эмоции через текст (15%).

Большинство опрошенных авторов считают, что в будущем искусственный интеллект не сможет писать качественную литературу без участия человека. Среди применяющих нейросети с этим суждением согласны 70% респондентов, а из тех, кто не использует ИИ, — 76%.

72% digital-авторов, прибегающих к помощи искусственного интеллекта считают, что в книге не обязательно указывать факт применения нейросетей, в то время как 81% писателей, не использующих ИИ, убеждены, что необходимо уведомлять читателя о том, что при написании текста были задействованы генеративные модели.

Методология. В основу методологии исследования лег опрос, проведенный в июле 2025 г., в котором приняли участие более тысячи digital-авторов (digital-автор — писатель, публикующий свои произведения прежде всего в цифровом формате напрямую в сервисе, не через издательство) из разных городов России. Респондентам было предложено ответить на вопросы через «яндекс-форму» (сбор ответов осуществлялся с помощью площадок «Литрес Самиздат» — социальные сети, рассылки), затем данные были проанализированы с помощью встроенных инструментов «Яндекс», а также силами аналитиков компании. При подсчете использовалась пропорция, в которой все опрошенные принимались за 100%, а остальные данные высчитывались, исходя из этого числа. Респондентам были предложены как готовые варианты ответов, так и возможность добавить свои в графе «Другое». Они могли выбрать не только один, но и несколько вариантов ответов.