Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СКФО Ставропольский край Будённовский округ Будённовск
СОБЫТИЯ
Публикаций - 27, упоминаний - 35
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Высочина Людмила 22 5
|Сивакозов Александр 7 3
|Самойленко Игорь 70 3
|Афанасьев Александр 53 1
|Владимиров Владимир 19 1
|Загорулько Анатолий 2 1
|Стак Александр 34 1
|Усов Александр 25 1
|Ковалев Иван 5 1
|Ройтблат Александр 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11574 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467765, в очереди разбора - 725326.
Создано именных указателей - 200038.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467765, в очереди разбора - 725326.
Создано именных указателей - 200038.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.