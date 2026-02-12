Разделы

Россия СКФО Ставропольский край Новоалександровск

Россия - СКФО - Ставропольский край - Новоалександровск

СОБЫТИЯ


12.02.2026 T2 усилила сеть на 29 трассах юга России 1
12.02.2026 T2 расширила сеть на 10 трассах в Ставропольском крае 1
10.06.2025 Связь МТС пришла в 19 малых сельских населенных пунктов 1
10.02.2025 «МегаФон» расширил LTE на Ставрополье 2
24.04.2024 МТС расширила сеть LTE в сельских территориях Ставрополья к сезону весенних полевых работ 1
18.10.2023 Скоростной мобильный интернет «Мегафона» пришел в ставропольские села 1
09.03.2017 «Газпром добыча Краснодар» с помощью «Мегафона» удаленно контролирует объекты газодобычи 1
15.10.2015 «МегаФон» расширил зону покрытия мобильного интернета 3G/4G в Ставропольском крае 1
12.12.2014 Количество абонентов в сети 4G МТС в Ставропольском крае выросло в восемь раз 1
23.10.2014 «Ростелеком» реализует масштабный проект по развитию оптических сетей связи в Сахалинской области 1
07.08.2014 Сеть 4G МТС стала доступна в 14 городах Ставропольского края 1
20.06.2014 МТС включает 4G для жителей и гостей Кавказских Минеральных Вод 1
22.05.2014 «Билайн» запустил сеть 4G в Южно-Сахалинске 1
28.04.2014 МТС запускает LTE в Ставропольском крае 1
28.03.2014 Прокуратура требует заблокировать военные интернет-библиотеки 1
17.03.2014 Интернет-библиотеки зачищают от экстремизма 1
28.01.2014 «Ростелеком» переключает абонентов Сахалина на «оптику» 1
09.12.2013 МТС инвестирует более 2 млрд руб. в телекоммуникации Ставропольского края 1
11.10.2013 В «Либрусеке» нашлись экстремистские материалы. Провайдеры включают блокировку 1
03.11.2009 «Билайн» запустил 3G в Калмыкии 1
28.10.2009 «ВымпелКом» запустил 3G в крупных и малых городах Ставропольского края 1
04.10.2007 «Синтерра» ввела в эксплуатацию новый участок магистральной сети 1
16.02.2007 Сайты русских националистов прекратили работу 1
26.09.2003 Цифровая связь приходит в села Ставрополья 1

