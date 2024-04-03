«Литрес» запускает книжный сервис в Турции

Книжный сервис «Литрес» запускает для турецкой аудитории сайт litres-tr.com и мобильное приложение для операционных систем iOS и Android. Пользователи получат доступ к каталогу из более чем 3000 электронных и аудиокниг на турецком языке, включая бесплатные произведения, а также возможность читать и слушать книги на русском, азербайджанском и других языках. Об этом CNews сообщили представители «Литрес».

3 апреля 2024 г. книжный сервис «Литрес» запускается в Турции. Каталог будет включать более чем 3000 наименований на турецком языке, а также книги на русском, азербайджанском и других языках. К концу 2024 г. ассортимент планируется увеличить до 10 тыс. электронных и аудиокниг, что позволит представить пользователям один из крупнейших каталогов цифровых произведений в стране. Сейчас уже заключены контракты с 15 национальными издательствами, в том числе с Can Yayınları, Notos Kitap, İthaki Yayınları, Maya Kitap и Altın Kitaplar. Книги можно покупать поштучно (ppd) на сайте litres-tr.com, который поддерживает оплату с помощью платежных систем Visa и Mastercard, и в мобильном приложении на iOS и Android.

«В последние два года мы активно развиваемся в странах тюркской группы языков: запустили бизнес в Азербайджане и Узбекистане и собрали там самые большие каталоги электронных и аудиокниг. Турецкий рынок — самый крупный среди последних запусков. По нашим прогнозам, емкость рынка цифровых книг в Турции в перспективе трех-пяти лет может достичь более $50-60 млн в год. Этому способствует, в первую очередь, большое количество издательств, представленных на рынке бумажных книг: их сейчас более 200. Турция занимает шестое место по количеству новых произведений на мировом рынке, а местных авторов читают и слушают по всему миру. Мы видим, как развивается книжный рынок страны: 30% продаж идет с сайтов издательств, которые уже готовы к цифровизации. Именно поэтому мы высоко оцениваем потенциал развития нашего бизнеса в этой стране. Также мы надеемся, что турецкие читатели, издательства и авторы высоко оценят удобство, эффективность и прозрачность для правообладателя поштучной (pay-per-download) модели покупки книг, с которой мы выходим на этот перспективный рынок первыми среди международных книжных сервисов в Турции. Она сформировала российский рынок цифровой книги, и в этом направлении в России «Литрес» — лидер как по маркетинговым, так и продуктовым компетенциям», — сказал запуск Сергей Анурьев, генеральный директор ГК «ЛитРес».

«Цифровизация книг в Турции ведется уже долгое время. В начале 2010-х годов усилия компаний, которые вышли на рынок и инвестировали в цифровые книги, были потрачены впустую из-за отсутствия поддержки от издательств. Однако стремительное развитие направления аудиокниг вновь увеличило внимание к цифровому книжному контенту. Кроме того, растущий интерес образовательных учреждений к данным продуктам делает электронные и аудиокниги как никогда важными для издательств. Тот факт, что «Литрес» работает в стране, где говорят на турецком языке, предлагает комфортные условия сотрудничества, а также помощь специалистов сервиса, направили нашу работу в позитивное русло. Сейчас мы планируем разместить на «Литрес» около 300 произведений самых разных жанров, включая художественную и нон-фикшн отечественную, зарубежную, детскую литературу», — отметил Батухан Местав, директор по продажам издательства Altın Kitaplar.

В турецкой версии сервиса реализованы многие функции, которые доступны в российской. В частности, возможность формировать и вести собственной библиотеку приобретенных книг, оставлять закладки, сохранять понравившиеся цитаты в личную коллекцию, прочитать или прослушать ознакомительный фрагмент. Учитывая особенности рынка Турции, в сервисе представлены книги не только на турецком, но и на азербайджанском, и других языках.

За последние полтора года Турция стала третьим после Азербайджана и Узбекистана по счету зарубежным рынком, на который вышел «Литрес» с локализованным контентом.

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Группа компаний «ЛитРес» включает бренды «Литрес», MyBook, LiveLib, «Литрес Самиздат», «Литрес Чтец» и «Литрес Библиотека».

Ассортимент сайта «Литрес» насчитывает более 1 млн электронных и аудиокниг на русском и иностранных языках, среди которых более 238 тыс. бесплатных книг. Каждый месяц в каталоге компании появляется почти 17 тыс. новых книг. Книги на Литрес доступны к поштучной покупке (ppd — pay per download), по «Литрес Абонементу» и «Литрес Подписке».

«Литрес Самиздат» — издательская платформа для digital-авторов с бесплатным доступом к 30 млн читателей. Уже более 45 тыс. авторов выбрали сервис для публикации своих произведений. Произведение можно выкладывать и по главам в сериальном формате в рамках проекта «Литрес: Черновики». Когда текст будет загружен, книга попадет в крупнейшие онлайн-магазины и книжные сервисы: «Литрес», Ozon, MyBook, Google Play, iBooks и другие (всего более 100 площадок).

«Литрес Чтец» — проект, где любой желающий может стать «голосом» книги и получить авторские отчисления с продажи каждого озвученного им произведения. На данный момент в сервисе более 11 тыс. активных чтецов и 2 млн проданных экземпляров книг.

«ЛитРес: Библиотека» — проект, с помощью которого государственные публичные библиотеки могут выдавать своим посетителям электронные и аудиокниги, читатели при этом могут брать любые книги из ассортимента сроком до 14 дней.

LiveLib — книжный рекомендательный сервис 6 млн аудиторией. Позволяет создавать личные коллекции, выбирать и обсуждать книги. На сайте более 37 млн оценок пользователей и более 2 млн рецензий как на новинки, так и на классические издания.

MyBook — книжный сервис по модели подписки, который открывает доступ к каталогу из 290 тыс. электронных и аудиокниг: от художественных до научно-популярных книг и деловой литературы.