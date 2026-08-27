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Россия СКФО Ставропольский край Будённовский округ Будённовск

Россия - СКФО - Ставропольский край - Будённовский округ - Будённовск

СОБЫТИЯ


27.08.2026 T2 усилил сеть в Ставропольском крае к началу делового сезона 1
02.12.2025 «ЕвроХим» оптимизировал работу складов благодаря цифровой платформе ant Time Slot Management 1
09.10.2025 T2 обеспечила связью 99% населения Ставропольского края 2
17.09.2025 На Ставрополье улучшили качество связи 1
16.04.2025 «МегаФон»: в Прикумье на Ставрополье почти на четверть выросла онлайн-активность 3
09.12.2024 «МегаФон»: ставропольцы увеличили трафик на российских видеосервисах 1
14.11.2023 МТС улучшила мобильный интернет в 20 малых населенных пунктах Ставрополья 2
27.04.2023 «Билайн» ускорил мобильный интернет на курортах Кавказских Минеральных Вод 1
23.05.2017 «Мегафон» удвоил 4G-покрытие на Ставрополье 2
20.12.2016 «Мегафон» запустил 4G в Минеральных Водах 1
15.06.2016 «Мегафон» запустил крупный фрагмент кольца ВОЛС на Ставрополье 1
03.12.2015 «МегаФон» запустил 3G в новых сёлах Ставрополья 1
15.10.2015 «МегаФон» расширил зону покрытия мобильного интернета 3G/4G в Ставропольском крае 1
12.12.2014 Количество абонентов в сети 4G МТС в Ставропольском крае выросло в восемь раз 3
26.08.2014 МТС обеспечила связью поселки на востоке Ставрополья 2
07.08.2014 Сеть 4G МТС стала доступна в 14 городах Ставропольского края 1
20.06.2014 МТС включает 4G для жителей и гостей Кавказских Минеральных Вод 1
28.04.2014 МТС запускает LTE в Ставропольском крае 1
17.09.2013 Семинары по проектированию высокоскоростной электроники пройдут в шести городах России 1
17.07.2013 «Ростелеком» установил в Ростове-на-Дону шесть инфоматов с доступом к порталу госуслуг 1
04.02.2013 В 2012 г. «Ростелеком» подключил по технологии ETTH более 1,5 тыс. домохозяйств в Ставропольском крае 1
20.07.2010 «Ростелеком» завершил создание кольцевой структуры на юге России 1
29.04.2010 «Билайн» запустил 3G-сеть в 15 городах Южного региона России 1
14.05.2009 «Синтерра» запустила новый участок магистральной сети в ЮФО 1
14.12.2004 МТС стартовали в Ставрополье и Мордовии 1
26.09.2003 Цифровая связь приходит в села Ставрополья 1
05.07.2001 "Ростелеком" ввела в эксплуатацию новую ВОЛС на участке Волгоград - Ростов-на-Дону 1

Публикаций - 27, упоминаний - 35

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10814 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15883 7
Ростелеком 10979 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9520 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 264 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3358 1
ANSYS 95 1
Telegram Group 2962 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 432 1
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 80 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
Электросвязь 268 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 1
Cadence Design Systems - cādence 72 1
ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 23 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 254 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 440 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 330 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 394 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 205 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 11 1
Международный аэропорт Ставрополь имени А. В. Суворова 2 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9578 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29764 10
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10234 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18111 9
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7554 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4477 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9811 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1763 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23012 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26451 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16372 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6719 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54173 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4999 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10241 2
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1767 2
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 117 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9438 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26401 2
Пропускная способность - Bandwidth 1916 2
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 617 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13527 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6503 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9332 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6481 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26918 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12322 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25975 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1159 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 660 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6270 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9543 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13097 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24522 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4422 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11862 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 923 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12899 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7553 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2749 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 342 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1757 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6310 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 294 1
ant Technologies - ant Time Slot Management - Управление временными интервалами ПРР 16 1
Cadence OrCAD/Allegro - Cadence Silicon-Package-Board 8 1
Cadence PCB Design 1 1
ANSYS Electromagnetics 1 1
Высочина Людмила 22 5
Сивакозов Александр 7 3
Самойленко Игорь 70 3
Афанасьев Александр 53 1
Владимиров Владимир 19 1
Загорулько Анатолий 2 1
Стак Александр 34 1
Усов Александр 25 1
Ковалев Иван 5 1
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