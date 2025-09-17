Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

На Ставрополье улучшили качество связи

Инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции, что помогло увеличить зону покрытия мобильного интернета и усовершенствовать сигнал голосовых соединений сразу в нескольких районах края. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор расширил телеком-инфраструктуру в крупнейших городах региона — Ставрополе, Пятигорске, Буденновске, Невинномысске, Кисловодске, Благодарном.

Оборудование работает в различных частотных диапазонах и позволяет обеспечить расширенную зону покрытия мобильного интернета и лучшее проникновение сигнала как на улице, так и в помещениях. Улучшения заметны не только в густонаселенных и туристических районах городов, но и на окраинах, в дачных и садовых товариществах. Так, оператор увеличил зону присутствия в районе Сенгилеевского водохранилища, Русского и Татарского лесов.

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов
цифровизация

Также новые объекты установили в Светлограде. Они создают более качественный сигнал при голосовых соединениях. Инженеры задействовали дополнительный слой, чтобы связью оператора одновременно могло пользоваться большее количество абонентов.

«В сентябре по всему региону пройдут празднования Дня края и Дней городов. Наша задача не только в торжественные дни, но и в обычные будни создавать комфортную цифровую среду для жителей и гостей. Мы ежедневно продолжаем развивать сеть, проводим необходимые работы для увеличения покрытия, чтобы наши клиенты круглосуточно имели доступ к необходимым онлайн-сервисам», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

Крупный российский ИТ-холдинг вместо ЗиЛа разместится в космическом центре

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации

Экс-глава Tele2 возглавил компанию - владельца «Билайна»

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

В России готовится список компаний, которым разрешат донимать россиян массовыми обзвонами

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще